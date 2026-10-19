Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजकहां है फ्रांस का जंतर-मंतर, यहां किस जगह जनता करती है प्रदर्शन?

कहां है फ्रांस का जंतर-मंतर, यहां किस जगह जनता करती है प्रदर्शन?

France Protest: फ्रांस में इस वक्त का बड़ा विरोध प्रदर्शन चल रहा है. इसी बीच आइए जानते हैं कि जैसे भारत में जैसे जंतर मंतर है क्या फ्रांस में भी कोई विरोध प्रदर्शन का केंद्र है.

Written By : स्पर्श गोयल |  Updated at : 19 Oct 2026 12:46 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • फ्रांस में महंगाई, सार्वजनिक सेवाओं पर हिंसक विरोध प्रदर्शन जारी।
  • पेरिस के रिपब्लिक और बैस्टिल चौक प्रमुख विरोध स्थल हैं।
  • रिपब्लिक चौक नागरिक आंदोलनों, एकजुटता का प्रमुख ऐतिहासिक केंद्र।
  • बैस्टिल चौक क्रांति, शाही सत्ता विरोध का ऐतिहासिक प्रतीक बना।

France Protest: फ्रांस में महंगाई और सार्वजनिक सेवाओं की खराब स्थिति के खिलाफ हिंसक विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं. कई शहरों में आगजनी, लूटपाट, बर्बरता और प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प की खबरें आ रही हैं.  भारत के जंतर मंतर के उलट जो सार्वजनिक प्रदर्शनों से जुड़ा हुआ है फ्रांस में दो प्रमुख पेरिस चौराहे हैं जो विरोध के लिए शक्तिशाली मंच के रूप में काम करते हैं. प्लेस डे ला रिपब्लिक और प्लेस डे ला बैस्टिल इन जगहों का नाम है.

यह स्थान संग्रहण बिंदुओं से कहीं ज्यादा हैं. उनका इतिहास उन्हें फ्रांसीसी गणराज्य, क्रांति और इस सिद्धांत से जोड़ता है कि नागरिक सत्ता में बैठे लोगों को चुनौती दे सकते हैं. फ्रांसीसी राजनीतिक जीवन में प्रदर्शनों को कभी-कभी सरकार की अनौपचारिक चौथी शाखा के रूप में बताया जाता है. 

प्लेस‌ डे ला रिपब्लिक 

3.4 हेक्टेयर की लगभग 8.4 एकड़ में फैला प्लेस‌ डे ला रिपब्लिक  तीन प्रमुख पेरिस जिलों के मिलन बिंदु पर स्थित है. इसे एरोनडिसेमेंट्स के रूप में जाना जाता है. इसकी वर्तमान भूमिका इसके इतिहास के एक हिस्से से बिल्कुल उलट है. 19वीं सदी के मध्य के दौरान बैरन हौसमैन, जिन्होंने पेरिस के पुनर्निर्माण के देखरेख की, ने सेवा के लिए विद्रोह को दबाना आसान बनाने के लिए आंशिक रूप से वर्ग का विस्तार किया. 

हालांकि वक्त के साथ यह स्थान वामपंथी समूहों और नागरिक समाज आंदोलन के लिए एक प्रमुख सभा स्थल बन गया. वर्ग की केंद्रीय विशेषता फ्रांस के राष्ट्रीय प्रतीक मैरियन की एक बड़ी कांस्य प्रतिमा है. वह आजादी और गणतंत्र का प्रतिनिधित्व करती है. इसी के साथ प्रतिमा के आधार पर मूर्तियां देश के तीन प्रमुख सिद्धांतों का प्रतिनिधित्व करती हैं. आजादी, समानता और बंधुत्व, जिसे फ्रेंच में लिबर्टे, एगैलिटे और फ्रेटरनिट के रूप में व्यक्त किया गया है.


कहां है फ्रांस का जंतर-मंतर, यहां किस जगह जनता करती है प्रदर्शन?

एकजुटता और विरोध का स्थान 

जब फ्रांस राष्ट्रीय त्रासदी का अनुभव करता है तो प्लेस डे ला रिपब्लिक एक केंद्रीय बिंदु बन जाता है. रिपोर्ट के मुताबिक 2015 के पेरिस आतंकवादी हमले के बाद लगभग 1.6 मिलियन लोग एकजुटता व्यक्त करने के लिए वहां इकट्ठा हुए थे. इससे यह आधुनिक फ्रांसीसी इतिहास में इस तरह की सबसे बड़ी सभा बन गई. चौराहे पर राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक मुद्दों पर प्रदर्शन होते रहे हैं. 

साइड से जुड़े आंदोलन में नुइट डेबाउट, जिसका मतलब है "पूरी रात खड़े रहना" और येलो वेस्ट विरोध प्रदर्शन शामिल हैं. अक्टूबर 2026 में इस चौराहे को बढ़ती महंगाई के विरोध में और शिक्षा प्रणाली में सुधार की मांग को लेकर छात्रों और श्रमिक संघों द्वारा तीव्र प्रदर्शन के लिए एक जगह के रूप में बताया गया है. प्रदर्शनकारियों और दंगा पुलिस के बीच झड़पों को भी वहां विरोध प्रदर्शनों की एक आवृत्ति विशेषता के रूप में बताया गया है. 


कहां है फ्रांस का जंतर-मंतर, यहां किस जगह जनता करती है प्रदर्शन?

प्लेस डे ला बैस्टिल 

दूसरा प्रमुख स्थल प्लेस डे ला बैस्टिल है. यहां कभी मध्ययुगीन बैस्टिल कला और जेल हुआ करता था. किला राजशाही की अत्याचारी शक्ति का प्रतीक बन गया. 14 जुलाई 1789 को क्रोधित पेरिस की भीड़ द्वारा इस पर कब्जा करना, फ्रांसीसी इतिहास की निर्णायक घटनाओं में से एक है.

विद्रोह के दौरान प्रदर्शनकारियों ने किले पर धावा बोल दिया, हथियार जब्त कर लिए और जेल को नष्ट कर दिया. इस घटना ने फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत को चिह्नित किया और इस स्थान को शाही सत्ता के विरोध के प्रतीक के रूप में स्थायी महत्व दिया. पूर्व किला अब वहां नहीं है लेकिन राष्ट्रीय इतिहास में इसका स्थान चौक के साथ निकटता से जुड़ा हुआ है. 

यह तारीख फ्रांसीसी राष्ट्रीय पहचान को भी आकार देती रहती है. किले और क्रांति से जुड़ी ऐतिहासिक घटनाओं की याद में फ्रांस हर साल 14 जुलाई को अपना राष्ट्रीय दिवस मनाता नहीं. इसे आमतौर पर बैस्टिल दिवस के रूप में जाना जाता है.

यह भी पढ़ें: लॉरेंस के गैंग में कितने लोग हैं, कहां-कहां फैलाई दहशत?

दो चौराहे एक लोकतांत्रिक परंपरा 

प्लेस डे ला रिपब्लिक और प्लेस डे ला बैस्टिल फ्रांस के राजनीतिक इतिहास के अलग-अलग अध्यायों का प्रतिनिधित्व करते हैं. फिर भी दोनों सार्वजनिक लामबंदी से निकटता से जुड़े हुए हैं. रिपब्लिक एकजुटता, नागरिक समाज और समकालीन विरोध आंदोलनों से जुड़ा हुआ है जबकि बैस्टिल 1789 में राजशाही सत्ता के लिए क्रांतिकारी चुनौती को याद करते हैं.

यह भी पढ़ें: इस मिठाई ने दिया था भारत छोड़ो आंदोलन में योगदान, जानें इसका इतिहास?

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
Read More
Published at : 19 Oct 2026 12:46 PM (IST)
Tags :
France Protest France Inflation Protests French Public Demonstrations
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
टाइगर श्रॉफ से सलमान तक... किन लोगों को निशाना बना चुका है लॉरेंस बिश्नोई गैंग?
टाइगर श्रॉफ से सलमान तक... किन लोगों को निशाना बना चुका है लॉरेंस बिश्नोई गैंग?
जनरल नॉलेज
लॉरेंस के गैंग में कितने लोग हैं, कहां-कहां फैलाई दहशत?
लॉरेंस के गैंग में कितने लोग हैं, कहां-कहां फैलाई दहशत?
जनरल नॉलेज
‘लंकेश की लंका’ में कैसे मनाते हैं दशहरा, क्या वहां भी होता है रावण दहन?
‘लंकेश की लंका’ में कैसे मनाते हैं दशहरा, क्या वहां भी होता है रावण दहन?
जनरल नॉलेज
इस मिठाई ने दिया था भारत छोड़ो आंदोलन में योगदान, जानें इसका इतिहास?
इस मिठाई ने दिया था भारत छोड़ो आंदोलन में योगदान, जानें इसका इतिहास?
Advertisement

वीडियोज

Mumbai News | Sansani: बॉलीवुड के सितारों पर गैंगस्टर की नजर... मुंबई में खौफ !
Tiger Shroff Firing News: टाइगर श्रॉफ के बिल्कुल सामने थे हमलावर, ताबड़तोड़ फायरिंग, सामने आया VIDEO
Tiger Shroff News: ब्लॉग बनाती रहीं अम्मा.. टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग के दौरान क्या हुआ? बड़ा खुलासा !
Tiger Shroff Firing News: लॉरेंस गैंग के अनिल पंडित ने पोस्ट किया, जांच के लिए 15 टीमें बनाई गई
Sandeep Chaudhary : जनता परेशान...कारोबार का नुकसान...कब समाधान? | Rahul Gandhi | SIR | Neha Bora
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
इजरायल के पीएम नेतन्याहू का टूटा अमेरिका से भरोसा, कहा- भारत से...'
इजरायल के पीएम नेतन्याहू का टूटा अमेरिका से भरोसा, कहा- भारत से...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में हर सीट का हिसाब लगा रही सपा, अखिलेश यादव ने बनाई खास रणनीति
यूपी में हर सीट का हिसाब लगा रही सपा, अखिलेश यादव ने बनाई खास रणनीति
विश्व
फ्रांस की हिंसा पर ईरान ने दी चेतावनी, अराघची बोले- 'मिस्टर मैक्रों, अब...'
फ्रांस की हिंसा पर ईरान ने दी चेतावनी, अराघची बोले- 'मिस्टर मैक्रों, अब...'
बॉलीवुड
टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग करने वाले तीनों शूटर कोटा से गिरफ्तार, ट्रेन से जा रहे थे दिल्ली
टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस: कोटा से गिरफ्तार हुए तीनों शूटर, ट्रेन से जा रहे थे दिल्ली
क्रिकेट
धोनी ने अंबानी परिवार संग मनाई 'नवरात्रि', मेले में पत्नी के साथ किया ऐसा मजाक; वीडियो वायरल
धोनी ने अंबानी परिवार संग मनाई 'नवरात्रि', मेले में पत्नी के साथ किया ऐसा मजाक; वीडियो वायरल
इंडिया
'ऐसे घटिया फैसले पर शर्म आती है', सरकार ने नहीं दी नवी पिल्लई को बधाई तो भड़के शशि थरूर
'ऐसे घटिया फैसले पर शर्म आती है', सरकार ने नहीं दी नवी पिल्लई को बधाई तो भड़के शशि थरूर
बिहार
पवन सिंह ने मंच से अक्षरा सिंह और उनके माता-पिता से मांगी माफी, बोले- 'मेरा बाबू...'
पवन सिंह ने मंच से अक्षरा सिंह और उनके माता-पिता से मांगी माफी, बोले- 'मेरा बाबू...'
ऑटो
कार की रोशनी हो गई है कम? इन आसान तरीकों से चमकाएं हेडलाइट
कार की रोशनी हो गई है कम? इन आसान तरीकों से चमकाएं हेडलाइट
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget