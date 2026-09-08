कराची में किसने बनवाया था हिंदू जिमखाना, जिसे तोड़ना चाहते थे जिया उल हक?

कराची का हिंदू जिमखाना सिर्फ एक पुरानी इमारत नहीं, बल्कि शहर के हिंदू समुदाय के इतिहास और संस्कृति से जुड़ी अहम निशानी भी है.इस साल 1925 में बनी इस इमारत की वास्तुकला आज भी लोगों का ध्यान अपनी और आकर्षित करती है. देश के बंटवारे के बाद इसका इस्तेमाल बदल गया और एक समय इसे गिराने की भी कोशिश हुई थी, लेकिन बाद में ऐतिहासिक विरासत के तौर पर इसे बचा लिया गया.

1925 में बनवाया गया था जिमखाना

कराची के हिंदू समुदाय ने साल 1925 में हिंदू जिमखाना का निर्माण कराया था. इसके निर्माण में सेठ रामगोपाल गोवर्धनदास मोहट्टा की अहम भूमिका थी. वह ब्रिटिश शासन के दौर में कराची के बेहद प्रतिष्ठित और धनी हिंदू मारवाड़ी व्यवसायी और लेखक थे. इसी वजह से इसका शुरुआती नाम सेठ रामगोपाल गोवर्धनदास मोहट्टा हिंदू जिमखाना रखा गया था. ब्रिटिश सरकार ने इसके लिए साल 1921 में करीब 100 साल की लीज पर जमीन दी थी. उस समय कराची में रहने वाले हिंदू समुदाय के लिए यह जगह सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र था. यहां लोगों के मिलने-जुलने, खेलकूद और दूसरे कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे. जिमखाना के पास बड़ा मैदान भी था. धीरे-धीरे यह इमारत कराची के सामाजिक इतिहास का अहम हिस्सा बन गई.

मुगल शैली की वास्तुकला है खासियत

हिंदू जिमखाना की सबसे खास बात इसकी वास्तुकला है. इसका डिजाइन वास्तुकार आगा अहमद हुसैन ने तैयार किया था. इमारत को मुगल और हिंदू वास्तुकला के दोनों का उपयोग करके तैयार किया गया था. इसकी बनावट में गुंबद, छतरियां और नक्काशीदार डिजाइन देखने को मिलती है. इस इमारत की वास्तुकला आगरा के एत्माद-उद-दौला के मकबरे से भी प्रेरित मानी जाती है. इसके निर्माण में पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था. मुगल रिवाइवल शैली में बनी यह इमारत कराची की ऐतिहासिक इमारतों में खास स्थान रखती है.

जिया-उल-हक के दौर में गिराने की हुई तैयारी

1947 में भारत-पाकिस्तान के बंटवारे के बाद बड़ी संख्या में कराची के हिंदू भारत चले गए. इसके बाद हिंदू जिमखाना की संपत्ति सरकारी नियंत्रण में चली गई. समय के साथ इसके परिसर का बड़ा हिस्सा अलग-अलग सरकारी कामों के लिए इस्तेमाल होने लगा और मूल जमीन का आकार भी कम होता गया. जिया-उल-हक के शासनकाल में इस ऐतिहासिक इमारत को बेचने का फैसला लिया गया था. बाद में साल 1984 में इमारत की खराब हालत का हवाला देते हुए इसे गिराने की तैयारी की गई थी. हालांकि, विरासत संरक्षण से जुड़े लोगों और संस्थाओं के विरोध के बाद इसे बचा लिया गया था. साल 2005 में इसे नेशनल एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स यानी नापा को सौंप दिया गया. इसके बाद यहां थिएटर और दूसरी सांस्कृतिक गतिविधियां होने लगीं.

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