इस पुरस्कार की वजह से आमने-सामने आ गए थे गांधी-अंबेडकर, जानें क्या था मामला?

Gandhi vs Ambedkar : साल 1932 में देश आजादी की लड़ाई लड़ रहा था, लेकिन इसी दौर में समाज और राजनीति से जुड़ा एक ऐसा मुद्दा सामने आया, जिसने महात्मा गांधी और डॉ. बीआर अंबेडकर को आमने-सामने ला दिया था. यह मामला एक पुरस्कार का था. ब्रिटिश सरकार की ओर से घोषित फैसले में दलितों यानी उस समय के डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए अलग निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई थी. गांधी इसके सख्त खिलाफ थे, जबकि अंबेडकर इसे दलितों के राजनीतिक अधिकारों के लिए जरूरी मानते थे. इसी मतभेद ने आगे चलकर एक बड़े राजनीतिक और सामाजिक टकराव का रूप लिया. ऐसे में आइए जानते हैं कि किस एक पुरस्कार की वजह से गांधी और अंबेडकर आमने सामने हो गए थे और यह क्या था.

किस एक पुरस्कार की वजह से गांधी और अंबेडकर आमने सामने हो गए थे?

1932 में कम्युनल अवॉर्ड को लेकर महात्मा गांधी और डॉ. बीआर अंबेडकर के बीच बड़ा मतभेद सामने आया था. ब्रिटिश सरकार के इस फैसले में दलितों यानी उस समय के डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए अलग निर्वाचक मंडल देने का प्रावधान था. गांधी इसके विरोध में थे. उनका मानना था कि इससे हिंदू समाज में और विभाजन होगा. वहीं, अंबेडकर का मानना था कि दलितों को अपने प्रतिनिधि चुनने का अलग अधिकार मिलना जरूरी है, जिससे वह अपने हितों की आवाज खुद उठा सकें. इसी मुद्दे को लेकर दोनों के बीच टकराव हुआ और आगे चलकर पूना पैक्ट हुआ.

क्या था कम्युनल अवॉर्ड?

16 अगस्त 1932 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैम्जे मैकडोनाल्ड ने कम्युनल अवॉर्ड की घोषणा की. इसके तहत डिप्रेस्ड क्लासेस को अल्पसंख्यक मानते हुए 20 साल के लिए अलग निर्वाचक मंडल देने का फैसला किया गया. प्रांतीय विधानसभाओं में उनके लिए 71 विशेष सीटें तय की गई थीं. इस अवॉर्ड में मुसलमानों, सिखों, भारतीय ईसाइयों, एंग्लो-इंडियंस और यूरोपीय समुदायों के लिए भी अलग निर्वाचक मंडल और प्रतिनिधित्व से जुड़े प्रावधान किए गए थे.

गांधी अलग निर्वाचक मंडल के खिलाफ क्यों थे?

गांधी का मानना था कि डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए अलग निर्वाचक मंडल हिंदू समाज को और ज्यादा विभाजित कर देगा. उन्होंने ब्रिटिश सरकार को पहले ही चेतावनी दी थी कि अगर ऐसा फैसला लिया गया तो वह इसका विरोध अपने जीवन तक से करेंगे. अवॉर्ड की घोषणा के बाद गांधी ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर कहा कि वह इसके खिलाफ आमरण अनशन करेंगे. उन्होंने 20 सितंबर 1932 से अनशन शुरू करने की घोषणा की और कहा कि यह उनके अंतर्मन की आवाज है.

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अंबेडकर की सोच गांधी से अलग थी

डॉ. बीआर अंबेडकर कम्युनल अवॉर्ड में डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए अलग निर्वाचक मंडल के प्रमुख समर्थक थे. उन्होंने दोनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भी इसकी मांग रखी थी. उनका मानना था कि ऊंची जातियों के सुधारक नेता, जिनमें गांधी भी शामिल थे, दलितों के हितों का पूरी तरह प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते है. अंबेडकर चाहते थे कि डिप्रेस्ड क्लासेस के अपने नेता और प्रतिनिधि हों, जो विधानसभाओं में उनके मुद्दों को मजबूती से उठा सकें. सितंबर 1932 में गांधी के अनशन की घोषणा के समय भी अंबेडकर ने साफ किया था कि उनकी प्राथमिकता डिप्रेस्ड क्लासेस के हित हैं.

कैसे हुआ पूना पैक्ट?

गांधी के पुणे में अनशन शुरू करने के बाद कई नेता इस विवाद का समाधान निकालने के लिए बातचीत में जुटे. अंबेडकर भी इन चर्चाओं में शामिल हुए. आखिरकार 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट पर अंबेडकर और अन्य नेताओं ने हस्ताक्षर किए. इस समझौते में डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए अलग निर्वाचक मंडल की व्यवस्था खत्म कर दी गई, लेकिन उनके लिए आरक्षित सीटों की संख्या बढ़ा दी गई. प्रांतीय विधानसभाओं में सीटें 71 से बढ़ाकर 148 कर दी गईं और केंद्रीय विधानमंडल में कुल सीटों का 18 प्रतिशत आरक्षित किया गया. ब्रिटिश सरकार ने भी पूना पैक्ट को कम्युनल अवॉर्ड में संशोधन के रूप में स्वीकार कर लिया. आजादी के बाद भारत में आरक्षित सीटों की व्यवस्था जारी रही. मौजूदा 543 सदस्यीय लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए 84 और अनुसूचित जनजातियों के लिए 47 सीटें आरक्षित हैं.

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