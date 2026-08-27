Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom भारत में लू और बिजली गिरना अब अधिसूचित आपदाएँ।

राज्य सरकारें आपदा प्रबंधन हेतु वित्तीय सहायता पाएँगी।

प्रभावित परिवारों को अब सरकारी सहायता प्राप्त होगी।

Natural Disasters In India: भारत में अब लू को एक अधिसूचित प्राकृतिक आपदा माना जाएगा. सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए लू और बिजली गिरने की घटना को नोटिफाई प्राकृतिक आपदा की सूची में शामिल कर लिया है. इससे राज्य सरकार आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत वित्तीय सहायता पाने की हकदार हो गई हैं. 2026-31 के लिए 16वें वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर इस कदम को उठाया गया है. इसी बीच आइए जानते हैं कि प्राकृतिक आपदाओं में कौन-कौन सी आपदाओं को शामिल किया हुआ है.

नोटिफाई प्राकृतिक आपदा क्या है?

प्राकृतिक आपदा एक ऐसी भीषण घटना है जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं की वजह से होती है और जिससे जान माल, बुनियादी ढांचे या फिर आजीविका का भारी नुकसान होता है. साथ ही इसके लिए व्यवस्थित आपातकालीन प्रतिक्रिया की जरूरत होती है. भारत के आपदा प्रबंधन ढांचे के तहत कुछ आपदाओं को खास तौर से नोटिफाइड किया जाता है ताकि उनके होने पर सरकार तय राहत कोष और संसाधन का इस्तेमाल कर सके. यह वर्गीकरण इस वजह से जरूरी है क्योंकि इससे यह तय होता है कि राज्य सरकार आपदा से निपटने और उसके असर को कम करने के लिए बने फंड का इस्तेमाल कैसे कर सकती है.

लू और बिजली गिरने की घटना को अब आधिकारिक मान्यता

पहले लू और बिजली गिरने की घटना को नोटिफाइड सूची में शामिल आपदाओं से अलग माना जाता था. राज्य ऐसी घटना को स्थानीय आपदा के तौर पर वर्गीकृत तो कर सकते थे लेकिन ऐसे कामों के लिए वह अपने राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष से जो रकम खर्च कर सकते थे उसकी एक सीमा तय थी. इस ताजा फैसले के बाद लू और बिजली गिरने से जुड़ी आपातकालीन स्थिति को आपदा प्रबंधन के औपचारिक तंत्र में मजबूत जगह दे दी गई है.

यह इस वजह से भी जरूरी है क्योंकि बीते कुछ सालों में भारत में भीषण गर्मी की घटना ज्यादा गंभीर होती जा रही है और कई राज्यों में बिजली गिरने से लोगों की मौत और घायल होने की घटना भी लगातार हो रही है.





14 नोटिफाइड आपदाएं

सरकार की सूची को प्राकृतिक खतरों से अलग-अलग श्रेणियों के जरिए मोटे तौर पर समझा जा सकता है.

वायुमंडलीय और मौसम से जुड़ी आपदा

लू

बिजली गिरना

चक्रवात

सूखा

ओलावृष्टि

बादल फटना

पाला और शीतलहर

भू वैज्ञानिक और जल संबंधी आपदाएं

अन्य आपदाएं

तय किए गए नियमों के दायरे में कीटों के हमले और आग लगने की घटना भी शामिल है.

राज्य सरकारों के लिए क्या बदलेगा?

सबसे बड़े बदलावों में से एक आपदा राहत कोष की उपलब्धता और उसके इस्तेमाल से जुड़ा है. पहले जब लू और बिजली गिरने की घटना को स्थानीय आपदा माना जाता था तो राज्य ऐसी घटना के लिए अपने राज्य आपदा राहत कोष आवंटन का सिर्फ एक सीमित हिस्सा ही इस्तेमाल कर पाते थे. नई व्यवस्था के तहत राज्यों को लू और बिजली गिरने की आपातकालीन स्थिति में आपदा राहत संसाधन का इस्तेमाल करने के लिए काफी ज्यादा छूट मिलेगी. इससे अधिकारियों को भीषण गर्मी के दौरान तेजी से कार्रवाई करने में भी मदद मिल सकती है.





प्रभावित परिवारों के लिए सीधी राहत

इस कदम का असर उन लोगों पर भी पड़ेगा जो इन घटनाओं से काफी ज्यादा प्रभावित हुए हैं. लू से जुड़ी मौत या फिर बिजली गिरने से नुकसान झेलने वाले परिवार, लागू आपदा राहत प्रावधानों के तहत सरकारी सहायता पाने के हकदार हो सकते हैं.

यह ग्रामीण इलाकों में खास तौर पर काफी जरूरी है. यहां बिजली गिरने से अक्सर खेती करने वाले मजदूर और खुले में काम करने वाले लोग प्रभावित होते हैं. इसी तरह लू का असर खुले में काम करने वाले मजदूर, बुजुर्ग और दूसरे संवेदनशील समूहों पर गंभीर हो सकते हैं.

अधिसूचित आपदा के तौर पर मान्यता मिलने का मतलब सिर्फ तुरंत मुआवजा मिलना नहीं होता. इससे सरकार के बचाव के उपाय में निवेश करने की क्षमता भी मजबूत हो सकती है.

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