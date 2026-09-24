नेहरू से लेकर PM मोदी तक, प्रधानमंत्री निवास के वो 3 राज जो कभी नहीं आते बाहर
Prime Minister Residence: प्रधानमंत्री निवास के कुछ ऐसे राज हैं जो सुरक्षा से जुड़े हुए हैं. आइए जानते हैं नेहरू से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक के निवास के बारे में पूरी जानकारी.
- नेहरू के गुप्त निकास, शास्त्री के वॉर रूम ने सुरक्षा बढ़ाई।
- इंदिरा को स्नाइपर सुरक्षा, SPG ने बड़ा बदलाव लाया।
- पीएम मोदी आवास में CBRN सुरक्षित घर, हेलीपैड है।
Prime Minister Residence: बीते कुछ दशकों में भारत के प्रधानमंत्रियों की सुरक्षा व्यवस्था में काफी बदलाव आए हैं. नेहरू के ब्रिटिश जमाने के घर से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 7, लोक कल्याण मार्ग सहित काफी ज्यादा सुरक्षित परिसर तक, सुरक्षा सिस्टम बदलते खतरों, युद्ध और टेक्नोलॉजी में तरक्की के साथ-साथ विकसित हुए हैं.
दिखाई देने वाली सुरक्षा व्यवस्था के अलावा भी कई गुप्त प्रोटोकॉल और सुविधाएं जनता की नजरों से छिपी रहती हैं. आइए जानते हैं उन सभी चीजों के बारे में.
नेहरू का गुप्त निकास मार्ग
भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू तीन मूर्ति भवन में रहते थे. हालांकि सुरक्षा देखने में काफी साधारण लगती थी लेकिन कहा जाता है कि उस परिसर में ब्रिटिश जमाने का एक गुप्त इमरजेंसी निकास मार्ग था. यह घने रिज इलाके की तरफ जाता था. इस रास्ते के बारे में जानकारी सिर्फ इंटेलिजेंस ब्यूरो के सीनियर अधिकारियों तक ही सीमित थी. ऐसा इसलिए ताकि किसी बड़े हमले या फिर तख्तापलट की कोशिश के दौरान प्रधानमंत्री को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके.
नेहरू जनता से खुलकर मिलने-जुलने के लिए भी जाने जाते थे. हालांकि पर्दे के पीछे सादे कपड़ों में इंटेलिजेंस के लोग उनके आसपास रहते थे. वे चुपके से भीड़ पर नजर रखते थे और संभावित खतरों की पहचान करते थे.
लाल बहादुर शास्त्री का गुप्त वॉर रूम
लाल बहादुर शास्त्री के कार्यकाल के दौरान खास कर 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के समय 10 जनपथ पर सुरक्षा व्यवस्था को और भी मजबूत किया गया था. ऐसा कहा जाता है कि वहां एक गुप्त कम्युनिकेशन रूम था जिसमें आर्मी हेड क्वार्टर से सीधा केबल कनेक्शन था.
उस वक्त सीसीटीवी टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं थी इस वजह से हथियारों से लैस सुरक्षाकर्मी घर के आस-पास के बगीचों, पेड़ों और झाड़ियां के बीच चुपके से तैनात रहते थे.
इंदिरा गांधी की स्नाइपर से सुरक्षा
पंजाब के उग्रवाद के दौरान 1 सफदरजंग रोड पर इंदिरा गांधी का घर देश की सबसे संवेदनशील जगहों में से एक बन गया था. उनका घर और 1 अकबर रोड पर स्थित ऑफिस आपस में जुड़े हुए थे. साथ ही एक खास अंदरूनी कॉरिडोर भी बनाया गया था ताकि आसपास की इमारत से संभावित स्नाइपर हमले से सुरक्षा मिल सके.
राजीव गांधी से मनमोहन सिंह तक
1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद 1985 में स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप बनाया गया. इसने प्रधानमंत्री की सुरक्षा में एक बड़ा बदलाव किया. राजीव गांधी के कार्यकाल के दौरान एक डिकॉय कॉन्वॉय सिस्टम शुरू किया गया था. रिपोर्ट के मुताबिक अलग-अलग गेट से एक जैसी दिखने वाली कई गाड़ियों का काफिला निकल सकता है. इससे यह पहचानना मुश्किल हो जाता है कि प्रधानमंत्री किस गाड़ी में है.
मनमोहन सिंह के कार्यकाल के दौरान इलेक्ट्रॉनिक सुरक्षा प्रणालियों को और बेहतर बनाया गया था. ऐसा कहा जाता है कि जैमर और सुरक्षित संचार नेटवर्क ने परिसर के चारों तरफ एक इलेक्ट्रॉनिक सुरक्षा घेरा बनाया था. इससे बाहरी मोबाइल और रेडियो सिग्नल को रोकने में मदद मिलती थी.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौर
आज 7 लोक कल्याण मार्ग पर प्रधानमंत्री के आवास में 12 एकड़ में फैले पांच बंगले हैं. सबसे कड़ी सुरक्षा वाली सुविधाओं में से एक भूमिगत सीबीआरएन सेफ हाउस है. इसे परमाणु, जैविक, रासायनिक और रेडियोलॉजिकल खतरों से बचने के लिए बनाया गया है. ऐसा कहा जाता है कि यह ऑक्सीजन और जीवन रक्षक प्रणालियों से लैस है जो अंदर मौजूद लोगों को हफ्तों तक जीवित रख सकती हैं.
एक और खासियत बंगला नंबर 1 पर बना हेलीपैड है. यह प्रधानमंत्री को आपात स्थिति में हवाई रास्ते से परिसर से बाहर निकालने की सुविधा देता है. रिपोर्ट के मुताबिक आवास के आसपास काफी ज्यादा प्रतिबंधित हवाई क्षेत्र और अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करने के लिए डिजाइन किए गए एंट्री ड्रोन लेजर सिस्टम का भी जिक्र है.
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सुरक्षा के किले
तीन मूर्ति भवन से सात लोक कल्याण मार्ग तक का सफर दिखाता है कि कैसे प्रधानमंत्री की सुरक्षा दिखने वाले गार्ड और छिपे हुए कर्मियों से आगे बढ़कर आधुनिक तकनीकी और आपातकालीन प्रणालियों तक विकसित हुई है.
यह विकास एक बात को साफ करता है कि भारत के प्रधानमंत्री की सुरक्षा अब कई स्तरों वाली गोपियों और तकनीक पर आधारित हो गई है.
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