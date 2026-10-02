गांधी जी का चश्मा, घड़ी और चप्पल आज कहां है, इसे किसने खरीदा था?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom गांधी जी का चश्मा ₹2.55 करोड़ में बिका, अनमोल धरोहर।

बापू की पॉकेट घड़ी ₹12.7 लाख; चप्पलें ₹19 लाख में बिकीं।

उनकी गुजराती वसीयत ₹55 लाख से अधिक में नीलाम हुई।

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के पावन अवसर पर पूरा देश उन्हें शिद्दत से याद कर रहा है. राजधानी नई दिल्ली स्थित बापू की समाधि स्थल राजघाट पर विशेष सर्व-धर्म प्रार्थना सभा का आयोजन हुआ, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु सहित कई दिग्गजों ने पुष्पांजलि अर्पित की. बापू ने अपना पूरा जीवन सादगी से जिया, लेकिन उनकी इस्तेमाल की हुई बेहद साधारण चीजें आज दुनिया भर में अनमोल धरोहर बन चुकी हैं. लोगों के मन में हमेशा यह जानने की उत्सुकता रहती है कि गांधी जी का प्रसिद्ध गोल चश्मा, उनकी जेब वाली अलार्म घड़ी और पैरों की चप्पलें आखिर आज कहां हैं और इन्हें किसने खरीदा है.

लिफाफे में मिला बापू का गोल चश्मा

महात्मा गांधी का चश्मा उनकी पहचान का एक बेहद अहम हिस्सा माना जाता है. अगस्त 2020 में ब्रिटेन की प्रसिद्ध नीलामी संस्था ईस्ट ब्रिस्टल ऑक्शन्स को एक बेहद साधारण से लिफाफे में यह ऐतिहासिक चश्मा मिला था. इसे किसी व्यक्ति ने संस्था के लेटरबॉक्स में यूं ही छोड़ दिया था. नीलामी घर के विशेषज्ञ एंड्र्यू स्टो ने शुरुआत में इसके लगभग 14 लाख रुपये तक बिकने का अनुमान जताया था, जो उनके संस्थान के लिए एक रिकॉर्ड होता. लेकिन जब इसकी बोली लगना शुरू हुई, तो इसने दुनिया भर के कलेक्टर्स का ध्यान अपनी ओर खींच लिया.

भारी-भरकम कीमत में बिका चश्मा

आखिरकार गांधी जी का यह चश्मा ब्रिटेन की नीलामी में करीब 2.55 करोड़ रुपये (£260,000) की भारी-भरकम राशि में बिका. इसे अमेरिका के एक प्राइवेट कलेक्टर ने खरीदकर अपने पास सुरक्षित रख लिया. इतिहास के पन्नों को पलटें तो पता चलता है कि बापू को यह गोल चश्मा 1910 से 1930 के दौर में उनके चाचा ने दिया था, जब वे दक्षिण अफ्रीका में रहकर अन्याय के खिलाफ आवाज उठा रहे थे. चश्मे के पुराने मालिक, जो इंग्लैंड के मैनगॉट्सफील्ड में रहने वाले एक बुजुर्ग थे, ने इस नीलामी से मिली रकम को अपनी बेटी के साथ बांटने का फैसला किया था.

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स्विस अलार्म वॉच और बढ़ई से नाता

समय के पाबंद गांधी जी अपने पास जो पॉकेट वॉच रखते थे, वह कोई साधारण घड़ी नहीं थी. यह मशहूर स्विस ब्रांड 'जेनिथ’ की चांदी की अलार्म वाली पॉकेट वॉच थी. 1865 में जॉर्जेस फावरे-जैकोट द्वारा शुरू की गई यह कंपनी आज भी लग्जरी घड़ियों के निर्माण के लिए जानी जाती है. गांधी जी रोजमर्रा के जीवन में इसी घड़ी का इस्तेमाल करते थे. साल 1944 में बापू ने अपनी यह पसंदीदा घड़ी अपने एक निष्ठावान अनुयायी और बढ़ई का काम करने वाले मोहनलाल शर्मा को प्रेमपूर्वक भेंट कर दी थी.

पोते तक पहुंची घड़ी और 12.7 लाख में नीलामी

मोहनलाल शर्मा के पास यह घड़ी कई दशकों तक संभालकर रखी रही. इसके बाद साल 1975 में यह ऐतिहासिक घड़ी मोहनलाल के पोते को विरासत के रूप में मिली. समय बीतने के साथ बापू की इस निशानी का महत्व और बढ़ता गया. अंततः वर्ष 2010 में आयोजित एक वैश्विक नीलामी के दौरान इस स्विस पॉकेट वॉच को 12.7 लाख रुपये में नीलाम कर दिया गया. बापू की इस घड़ी ने समय की पाबंदी और सादगी के उनके संदेश को हमेशा के लिए अमर बना दिया.

जुहू बीच का घर और गांधी जी की भूरे रंग की चप्पलें

गांधी जी के सादगी भरे जीवन की झलक उनकी साधारण भूरे रंग की चप्पलों में भी साफ दिखाई देती है. बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक, नीलाम हुई यह चप्पल मुंबई में प्रसिद्ध जुहू बीच के पास स्थित एक ऐतिहासिक मकान से प्राप्त हुई थी. इतिहासकार बताते हैं कि वर्ष 1917 से लेकर 1934 के दौरान महात्मा गांधी मुंबई प्रवास के समय अक्सर इसी घर में ठहरा करते थे. यही वजह थी कि इस मकान में उनकी व्यक्तिगत इस्तेमाल की कई वस्तुएं सुरक्षित रह गईं.

19 लाख रुपये में बिकी बापू की चप्पल

जब बापू की इन भूरे रंग की चप्पलों को अंतर्राष्ट्रीय नीलामी मंच पर रखा गया, तो इसे खरीदने के लिए बोलियों की होड़ मच गई. अंतिम बोली 19,000 पाउंड दर्ज की गई, जो भारतीय मुद्रा के हिसाब से लगभग 19 लाख रुपये बैठती है. इतनी साधारण सी चप्पल का लाखों रुपये में बिकना इस बात का सीधा प्रमाण है कि दुनिया आज भी गांधी जी के विचारों और उनके जीवन से जुड़ी हर छोटी-से-छोटी चीज को कितना ऊंचा दर्जा देती है.





गुजराती भाषा में दो पन्नों की ऐतिहासिक वसीयत

महात्मा गांधी की निजी वस्तुओं में जिस चीज की सबसे ज्यादा चर्चा और सबसे बड़ी बोली देखने को मिली, वह थी उनकी हाथ से लिखी गई वसीयत थी. गांधी जी ने खुद अपनी मातृभाषा गुजराती में दो पन्नों की यह ऐतिहासिक वसीयत तैयार की थी. जब इसे नीलाम करने की घोषणा हुई, तो दुनिया भर के इतिहासकारों और कलेक्टर्स के बीच भारी उत्साह देखा गया. नीलामी की शुरुआत ही 30,000 से 40,000 पाउंड के बीच रखी गई थी.

55 लाख से अधिक में बिका वसीयतनामा

बोली बढ़ते-बढ़ते अंत में बापू की यह दो पन्नों की वसीयत 55,000 पाउंड में नीलाम हुई. आज के भारतीय रुपये के हिसाब से यह कीमत 55 लाख रुपये से भी अधिक होती है. हालांकि, गोपनीयता के नियमों के कारण इस वसीयत को खरीदने वाले व्यक्ति के नाम का खुलासा कभी सार्वजनिक तौर पर नहीं किया गया. इसके बावजूद, इस नीलामी ने दुनिया भर की मीडिया में खूब सुर्खियां बटोरीं और यह बापू की सबसे महंगी बिकने वाली धरोहर बन गई.

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