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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेज3-7 या 10, कितने दिन तक हो सकता है गणपति विसर्जन? जान लें

3-7 या 10, कितने दिन तक हो सकता है गणपति विसर्जन? जान लें

भारत में कई जगह बप्पा का विसर्जन स्थानीय मान्यताओं और परम्पराओं के अनुसार भक्त अलग-अलग दिन करते हैं. ऐसे में जानिए बप्पा का विसर्जन कितने दिनों में करना उचित होता है.

Written By : निधि पाल |  Updated at : 17 Sep 2026 07:58 AM (IST)
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भारत में केवल महाराष्ट्र में ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और गोवा में भी गणेश उत्सव को धूम-धाम से मनाया जाता है. इस बार गणपति उत्सव 14 सिंतबर को था. इस दिन लोग भगवान गणेश की स्थापना अपने घरों में करते हैं. हालांकि स्थापना के बाद सबसे बड़ा सवाल यह होता कि गणपति विसर्जन कब करना है. कुछ लोग स्थानीय परम्पराओं के अनुसार 1.5, 3, व 7 दिनों में भी बप्पा का विसर्जन करते हैं. वहीं कुछ लोग 10 दिनों के बाद बप्पा का विसर्जन करते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि बप्पा का विसर्जन कितने दिनों में करना सही होता है.

डेढ़ दिन बाद भी होता है विसर्जन

कई परिवारों में गणपति की स्थापना के बाद अगले दिन यानी गणेश चतुर्थी के बाद आने वाले दिन विसर्जन किया जाता है. इसे आम तौर पर डेढ़ दिन का गणपति कहा जाता है. यह परंपरा विशेष रूप से महाराष्ट्र और पश्चिमी भारत के कई हिस्सों में लोकप्रिय है. इस परंपरा में भक्त गणपति की पूजा करने के बाद अगले दिन शुभ समय देखकर प्रतिमा का विसर्जन करते हैं. विसर्जन के दौरान भगवान गणेश से अगले वर्ष फिर आने की प्रार्थना की जाती है.

तीसरे दिन विसर्जन

कुछ परिवारों और समुदायों में गणपति की प्रतिमा का विसर्जन तीसरे दिन किया जाता है. गणपति की स्थापना के बाद कुछ समय तक पूजा-अर्चना करने के बाद शुभ मुहूर्त में विसर्जन की परंपरा निभाई जाती है.

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पांचवें और सातवें दिन की भी परंपरा

गणपति विसर्जन के लिए पांचवें और सातवें दिन की परंपरा भी कई जगह देखने को मिलती है. सातवें दिन विसर्जन करने वाले भक्त स्थापना के बाद कई दिनों तक भगवान गणेश की विशेष पूजा करते हैं. इन दिनों के दौरान घर में गणपति की आरती, भोग और धार्मिक कार्यक्रम किए जाते हैं. इसके बाद भक्त परिवार और मित्रों के साथ गणपति को विदाई देते हैं.

अनंत चतुर्दशी को होता है प्रमुख विसर्जन

गणेश उत्सव का सबसे प्रमुख विसर्जन अनंत चतुर्दशी के दिन माना जाता है. गणेश चतुर्थी से शुरू होने वाले उत्सव का समापन इस दिन बड़े स्तर पर होता है. सार्वजनिक गणेश मंडलों में अक्सर इसी दिन भव्य जुलूस के साथ गणपति विसर्जन किया जाता है. भक्त ढोल-नगाड़ों और जयकारों के बीच भगवान गणेश को विदाई देते हैं. अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान गणेश से सुख, समृद्धि और परिवार की खुशहाली की प्रार्थना की जाती है.

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About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
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Published at : 17 Sep 2026 07:58 AM (IST)
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