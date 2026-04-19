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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजHistorical Monuments In Pakistan: भारत में लालकिला-ताजमहल तो पाकिस्तान में मुगलों ने क्या-क्या बनवाया, देख लें लिस्ट

Historical Monuments In Pakistan: भारत में लालकिला-ताजमहल तो पाकिस्तान में मुगलों ने क्या-क्या बनवाया, देख लें लिस्ट

मुगल वास्तुकला केवल भारत तक सीमित नहीं थी. विभाजन के बाद पाकिस्तान के लाहौर, पेशावर और थट्टा में कई मुगलकालीन स्मारक आ गए. लाहौर किला, बादशाही मस्जिद और शालीमार बाग इसके उदाहरण हैं.

By : निधि पाल | Updated at : 19 Apr 2026 03:19 PM (IST)
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  • पाकिस्तान में लाहौर किला अकबर ने बनवाया, यूनेस्को धरोहर है.
  • बादशाही मस्जिद औरंगजेब ने बनवाई, सबसे बड़ी मस्जिदों में से.
  • शालीमार बाग शाहजहां को पसंद था, तीन स्तरों वाला उद्यान.
  • थट्टा की शाहजहां मस्जिद ईंटों की वास्तुकला के लिए मशहूर.

Historical Monuments In Pakistan: मुगल बादशाहों ने अपनी वास्तुकला से भारतीय उपमहाद्वीप को जो विरासत दी, वह आज भी दुनिया भर के लिए अजूबा है. हम अक्सर ताजमहल और लाल किले की भव्यता के बारे में बात करते हैं, लेकिन इतिहास की लकीरें बंटवारे के बाद अलग दिशा में खिंच गईं. पाकिस्तान की सरजमीं पर भी मुगलों ने ऐसी कई शानदार इमारतें और बाग बनवाए, जो उनकी कलात्मक दृष्टि और शाही शौक की कहानी बयां करते हैं. आइए जानते हैं उस मुगल विरासत के बारे में, जो आज सीमा पार मौजूद है.

लाहौर किला इतिहास का जीता-जागता गवाह

लाहौर का किला मुगल वास्तुकला का सबसे बेहतरीन उदाहरण माना जाता है. इस किले की नींव बादशाह अकबर ने डाली थी, लेकिन बाद के मुगल शासकों ने इसे और भव्य बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी. यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल यह किला अपनी बारीक नक्काशी और विशाल प्रांगण के लिए मशहूर है. इसके अंदर स्थित सफेद संगमरमर की मोती मस्जिद भी पर्यटकों को बरबस ही अपनी ओर आकर्षित कर लेती है.

बादशाही मस्जिद की भव्यता

औरंगजेब के शासनकाल में 1673-74 के दौरान निर्मित बादशाही मस्जिद आज भी पूरी दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिदों में शुमार होती है. लाल बलुआ पत्थर से बनी यह मस्जिद मुगल इंजीनियरिंग की ऊंचाई को दर्शाती है. इसके विशाल गुंबद और ऊंची मीनारें आज भी लाहौर के आसमान को एक शाही अंदाज देती हैं. कहा जाता है कि इस मस्जिद की बनावट और सुंदरता दिल्ली की जामा मस्जिद से काफी मेल खाती है, जो मुगलों के एक समान स्थापत्य प्रेम को साबित करती है.

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शालीमार बाग और जहांगीर का मकबरा

शाहजहां को बागों का बहुत शौक था और इसका बेहतरीन नमूना लाहौर का शालीमार बाग है. 1641 में तैयार हुए इस शाही उद्यान में तीन अलग-अलग स्तर हैं, जो पानी के फव्वारों और हरियाली से सजे हुए हैं. वहीं, दूसरी तरफ शाहदरा बाग परिसर में स्थित जहांगीर का मकबरा है, जो अपने समय की बेहतरीन कलाकारी का नमूना है. यह मकबरा आज भी उस काल के जटिल डिजाइन और शिल्प कौशल की याद ताजा कर देता है.

थट्टा की अनूठी शाहजहां मस्जिद

लाहौर से दूर थट्टा में स्थित शाहजहां मस्जिद एक अलग ही पहचान रखती है. अपनी ईंटों की वास्तुकला के लिए मशहूर यह मस्जिद अपने अनूठे गुंबदों के कारण चर्चा में रहती है. इसके अलावा, पेशावर में स्थित महाबत खान मस्जिद भी मुगलकालीन स्थापत्य कला की छाप छोड़ती है. इन इमारतों को देखकर यह साफ हो जाता है कि मुगलों ने अपनी साम्राज्य विस्तार की नीतियों के साथ-साथ कला और संस्कृति का भी विस्तार पूरे उपमहाद्वीप में किया था.

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About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
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Published at : 19 Apr 2026 03:19 PM (IST)
Tags :
Pakistan Historical Monuments Lahore Fort Badshahi Mosque
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