हज जाने में कितना पैसा होता है खर्च? समझ लें दिल्ली से मक्का तक का पूरा एक्सपेंस

Hajj Travel Cost: भारत से हर साल हजारों लोग हज यात्रा पर जाते हैं. इस साल हज यात्रा पर जाने वाले तीर्थ यात्रियों के लिए खर्च बढ़ने की खबरें सामने आई है. दरअसल, हवाई किराए में बढ़ोतरी के चलते यात्रियों को अब प्रति व्यक्ति करीब 10,000 एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ रहा है. ऐसे समय में जब पहले ही हज यात्रा महंगी मानी जाती है, उसके बाद यह बढ़ोतरी कई परिवारों के लिए आर्थिक दबाव बढ़ाने वाली भी साबित हो सकती है.

खासकर उन लोगों के लिए जो परिवार के साथ हज पर जा रहे हैं. कुल खर्च में बड़ा इजाफा देखने को मिल रहा है. ऐसे में चलिए अब आपको बताते हैं कि हज जाने में कितना पैसा खर्च होता है और दिल्ली से मक्का तक का पूरा एक्सपेंस कितना है.

हवाई किराया बढ़ने से बड़ा बोझ

मिडिल ईस्ट में मौजूद हालात और एविएशन टर्बाइन फ्यूल की कीमतों में वृद्धि के कारण हवाई यात्रा महंगी हो गई है. इसी वजह से हज यात्रियों के किराए में संशोधन किया गया है. हालांकि इसे लेकर कई जगहों पर विरोध भी देखने को मिला है और इससे यात्रियों पर एक्स्ट्रा बोझ बताया जा रहा है.

एक व्यक्ति का कितना आता है कुल खर्च?

भारत से हज यात्रा पर कुल खर्च पैकेज के आधार पर अलग-अलग होता है. आमतौर पर एक व्यक्ति के लिए हज का खर्च करीब 6 लाख से 10 लाख के बीच होता है. इस राशि में फ्लाइट टिकट, मक्का और मदीना में होटल खाने पीने की व्यवस्था और स्थानीय यात्रा शामिल होती है. इन पैकेज में इकोनामी पैकेज, सेमी डीलक्स पैकेज और डीलक्स पैकेज शामिल होते हैं. वहीं प्राइवेट या प्रीमियम पैकेज में खर्च और भी ज्यादा होता है.

दिल्ली से मक्का किन चीजों पर खर्च?

हज यात्रा के दौरान मुख्य खर्च फ्लाइट टिकट पर होता है, जो हर सीजन में महंगे होते हैं. वहीं इसके अलावा होटल स्टे, ग्राउंड ट्रांसपोर्ट, खान और दूसरी सुविधाएं, वीजा और बाकी व्यवस्थाओं पर होता है. इसके अलावा व्यक्तिगत खर्च जैसे शॉपिंग, एक्स्ट्रा खाना, लॉन्ड्री आदि खरीदने के लिए अलग से बजट रखना पड़ता है. वहीं अगर कोई परिवार चार से पांच लोगों के साथ हज पर जाता है तो कुल खर्च आसानी से 25 से 40 लाख तक पहुंच सकता है. ऐसे में हालिया किराया बढ़ोतरी से कुल बजट पर और असर पड़ा है.



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उमराह के मुकाबले हज क्यों महंगा?

हज साल में तय समय पर होता है और इसमें लाखों लोग शामिल होते हैं. इसलिए इसकी लागत ज्यादा होती है, वहीं उमराह साल भर कभी भी किया जा सकता है और कम समय में पूरा हो जाता है, इसलिए इसका खर्च कम होता है. आमतौर पर उमराह का खर्च 1.5 लाख से 3 लाख के बीच होता है. इसके अलावा भारतीय हज समिति के अनुसार इस साल करीब 1.75 लाख भारतीय श्रद्धालु हज यात्रा में शामिल हो रहे हैं. वहीं उड़ाने शुरू हो चुकी हैं और कई यात्री पहले ही मक्का मदीना पहुंच चुके हैं, जबकि कुछ अभी भी प्रस्थान कर रहे हैं.

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