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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजCEC ज्ञानेश कुमार और दोनों EC कब होंगे रिटायर, किसके जिम्मे होगा 2029 का चुनाव?

CEC ज्ञानेश कुमार और दोनों EC कब होंगे रिटायर, किसके जिम्मे होगा 2029 का चुनाव?

CEC ज्ञानेश कुमार जनवरी 2029 में रिटायर होंगे, जिससे वह 2029 के लोकसभा चुनाव नहीं करा पाएंगे, जानिए तो फिर कौन होगा अगला CEC और कौन संभलेगा 2029 के लोकसभा चुनावों की कमान.

Written By : निधि पाल |  Updated at : 25 Sep 2026 09:54 AM (IST)
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पिछले कुछ दिनों से भारत निर्वाचन आयोग के भीतर फैसलों और वोटर लिस्ट के SIR को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य आयुक्तों के बीच आंतरिक मतभेदों की खबरें सुर्खियों में हैं. विपक्ष इस मामले को लेकर संसद में महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रहा है, जबकि मामला सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच के पास भी विचाराधीन है. 

चुनाव आयोग के भीतर मची इस हलचल के बीच देश की जनता और राजनीतिक गलियारों में एक बार फिर इस सवाल को लेकर चर्चा तेज हो गई कि वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और दोनों चुनाव आयुक्त कब रिटायर होने वाले हैं? और साल 2029 का लोकसभा चुनाव किस टीम की देखरेख में कराया जाएगा.

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कब रिटायर होंगे मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार?

उत्तराखंड कैडर के 1988 बैच के पूर्व IAS अधिकारी ज्ञानेश कुमार ने 19 फरवरी 2025 को देश के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में कार्यभार संभाला था. नियमों के मुताबिक, चुनाव आयुक्तों का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक का होता है. आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का कार्यकाल 26 जनवरी 2029 को समाप्त हो जाएगा. इसका मतलब है कि साल 2029 के अप्रैल-मई महीने में होने वाले लोकसभा चुनाव की घोषणा से ठीक पहले ही ज्ञानेश कुमार अपने पद से रिटायर हो चुके होंगे.

दोनों चुनाव आयुक्तों के रिटायरमेंट का क्या है प्लान?

वर्तमान में निर्वाचन आयोग में ज्ञानेश कुमार के साथ दो अन्य चुनाव आयुक्त- डॉ. सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी कार्यरत हैं. इनमें से सुखबीर सिंह संधू को मार्च 2024 में चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया था और वे वर्तमान टीम में सबसे पहले रिटायर होने वाले सदस्य हैं. नियमों के तहत वे ज्ञानेश कुमार के रिटायर होने से काफी पहले 2028 में ही अपने पद से मुक्त हो जाएंगे. 

वहीं दूसरी तरफ विवेक जोशी ने 19 फरवरी 2025 को चुनाव आयुक्त का पद संभाला था. वर्तमान टीम में ज्ञानेश कुमार के बाद विवेक जोशी ही सबसे वरिष्ठ चुनाव आयुक्त बचेंगे. हालांकि, नियमों के अनुसार वरिष्ठ होने के बावजूद वे खुद-ब-खुद अगले CEC नहीं बन जाएंगे, बल्कि सरकार द्वारा तय कानून के जरिए ही अगले चीफ का फैसला होगा.

यह भी पढ़ें: क्या मुख्य चुनाव आयुक्त को बाकी चुनाव आयुक्त से ज्यादा मिलती है सैलरी? जानें यहां

किसके जिम्मे होगा साल 2029 का लोकसभा चुनाव?

वर्तमान चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू साल 2029 के आम चुनाव से पहले ही रिटायर हो जाएंगे, इसलिए 2029 का लोकसभा चुनाव पूरी तरह से एक नई टीम के जिम्मे होगा. साल 2029 के महा-चुनाव को कराने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय सिलेक्शन कमेटी जिसमें विपक्ष के नेता और एक केंद्रीय मंत्री शामिल होते हैं पूरी तरह से एक नई टीम और नए मुख्य चुनाव आयुक्त का चुनाव करेगी. 

इस दौरान यदि विवेक जोशी का कार्यकाल बाकी रहता है, तो वे उस नई टीम का हिस्सा हो सकते हैं और नई सर्च व सिलेक्शन कमेटी द्वारा प्रक्रिया पूरी किए जाने पर वे अगले CEC की रेस में भी शामिल हो सकते हैं.

वर्तमान में भले ही चुनाव आयोग के भीतर का आंतरिक विवाद और सुप्रीम कोर्ट की कानूनी लड़ाई चल रही हो, लेकिन साल 2029 के लोकसभा चुनाव को पारदर्शी तरीके से पूरा कराने की कमान बिल्कुल नए टीम पर होगी.

यह भी पढ़ें: जब अकेले फैसला नहीं ले सकता CEC, तो क्यों कहा जाता है उन्हें चीफ?

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
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Published at : 25 Sep 2026 09:54 AM (IST)
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