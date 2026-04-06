अपने हाई से कितना टूट चुका है सोना, आखिरी बार कब हुई थी इतनी गिरावट?

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Gold Price Today: बाजार में सोने और चांदी की कीमतों ने निवेशकों को बड़े झटके दिए हैं. लंबे समय से आसमान छू रही इन कीमतों में अब ऐसी ऐतिहासिक गिरावट आई है, जिसने पिछले कई दशकों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. भू-राजनीतिक तनाव और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के बीच सोने का इस तरह टूटना हर किसी को हैरान कर रहा है. अंतरराष्ट्रीय बाजार के दबाव और डॉलर की मजबूती ने घरेलू बाजार में सोने के भाव को फर्श पर ला खड़ा किया है, जिससे खरीदार असमंजस में हैं. आइए जानें कि सोने में आखिरी बार गिरावट कब हुई थी.

एमसीएक्स पर सोने की भारी गिरावट

सोमवार को बाजार खुलते ही सोने की कीमतों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर पिछले कारोबारी सत्र के मुकाबले सोने का वायदा भाव सीधे तौर पर 1382 रुपये प्रति 10 ग्राम तक टूट गया. जहां बीते गुरुवार को यह 1,49,680 रुपये पर बंद हुआ था, वहीं सोमवार की सुबह यह 1,48,298 रुपये के स्तर पर खुला. इस गिरावट ने उन निवेशकों की चिंता बढ़ा दी है जिन्होंने सोने को ऊंचे दामों पर खरीदा था. बाजार के जानकारों का मानना है कि यह गिरावट अभी और गहरी हो सकती है.

अपने रिकॉर्ड हाई से कितना फिसला सोना?

सोने के भाव में आई यह कमी कोई सामान्य उतार-चढ़ाव नहीं है. अगर इसके लाइफ टाइम हाई लेवल की बात करें, तो एमसीएक्स पर सोने का उच्चतम स्तर 2,02,984 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा है. वर्तमान भाव की तुलना अगर इस रिकॉर्ड स्तर से की जाए, तो सोना अब तक 54,686 रुपये प्रति 10 ग्राम सस्ता हो चुका है. प्रतिशत के लिहाज से देखें तो जनवरी 2026 के रिकॉर्ड हाई के बाद से अब तक कीमतों में करीब 25% तक की बड़ी कटौती देखी गई है.

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चांदी की कीमतों में भी मची अफरातफरी

सोने के साथ-साथ चांदी के बाजार में भी जबरदस्त हलचल देखी गई. सप्ताह के पहले ही कारोबारी दिन चांदी की कीमतों में 2800 रुपये प्रति किलो से ज्यादा की गिरावट आई है. चांदी का इस तरह से अचानक टूटना औद्योगिक मांग में कमी और वैश्विक स्तर पर मची उथल-पुथल की ओर इशारा करता है. कीमती धातुओं के बाजार में आई इस सुनामी ने छोटे व्यापारियों से लेकर बड़े निवेशकों तक सभी को रक्षात्मक रुख अपनाने पर मजबूर कर दिया है.

आखिरी बार कब आई थी इतनी गिरावट?

मार्च 2026 में सोने की कीमतों ने जो गिरावट देखी, उसने पिछले 50 सालों के रिकॉर्ड के करीब पहुंचने का काम किया है. 1975 के बाद से यह सोने का सबसे खराब मासिक प्रदर्शन माना जा रहा है. साल 2008 की वैश्विक मंदी के दौरान भी सोने में 16.8% की गिरावट आई थी, लेकिन मार्च 2026 में यह आंकड़ा 19.5% को पार कर गया है. यह गिरावट 2013 की उस बड़ी गिरावट की याद दिलाती है जब सोने की कीमतें लगभग 29% तक नीचे गिर गई थीं.

लगातार क्यों गिर रहे सोने के रेट?

आमतौर पर यह देखा जाता है कि जब भी मिडिल ईस्ट में युद्ध जैसी स्थिति या जियो-पॉलिटिकल तनाव होता है, तो सोने के दाम बढ़ते हैं. लेकिन इस बार हालात इसके ठीक उलट हैं. ईरान और मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बावजूद सोने की कीमतें गिर रही हैं. इसका सबसे बड़ा कारण कच्चे तेल की कीमतों का 110 रुपये प्रति बैरल के पास पहुंचना है. बढ़ती महंगाई के जोखिम ने निवेशकों को कैश हाथ में रखने पर मजबूर कर दिया है, जिससे कीमती धातुओं की मांग में भारी कमी आई है.

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