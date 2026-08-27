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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजहीट वेव-बिजली गिरना प्राकृतिक आपदा की सूची में शामिल, जानें कौन-कौन सी होती हैं प्राकृतिक आपदाएं

हीट वेव-बिजली गिरना प्राकृतिक आपदा की सूची में शामिल, जानें कौन-कौन सी होती हैं प्राकृतिक आपदाएं

Natural Disasters In India: भारत‌ की प्राकृतिक आपदा की लिस्ट में बदलाव किया गया है. आइए जानते हैं क्या है यह बदलाव.

Written By : स्पर्श गोयल |  Updated at : 27 Aug 2026 07:47 PM (IST)
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  • भारत में लू और बिजली गिरना अब अधिसूचित आपदाएँ।
  • राज्य सरकारें आपदा प्रबंधन हेतु वित्तीय सहायता पाएँगी।
  • प्रभावित परिवारों को अब सरकारी सहायता प्राप्त होगी।

Natural Disasters In India: भारत में अब लू को एक अधिसूचित प्राकृतिक आपदा माना जाएगा. सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए लू और बिजली गिरने की घटना को नोटिफाई प्राकृतिक आपदा की सूची में शामिल कर लिया है. इससे राज्य सरकार आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत वित्तीय सहायता पाने की हकदार हो गई हैं. 2026-31 के लिए 16वें वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर इस कदम को उठाया गया है. इसी बीच आइए जानते हैं कि प्राकृतिक आपदाओं में कौन-कौन सी आपदाओं को शामिल किया हुआ है.

नोटिफाई प्राकृतिक आपदा क्या है?

प्राकृतिक आपदा एक ऐसी भीषण घटना है जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं की वजह से होती है और जिससे जान माल, बुनियादी ढांचे या फिर आजीविका का भारी नुकसान होता है. साथ ही इसके लिए व्यवस्थित आपातकालीन प्रतिक्रिया की जरूरत होती है. भारत के आपदा प्रबंधन ढांचे के तहत कुछ आपदाओं को खास तौर से नोटिफाइड किया जाता है ताकि उनके होने पर सरकार तय राहत कोष और संसाधन का इस्तेमाल कर सके. यह वर्गीकरण इस वजह से जरूरी है क्योंकि इससे यह तय होता है कि राज्य सरकार आपदा से निपटने और उसके असर को कम करने के लिए बने फंड का इस्तेमाल कैसे कर सकती है. 

लू और बिजली गिरने की घटना को अब आधिकारिक मान्यता 

पहले लू और बिजली गिरने की घटना को नोटिफाइड सूची में शामिल आपदाओं से अलग माना जाता था. राज्य ऐसी घटना को स्थानीय आपदा के तौर पर वर्गीकृत तो कर सकते थे लेकिन ऐसे कामों के लिए वह अपने राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष से जो रकम खर्च कर सकते थे उसकी एक सीमा तय थी.  इस ताजा फैसले के बाद लू और बिजली गिरने से जुड़ी आपातकालीन स्थिति को आपदा प्रबंधन के औपचारिक तंत्र में मजबूत जगह दे दी गई है. 

यह इस वजह से भी जरूरी है क्योंकि बीते कुछ सालों में भारत में भीषण गर्मी की घटना ज्यादा गंभीर होती जा रही है और कई राज्यों में बिजली गिरने से लोगों की मौत और घायल होने की घटना भी लगातार हो रही है. 


हीट वेव-बिजली गिरना प्राकृतिक आपदा की सूची में शामिल, जानें कौन-कौन सी होती हैं प्राकृतिक आपदाएं

14 नोटिफाइड आपदाएं 

सरकार की सूची को प्राकृतिक खतरों से अलग-अलग श्रेणियों के जरिए मोटे तौर पर समझा जा सकता है.

वायुमंडलीय और मौसम से जुड़ी आपदा 

  • लू
  • बिजली गिरना
  • चक्रवात
  • सूखा
  • ओलावृष्टि
  • बादल फटना
  • पाला और शीतलहर

भू वैज्ञानिक और जल संबंधी आपदाएं 

  • बाढ़
  • भूकंप
  • सुनामी
  • भूस्खलन
  • हिमस्खलन

अन्य आपदाएं 

तय किए गए नियमों के दायरे में कीटों के हमले और आग लगने की घटना भी शामिल है. 

राज्य सरकारों के लिए क्या बदलेगा? 

सबसे बड़े बदलावों में से एक आपदा राहत कोष की उपलब्धता और उसके इस्तेमाल से जुड़ा है. पहले जब लू और बिजली गिरने की घटना को स्थानीय आपदा माना जाता था तो राज्य ऐसी घटना के लिए अपने राज्य आपदा राहत कोष आवंटन का सिर्फ एक सीमित हिस्सा ही इस्तेमाल कर पाते थे. नई व्यवस्था के तहत राज्यों को लू और बिजली गिरने की आपातकालीन स्थिति में आपदा राहत संसाधन का इस्तेमाल करने के लिए काफी ज्यादा छूट मिलेगी. इससे अधिकारियों को भीषण गर्मी के दौरान तेजी से कार्रवाई करने में भी मदद मिल सकती है. 


हीट वेव-बिजली गिरना प्राकृतिक आपदा की सूची में शामिल, जानें कौन-कौन सी होती हैं प्राकृतिक आपदाएं

प्रभावित परिवारों के लिए सीधी राहत 

इस कदम का असर उन लोगों पर भी पड़ेगा जो इन घटनाओं से काफी ज्यादा प्रभावित हुए हैं. लू से जुड़ी मौत या फिर बिजली गिरने से नुकसान झेलने वाले परिवार, लागू आपदा राहत प्रावधानों के तहत सरकारी सहायता पाने के हकदार हो सकते हैं.

यह ग्रामीण इलाकों में खास तौर पर काफी जरूरी है. यहां बिजली गिरने से अक्सर खेती करने वाले मजदूर और खुले में काम करने वाले लोग प्रभावित होते हैं. इसी तरह लू का असर खुले में काम करने वाले मजदूर, बुजुर्ग और दूसरे संवेदनशील समूहों पर गंभीर हो सकते हैं.

अधिसूचित आपदा के तौर पर मान्यता मिलने का मतलब सिर्फ तुरंत मुआवजा मिलना नहीं होता. इससे सरकार के बचाव के उपाय में निवेश करने की क्षमता भी मजबूत हो सकती है.

यह भी पढ़ेंः कैलाश मानसरोवर जाने के लिए नेपाल क्यों चुनते हैं लोग, यह कितना सस्ता?

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
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Published at : 27 Aug 2026 07:47 PM (IST)
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