मार्च 26 में 1.69 लाख तो मई में 1.63 लाख हुआ सोना, जानें 2050 में कितने का होगा 10 ग्राम गोल्ड?
वैश्विक तनाव के बीच सोने के दामों में लगातार उतार-चढ़ाव जारी है. मार्च में 1.69 लाख और मई में 1.63 लाख के स्तर को छूने वाले सोने की कीमत साल 2050 तक आसमान छू सकती हैं. आइए इस बारे में विस्तार से जानें.
- ऐतिहासिक रिटर्न और महंगाई से भविष्य में बढ़ सकती हैं कीमतें.
सुरक्षित निवेश के लिए दुनिया भर में सबसे पहली पसंद माना जाने वाला सोना इन दिनों घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में हलचल मचा रहा है. पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते राजनीतिक तनाव का सीधा असर सोने की कीमतों पर साफ दिखाई दे रहा है, जिससे बाजार में लगातार उठापटक का दौर बना हुआ है. हाल के महीनों में रिकॉर्ड ऊंचाई को छूने के बाद अब इसकी कीमतों में कुछ नरमी देखी जा रही है. इस बीच, बाजार के जानकारों ने भविष्य के जो आंकड़े जुटाए हैं, वे होश उड़ाने वाले हैं और संकेत दे रहे हैं कि आने वाले दशकों में सोना आम आदमी की पहुंच से बेहद दूर हो सकता है.
वैश्विक तनाव के बीच बाजार का ताजा हाल
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जारी अनिश्चितता के कारण मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर आज बाजार खुलते ही 24 कैरेट सोने के वायदा भाव में गिरावट दर्ज की गई है. दोपहर तक सोने की कीमतें 0.2 फीसदी यानी करीब 316 रुपये की कमजोरी के साथ 1,59,690 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर आ गईं. इससे पिछले कारोबारी सत्र में सोना 1,60,006 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर बंद हुआ था. यह तात्कालिक उतार-चढ़ाव निवेशकों की बदलती रणनीतियों और वैश्विक हालातों के कारण लगातार देखने को मिल रहा है.
दो महीनों में सोने की कीमतों का सफर
अगर पिछले कुछ महीनों के रिकॉर्ड पर नजर डालें, तो सोने ने निवेशकों को हैरान किया है. मार्च 2026 के दौरान सोने की कीमत बढ़कर 1.69 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम के ऑल-टाइम हाई स्तर पर पहुंच गई थी. इसके बाद मई के महीने में कुछ नरमी आई और यह ग्राफ 1.63 लाख रुपये के स्तर पर आ गया. बाजार की यह हलचल बताती है कि भू-राजनीतिक संकट के समय किस तरह निवेशक सुरक्षित विकल्प के रूप में सोने की तरफ भागते हैं और हालात थोड़े संभलते ही मुनाफावसूली शुरू हो जाती है.
यह भी पढ़ें: Richest Temples In India: भारत के किस मंदिर में है सबसे ज्यादा सोना? जान लें टॉप-5 मंदिरों के नाम
साल 2050 में सोने की कीमत
मौजूदा तेजी और बाजार के ऐतिहासिक आंकड़ों का विश्लेषण करने के बाद कमोडिटी एक्सपर्ट्स ने साल 2050 के लिए एक बड़ा अनुमान लगाया है. विशेषज्ञों के मुताबिक, आज से करीब ढाई दशक बाद यानी वर्ष 2050 में 10 ग्राम सोने की कीमत 15 लाख रुपये से लेकर 40 लाख रुपये के बीच हो सकती है. यह अनुमान सोने की सालाना बढ़ने वाली रफ्तार को देखकर लगाया गया है. अगर यह भविष्यवाणी सच साबित होती है, तो आने वाले समय में सोना खरीदना मिडिल क्लास के लिए एक बड़ा सपना बन जाएगा.
ऐतिहासिक रिटर्न और चक्रवृद्धि ब्याज
भविष्य के इस बड़े दावे के पीछे पिछले दशकों के ठोस आंकड़े और मजबूती से काम कर रही चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) है. पिछले 25 वर्षों के इतिहास को देखें, तो भारत में सोने ने हर साल लगभग 14.5 प्रतिशत की मजबूत वार्षिक दर से अपने निवेशकों को रिटर्न दिया है. विश्लेषकों का मानना है कि यदि भारतीय बाजार में सोने की यही रफ्तार और पुराना ट्रेंड आगे भी जारी रहता है, तो गणितीय गणना के हिसाब से साल 2050 तक 10 ग्राम सोने का भाव आसानी से 40 लाख रुपये के आंकड़े को छू सकता है.
महंगाई और आर्थिक अनिश्चितता
सभी विश्लेषक एक ही आंकड़े पर सहमत नहीं हैं, कुछ अंतरराष्ट्रीय और भारतीय एक्सपर्ट्स का मानना है कि वैश्विक मंदी, घरेलू नीतियां और बढ़ती मुद्रास्फीति को देखते हुए भी 2050 में सोना कम से कम 15 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम के आसपास जरूर रहेगा. हालांकि, निवेशकों को यह बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि लंबी अवधि के ये अनुमान पूरी तरह से केंद्रीय बैंकों की नीतियों, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अमेरिकी डॉलर की मजबूती और ब्याज दरों जैसे जटिल वैश्विक आर्थिक कारकों पर निर्भर करते हैं, जिससे वास्तविक कीमतें बदल भी सकती हैं.
यह भी पढ़ें: Modi Meloni Melody Diplomacy: टॉफी, मीम और ट्रिलियन डॉलर डील, जानें मोदी-मेलोनी दोस्ती के पीछे छिपी सबसे बड़ी स्ट्रैटजी
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL