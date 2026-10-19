कहां है फ्रांस का जंतर-मंतर, यहां किस जगह जनता करती है प्रदर्शन?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom फ्रांस में महंगाई, सार्वजनिक सेवाओं पर हिंसक विरोध प्रदर्शन जारी।

पेरिस के रिपब्लिक और बैस्टिल चौक प्रमुख विरोध स्थल हैं।

रिपब्लिक चौक नागरिक आंदोलनों, एकजुटता का प्रमुख ऐतिहासिक केंद्र।

बैस्टिल चौक क्रांति, शाही सत्ता विरोध का ऐतिहासिक प्रतीक बना।

France Protest: फ्रांस में महंगाई और सार्वजनिक सेवाओं की खराब स्थिति के खिलाफ हिंसक विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं. कई शहरों में आगजनी, लूटपाट, बर्बरता और प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प की खबरें आ रही हैं. भारत के जंतर मंतर के उलट जो सार्वजनिक प्रदर्शनों से जुड़ा हुआ है फ्रांस में दो प्रमुख पेरिस चौराहे हैं जो विरोध के लिए शक्तिशाली मंच के रूप में काम करते हैं. प्लेस डे ला रिपब्लिक और प्लेस डे ला बैस्टिल इन जगहों का नाम है.

यह स्थान संग्रहण बिंदुओं से कहीं ज्यादा हैं. उनका इतिहास उन्हें फ्रांसीसी गणराज्य, क्रांति और इस सिद्धांत से जोड़ता है कि नागरिक सत्ता में बैठे लोगों को चुनौती दे सकते हैं. फ्रांसीसी राजनीतिक जीवन में प्रदर्शनों को कभी-कभी सरकार की अनौपचारिक चौथी शाखा के रूप में बताया जाता है.

प्लेस‌ डे ला रिपब्लिक

3.4 हेक्टेयर की लगभग 8.4 एकड़ में फैला प्लेस‌ डे ला रिपब्लिक तीन प्रमुख पेरिस जिलों के मिलन बिंदु पर स्थित है. इसे एरोनडिसेमेंट्स के रूप में जाना जाता है. इसकी वर्तमान भूमिका इसके इतिहास के एक हिस्से से बिल्कुल उलट है. 19वीं सदी के मध्य के दौरान बैरन हौसमैन, जिन्होंने पेरिस के पुनर्निर्माण के देखरेख की, ने सेवा के लिए विद्रोह को दबाना आसान बनाने के लिए आंशिक रूप से वर्ग का विस्तार किया.

हालांकि वक्त के साथ यह स्थान वामपंथी समूहों और नागरिक समाज आंदोलन के लिए एक प्रमुख सभा स्थल बन गया. वर्ग की केंद्रीय विशेषता फ्रांस के राष्ट्रीय प्रतीक मैरियन की एक बड़ी कांस्य प्रतिमा है. वह आजादी और गणतंत्र का प्रतिनिधित्व करती है. इसी के साथ प्रतिमा के आधार पर मूर्तियां देश के तीन प्रमुख सिद्धांतों का प्रतिनिधित्व करती हैं. आजादी, समानता और बंधुत्व, जिसे फ्रेंच में लिबर्टे, एगैलिटे और फ्रेटरनिट के रूप में व्यक्त किया गया है.





एकजुटता और विरोध का स्थान

जब फ्रांस राष्ट्रीय त्रासदी का अनुभव करता है तो प्लेस डे ला रिपब्लिक एक केंद्रीय बिंदु बन जाता है. रिपोर्ट के मुताबिक 2015 के पेरिस आतंकवादी हमले के बाद लगभग 1.6 मिलियन लोग एकजुटता व्यक्त करने के लिए वहां इकट्ठा हुए थे. इससे यह आधुनिक फ्रांसीसी इतिहास में इस तरह की सबसे बड़ी सभा बन गई. चौराहे पर राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक मुद्दों पर प्रदर्शन होते रहे हैं.

साइड से जुड़े आंदोलन में नुइट डेबाउट, जिसका मतलब है "पूरी रात खड़े रहना" और येलो वेस्ट विरोध प्रदर्शन शामिल हैं. अक्टूबर 2026 में इस चौराहे को बढ़ती महंगाई के विरोध में और शिक्षा प्रणाली में सुधार की मांग को लेकर छात्रों और श्रमिक संघों द्वारा तीव्र प्रदर्शन के लिए एक जगह के रूप में बताया गया है. प्रदर्शनकारियों और दंगा पुलिस के बीच झड़पों को भी वहां विरोध प्रदर्शनों की एक आवृत्ति विशेषता के रूप में बताया गया है.





प्लेस डे ला बैस्टिल

दूसरा प्रमुख स्थल प्लेस डे ला बैस्टिल है. यहां कभी मध्ययुगीन बैस्टिल कला और जेल हुआ करता था. किला राजशाही की अत्याचारी शक्ति का प्रतीक बन गया. 14 जुलाई 1789 को क्रोधित पेरिस की भीड़ द्वारा इस पर कब्जा करना, फ्रांसीसी इतिहास की निर्णायक घटनाओं में से एक है.

विद्रोह के दौरान प्रदर्शनकारियों ने किले पर धावा बोल दिया, हथियार जब्त कर लिए और जेल को नष्ट कर दिया. इस घटना ने फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत को चिह्नित किया और इस स्थान को शाही सत्ता के विरोध के प्रतीक के रूप में स्थायी महत्व दिया. पूर्व किला अब वहां नहीं है लेकिन राष्ट्रीय इतिहास में इसका स्थान चौक के साथ निकटता से जुड़ा हुआ है.

यह तारीख फ्रांसीसी राष्ट्रीय पहचान को भी आकार देती रहती है. किले और क्रांति से जुड़ी ऐतिहासिक घटनाओं की याद में फ्रांस हर साल 14 जुलाई को अपना राष्ट्रीय दिवस मनाता नहीं. इसे आमतौर पर बैस्टिल दिवस के रूप में जाना जाता है.

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दो चौराहे एक लोकतांत्रिक परंपरा

प्लेस डे ला रिपब्लिक और प्लेस डे ला बैस्टिल फ्रांस के राजनीतिक इतिहास के अलग-अलग अध्यायों का प्रतिनिधित्व करते हैं. फिर भी दोनों सार्वजनिक लामबंदी से निकटता से जुड़े हुए हैं. रिपब्लिक एकजुटता, नागरिक समाज और समकालीन विरोध आंदोलनों से जुड़ा हुआ है जबकि बैस्टिल 1789 में राजशाही सत्ता के लिए क्रांतिकारी चुनौती को याद करते हैं.

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