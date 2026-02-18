50 रोल्स रॉयस कारों से लेकर करोड़ों के हीरों तक, आजादी के बाद कौन था देश का सबसे अमीर शख्स?

India's Richest Person: जब भारत आजाद हुआ था तो दौलत के मामले में एक नाम बाकियों से काफी ऊपर था. यह नाम था मीर उस्मान अली खान. मीर उस्मान अली खान हैदराबाद के सातवें और आखरी निजाम थे. उन्हें अक्सर आजाद भारत का पहला अरबपति कहा जाता है. उन्हें 1937 में टाइम मैगजीन ने दुनिया का सबसे अमीर आदमी घोषित किया था.

कितनी थी उनकी नेट वर्थ?

1940 के दशक में जब उनकी दौलत अपने पीक पर थी तो उनकी नेट वर्थ लगभग 2 बिलियन डॉलर आंकी गई थी. यह उस समय यूएस की इकोनॉमी का लगभग दो प्रतिशत थी. आज की वैल्यू के हिसाब से यह लगभग 17 से 20 लाख करोड़ रुपये के बराबर होगी.

निजाम ने हैदराबाद रियासत पर राज किया. उस वक्त यह आजादी से पहले के भारत के सबसे अमीर इलाकों में से एक थी. उनका खजाना सोने, दुर्लभ जेमस्टोन, कीमती एंटीक चीज और काफी सारी जमीनों से भरा था. उनका कलेक्शन इतना बड़ा था कि कहा जाता है कि ज्वेलरी और डायमंड रखने के लिए पूरे कमरों की जरूरत पड़ती थी.

50 रोल्स-रॉयस कारों वाला आदमी

उनकी कई चीजों में लग्जरी गाड़ियों का एक जबरदस्त कलेक्शन भी था. ऐसा कहा जाता है कि निजाम के पास लगभग 50 रोल्स-रॉयस गाड़ियां थीं. इनमें मशहूर 1912 सिल्वर घोस्ट भी शामिल थी. ऐसा कहा जाता है कि लंदन में एक रोल्स-रॉयस सेल्समैन से बेइज्जती महसूस करने के बाद उन्होंने कई गाड़ियां खरीदी और कहा जाता है कि उनमें से कुछ का इस्तेमाल कचरा इकट्ठा करने के लिए किया.

जैकब डायमंड और दूसरे मशहूर रत्न

उनकी सबसे मशहूर चीजों में से एक 185 कैरेट का जैकब डायमंड था. इसकी कीमत अभी लगभग 1000 करोड़ रुपये है. हैरानी की बात यह है कि कहा जाता है कि निजाम ने कभी इस बेशकीमती पत्थर को पेपर वेट की तरह इस्तेमाल किया था. उनके खजाने में ऐतिहासिक गोलकोंडा खदानों से मिले दुर्लभ हीरे भी शामिल थे.

शाही तोहफे और दुनिया भर में कनेक्शन

निजाम की दौलत डिप्लोमेटिक कामों तक भी फैली हुई थी. उन्होंने क्वीन एलिजाबेथ II को उनकी शादी के मौके पर 300 हीरों से ज्यादा एक शानदार कार्टियर नेकलेस और टियारा तोहफे में दिया था. इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने मॉडर्न हैदराबाद को बनाने में भी एक बड़ी भूमिका निभाई थी. उन्होंने उस्मानिया यूनिवर्सिटी, बड़े अस्पताल और इस इलाके में भारत के पहले एयरपोर्ट जैसे इंस्टीट्यूशन बनाने में भी मदद की थी.

