3-7 या 10, कितने दिन तक हो सकता है गणपति विसर्जन? जान लें

भारत में केवल महाराष्ट्र में ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और गोवा में भी गणेश उत्सव को धूम-धाम से मनाया जाता है. इस बार गणपति उत्सव 14 सिंतबर को था. इस दिन लोग भगवान गणेश की स्थापना अपने घरों में करते हैं. हालांकि स्थापना के बाद सबसे बड़ा सवाल यह होता कि गणपति विसर्जन कब करना है. कुछ लोग स्थानीय परम्पराओं के अनुसार 1.5, 3, व 7 दिनों में भी बप्पा का विसर्जन करते हैं. वहीं कुछ लोग 10 दिनों के बाद बप्पा का विसर्जन करते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि बप्पा का विसर्जन कितने दिनों में करना सही होता है.

डेढ़ दिन बाद भी होता है विसर्जन

कई परिवारों में गणपति की स्थापना के बाद अगले दिन यानी गणेश चतुर्थी के बाद आने वाले दिन विसर्जन किया जाता है. इसे आम तौर पर डेढ़ दिन का गणपति कहा जाता है. यह परंपरा विशेष रूप से महाराष्ट्र और पश्चिमी भारत के कई हिस्सों में लोकप्रिय है. इस परंपरा में भक्त गणपति की पूजा करने के बाद अगले दिन शुभ समय देखकर प्रतिमा का विसर्जन करते हैं. विसर्जन के दौरान भगवान गणेश से अगले वर्ष फिर आने की प्रार्थना की जाती है.

तीसरे दिन विसर्जन

कुछ परिवारों और समुदायों में गणपति की प्रतिमा का विसर्जन तीसरे दिन किया जाता है. गणपति की स्थापना के बाद कुछ समय तक पूजा-अर्चना करने के बाद शुभ मुहूर्त में विसर्जन की परंपरा निभाई जाती है.

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पांचवें और सातवें दिन की भी परंपरा

गणपति विसर्जन के लिए पांचवें और सातवें दिन की परंपरा भी कई जगह देखने को मिलती है. सातवें दिन विसर्जन करने वाले भक्त स्थापना के बाद कई दिनों तक भगवान गणेश की विशेष पूजा करते हैं. इन दिनों के दौरान घर में गणपति की आरती, भोग और धार्मिक कार्यक्रम किए जाते हैं. इसके बाद भक्त परिवार और मित्रों के साथ गणपति को विदाई देते हैं.

अनंत चतुर्दशी को होता है प्रमुख विसर्जन

गणेश उत्सव का सबसे प्रमुख विसर्जन अनंत चतुर्दशी के दिन माना जाता है. गणेश चतुर्थी से शुरू होने वाले उत्सव का समापन इस दिन बड़े स्तर पर होता है. सार्वजनिक गणेश मंडलों में अक्सर इसी दिन भव्य जुलूस के साथ गणपति विसर्जन किया जाता है. भक्त ढोल-नगाड़ों और जयकारों के बीच भगवान गणेश को विदाई देते हैं. अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान गणेश से सुख, समृद्धि और परिवार की खुशहाली की प्रार्थना की जाती है.

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