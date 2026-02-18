हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजकितने रुपये का है वह चाइनीज डॉग, जिसे गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने अपना बताया? जानें खरीदने का तरीका

कितने रुपये का है वह चाइनीज डॉग, जिसे गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने अपना बताया? जानें खरीदने का तरीका

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे X और अन्य जगहों पर लोग कहने लगे कि यह यूनिवर्सिटी का खुद का बनाया हुआ रोबोट डॉग है और यह दावा सही नहीं है. कुछ लोगों ने तो इसे तकनीकी चोरी या प्रोडक्ट चोरी तक बता दिया.

By : मानसी उपाध्याय | Updated at : 18 Feb 2026 04:20 PM (IST)
Preferred Sources

भारत की राजधानी दिल्ली में चल इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में एक वीडियो अचानक सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. यह वीडियो उस समय चर्चा में आया जब ग्रेटर नोएडा की गलगोटिया यूनिवर्सिटी के स्टॉल पर एक रोबोटिक कुत्ता दिखाया गया. इसके बाद लोग बोलने लगे कि यूनिवर्सिटी ने चीनी तकनीक को अपना बता कर पेश किया है. 

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे X और अन्य जगहों पर लोग कहने लगे कि यह यूनिवर्सिटी का खुद का बनाया हुआ रोबोट डॉग है और यह दावा सही नहीं है. कुछ लोगों ने तो इसे तकनीकी चोरी या प्रोडक्ट चोरी तक बता दिया. लेकिन सवाल यह है कि क्या सच में यूनिवर्सिटी ने इसे अपना आविष्कार बताया और यह रोबोट कितने रुपये का है, जिसे गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने अपना बताया. 

कैसा है यह रोबोटिक कुत्ता?

सोशल मीडिया पर जो रोबोट दिखाया गया वह वास्तव में चीन की रोबोटिक्स कंपनी Unitree Robotics का बनाया हुआ मॉडल है, जिसका नाम Unitree Go2 है. Unitree Robotics एक अग्रणी कंपनी है जो बड़े पैमाने पर चार पैरों वाले रोबोटिक कुत्तों का निर्माण करती है. यह रोबोट दिखने में कुत्ते जैसा है, चार पैर है, और इसे विशेष सेंसर और AI तकनीक से लैस किया गया है जिससे यह अड़चनों को पहचान सकता है और अपने रास्ते खुद चुन सकता है. 

कितने रुपये का है यह चाइनीज डॉग

इस रोबोट का नाम Unitree Go2 है और यह अंतरराष्ट्रीय बाजार में लगभग $2,800 के करीब कीमत में उपलब्ध है जो भारतीय मुद्रा में लगभग 2,20,000 से 2,50,000 के बीच आता है (बाजार विनिमय दर के अनुसार) यानी यह कोई बहुत महंगा प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि खरीद कर लाया जा सकता है.  इसे आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से सीधे खरीद सकते हैं. यह Consumer Level Robot है, जो कि आम तौर पर रोबोटिक्स हबीस्ट, रिसर्च इंस्टीट्यूट या तकनीकी शौकियों के लिए बिकता है. 

वायरल वीडियो और विवाद क्या था?

AI समिट के पहले दिन गलगोटिया यूनिवर्सिटी के स्टॉल पर रोबोट दिखाई देने के बाद एक क्लिप तेजी से वायरल हुई. उस वीडियो में यूनिवर्सिटी की तरफ से एक प्रतिनिधि रोबोट का नाम Orian बताते हुए उसके फीचर्स बता रही थी.कुछ लोगों ने इसे गलत मतलब समझ लिया  उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी ने इसे अपना बनाया हुआ दिखाया है यानी लोग सोच बैठे कि यह रोबोट गलगोटिया यूनिवर्सिटी का खुद का प्रोडक्ट है.

जब यह मामला सुर्खियों में आया, तब गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने साफ शब्दों में कहा कि उन्होंने यह कभी नहीं कहा कि यह रोबोट उन्होंने खुद बनाया है. यह मशीन उनका आविष्कार नहीं है. उन्होंने यह रोबोट शिक्षण उपकरण (Teaching Tool) के रूप में खरीदा है ताकि स्टूडेंट्स आधुनिक तकनीक सीख सकें. यूनिवर्सिटी ने कहा कि यह रोबोट उनके AI और तकनीकी शिक्षा का हिस्सा है और इससे छात्रों को एडवांस्ड रोबोटिक्स अनुभव मिलेगा. 

यह भी पढ़ें: कहां बना है भारत का पहला परमाणु संयंत्र, यह अब भी कितनी बिजली करता है पैदा?

Published at : 18 Feb 2026 04:18 PM (IST)
Tags :
Galgotias University Robotic Dog Chinese Robot Technology Controversy
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
कितने रुपये का है वह चाइनीज डॉग, जिसे गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने अपना बताया? जानें खरीदने का तरीका
कितने रुपये का है वह चाइनीज डॉग, जिसे गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने अपना बताया? जानें खरीदने का तरीका
जनरल नॉलेज
पूरी जिंदगी में ज्यादा से ज्यादा कितने बच्चे पैदा कर सकती है एक महिला? जानें पूरा हिसाब-किताब
पूरी जिंदगी में ज्यादा से ज्यादा कितने बच्चे पैदा कर सकती है एक महिला? जानें पूरा हिसाब-किताब
जनरल नॉलेज
AI Impact Summit 2026: अब ट्रैक्टर भी हुआ ड्राइवरलेस, जानें यह खेती में कैसे करेगा मदद और कितना होगा कामयाब?
अब ट्रैक्टर भी हुआ ड्राइवरलेस, जानें यह खेती में कैसे करेगा मदद और कितना होगा कामयाब?
जनरल नॉलेज
कहां बना है भारत का पहला परमाणु संयंत्र, यह अब भी कितनी बिजली करता है पैदा?
कहां बना है भारत का पहला परमाणु संयंत्र, यह अब भी कितनी बिजली करता है पैदा?
Advertisement

वीडियोज

Delhi Dwarka Accident: Sahil की मां की गुहार..आरोपी के पिता​ को पुलिस क्यों नहीं कर रही गिरफ्तार?
Maharashtra Breaking: लड़की के अपहरण के बाद हिंदू संगठनों का हंगामा, हाइवे किया जाम | Baramati
Assam Elections 2026: Bhupen Borah 22 फरवरी को होंगे BJP में शामिल | Himanta Biswa Sarma
Gold-Silver Traders के लिए Big Update! MCX ने बढ़ाया Trading Time | Paisa Live
₹1.5 Lakh तक Cashless Treatment – Road Accident Victims के लिए बड़ी खबर | Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
राज्यसभा में बदलेगा समीकरण! 37 सीटों के चुनाव से बदलेगी तस्वीर, किन नेताओं की वापसी नामुमकिन, समझें गणित
राज्यसभा में बदलेगा समीकरण! 37 सीटों के चुनाव से बदलेगी तस्वीर, किन नेताओं की वापसी नामुमकिन, समझें गणित
बिहार
तेजस्वी यादव शराब पीकर जाते हैं विधानसभा? नीतीश कुमार की पार्टी बोली- 'सदन में डोलते-डोलते…'
तेजस्वी यादव शराब पीकर जाते हैं विधानसभा? नीतीश कुमार की पार्टी बोली- 'सदन में डोलते-डोलते…'
क्रिकेट
T20 World Cup: अगर सुपर-8 में पहुंचा पाकिस्तान, तो क्या टी20 वर्ल्ड कप में फिर होगा भारत के साथ मैच? जानें दोनों ग्रुप्स की डिटेल
अगर सुपर-8 में पहुंचा पाकिस्तान, तो क्या टी20 वर्ल्ड कप में फिर होगा भारत के साथ मैच? जानें दोनों ग्रुप्स की डिटेल
इंडिया
चाइनीज रोबोट लाकर कराई भारत की बेइज्जती, सरकार ने गलगोटिया यूनिवर्सिटी से कहा- 'छोड़ दो एक्सपो'
चाइनीज रोबोट लाकर कराई भारत की बेइज्जती, सरकार ने गलगोटिया यूनिवर्सिटी से कहा- 'छोड़ दो एक्सपो'
बॉलीवुड
वेंटिलेटर पर हैं सलमान खान के पिता सलीम खान, संजय दत्त, जावेद अख्तर-जीशान सिद्दीकी सहित कई दिग्गज देखने पहुंचे
वेंटिलेटर पर हैं सलमान खान के पिता सलीम खान, जावेद अख्तर सहित कई सेलेब्स देखने पहुंचे
इंडिया
महाराष्ट्र, बंगाल, बिहार और हरियाणा समेत 10 राज्यों के लिए राज्यसभा चुनाव का ऐलान, इस दिन होगी वोटिंग
महाराष्ट्र, बंगाल, बिहार और हरियाणा समेत 10 राज्यों के लिए राज्यसभा चुनाव का ऐलान, इस दिन होगी वोटिंग
यूटिलिटी
नया आधार ऐप हुआ लाॅन्च, जानें इसमें क्या हैं फीचर्स और क्या हैं फायदे
नया आधार ऐप हुआ लाॅन्च, जानें इसमें क्या हैं फीचर्स और क्या हैं फायदे
जनरल नॉलेज
पहले घूसखोर पंडत और अब यादव जी की लव स्टोरी... जानें जातियों पर बनीं कौन-सी फिल्में?
पहले घूसखोर पंडत और अब यादव जी की लव स्टोरी... जानें जातियों पर बनीं कौन-सी फिल्में?
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
ABP Live
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
ABP Live
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Embed widget