कामकाजी लोगों के लिए 40 नहीं, 20 दिन का होगा हज, इस पर क्या कहता है इस्लाम?

20 Days Hajj: केंद्र सरकार ने शनिवार को भारतीय हज यात्रियों के लिए पहली बार इस साल एक “शॉर्ट हज पैकेज” शुरू करने की घोषणा की थी. इस नई व्यवस्था के तहत कामकाजी लोग करीब 20 दिनों में हज पूरा कर सकेंगे, जबकि पहले हज यात्रा में लगभग 40 से 45 दिन लग जाते थे. सरकार का कहना था कि यह सुविधा खास तौर पर उन लोगों के लिए लाई गई है जो नौकरी, बिजनेस या दूसरे कामों की वजह से लंबे समय तक घर और काम से दूर नहीं रह सकते थे. इस विशेष योजना के तहत लगभग 10,000 तीर्थयात्री सऊदी अरब (KSA) में लगभग 20 दिनों की कम अवधि के साथ हज करेंगे. मंत्री के कार्यालय ने बताया कि पहली उड़ान 17 मई को कोच्चि से रवाना होने वाली थी, जबकि दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई और अहमदाबाद सहित अन्य प्रमुख शहरों से भी उड़ानें निर्धारित कि गई थी. छोटा हज पैकेज 17 मई से 5 जून तक चलाया गया था.



ऐसे में बहुत से लोगों के मन में सवाल उठ रहा है कि क्या 20 दिन में हज करना सही है? क्या इस्लाम इसकी इजाजत देता है? और आखिर 40 दिन वाले हज का मतलब क्या होता है?

इस्लाम में हज का महत्व क्या है?

सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि हज इस्लाम का एक बेहद अहम फर्ज है. हर वह मुसलमान जो शारीरिक और आर्थिक रूप से सक्षम हो, उसे जिंदगी में कम से कम एक बार हज करना जरूरी माना गया है. हज सऊदी अरब के पवित्र शहर Mecca में किया जाता है, जबकि कई लोग Medina भी जाते हैं. इस दौरान मुसलमान कई धार्मिक रस्में निभाते हैं, जैसे काबा का तवाफ करना, सफा-मरवा की सई, अराफात में रुकना, मिना जाना और शैतान को कंकड़ मारना. ये मुख्य रस्में इस्लामी कैलेंडर के हिसाब से करीब 5 से 6 दिनों में पूरी हो जाती हैं.

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क्या इस्लाम में 40 दिन का हज जरूरी है?

यही वजह है कि इस्लाम में कहीं भी यह तय नहीं किया गया कि हज सिर्फ 40 दिन का ही होना चाहिए. असल में 40 दिन का मतलब पूरे ट्रैवल पैकेज से होता है, जिसमें घर से निकलने से लेकर वापस लौटने तक का समय शामिल होता है. पहले फ्लाइट्स कम थीं, सफर लंबा होता था और लोग मक्का-मदीना में ज्यादा दिन रुककर इबादत करते थे, इसलिए उनकी हज यात्रा 40 से 45 दिन तक चलती थी. ऐसे में आज के समय में फ्लाइट्स तेज हो गई हैं, रहने और आने-जाने की सुविधाएं बेहतर हो गई हैं. इसी को देखते हुए सरकार ने 20 दिन का शॉर्ट हज पैकेज शुरू किया है.

धार्मिक नियमों में नहीं किया गया कोई बदलाव

सरकार ने साफ कहा है कि इस पैकेज में हज की सभी जरूरी रस्में पूरी करवाई जाएंगी, सिर्फ रहने की अवधि कम होगी. यानी धार्मिक नियमों में कोई बदलाव नहीं किया गया है. हज में मुसलमान पांच वक्त की नमाज पढ़ते हैं और एहराम की हालत में कुछ नियमों का पालन करते हैं, जैसे झगड़ा न करना, बाल या नाखून न काटना और सादगी बनाए रखना.

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