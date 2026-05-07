कितना पुराना है अजमेर की ख्वाजा गरीब नवाज दरगाह का इतिहास, जानें किस बादशाह ने कराया था निर्माण?

Ajmer Dargah History: राजस्थान के अजमेर में स्थित ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह एक बार फिर चर्चा में है. दरअसल दरगाह में शिव मंदिर होने के दावे को लेकर अदालत में सुनवाई जा रही है. इस मामले को लेकर शनिवार 2 मई को जिला न्यायालय में सुनवाई हुई, जिसमें सभी पक्षों ने अपने दावे के समर्थन में कानूनी तर्क और डॉक्यूमेंट पेश किया. इसके बाद अगली सुनवाई आज यानी 6 मई को तय की गई. इस दौरान मामले में पक्षकार बनने के लिए आदेश एक नियम 10 सीपीसी के तहत पेश किए गए 12 में से शेष रहे तीन प्रार्थना पत्रों पर बहस होगी. ऐसे में अब लोगों के मन में अजमेर की ख्वाजा गरीब नवाज दरगाह को लेकर भी सवाल सामने आ रहे हैं. तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि अजमेर के ख्वाजा गरीब नवाज दरगाह का इतिहास कितना पुराना है और इसका निर्माण किस बादशाह ने करवाया था.

800 साल से ज्यादा पुराना है दरगाह का इतिहास

ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह का इतिहास करीब 800 से 850 साल पुराना माना जाता है. सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म 12वीं सदी में फारस के सिस्तान क्षेत्र में हुआ था. वे लाहौर और दिल्ली होते हुए 12वीं सदी के अंत में अजमेर शरीफ पहुंचे और यही बस गए. बताया जाता है कि उन्होंने अपना जीवन लोगों को प्रेम, भाईचारे और मानवता का संदेश देने में बिताया. साल 1236 ईस्वी में उनका निधन हुआ, जिसके बाद उसी स्थान पर उनकी मजार बन गई जो आज दरगाह के रूप में जानी जाती है.

शुरुआत में कच्ची थी, दरगाह बाद में हुआ विस्तार

इतिहासकारों के अनुसार ख्वाजा साहब के निधन के बाद लंबे समय तक उनकी मजार साधारण और कच्ची रही. करीब 200 साल बाद 15वीं सदी में मालवा के सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी ने दरगाह का पक्का निर्माण करवाया था. यही से दरगाह के विकसित होने की शुरुआत मानी जाती है. इसके बाद मुगल काल में दरगाह का लगातार विस्तार हुआ. मुगल बादशाह हुमायूं के समय 1532 में दरगाह का विकास कराया गया. वहीं हुमायूं के अलावा कई मुगल शासकों ने भी इस दरगाह का विकास कराया.

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अकबर और शाहजहां ने भी कराया निर्माण

दरगाह के विकास में मुगल सम्राट अकबर का विशेष योगदान माना जाता है. कहा जाता है कि अगर अकबर संतान प्राप्ति की कामना लेकर यहां आए थे और मन्नत पूरी होने पर आगरा से अजमेर तक पैदल चलकर दरगाह पहुंचे. उन्होंने यहां मस्जिद और अन्य संरचनाओं का निर्माण करवाया. इसके बाद जहांगीर और शाहजहां के समय भी दरगाह परिसर में कहीं इमारतें जोड़ी गई. शाहजहां ने अजमेर दरगाह में भव्य मस्जिद बनवाई, जबकि दूसरे शासकों ने भी समय-समय पर दरगाह के सौंदर्य और संरचना में योगदान दिया.

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