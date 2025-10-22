हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Diwali 2025फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजइस मुस्लिम देश में पहली बार कोई महिला बनी थी प्रधानमंत्री, जानें कितने मुस्लिम देशों में हुआ ऐसा?

इस मुस्लिम देश में पहली बार कोई महिला बनी थी प्रधानमंत्री, जानें कितने मुस्लिम देशों में हुआ ऐसा?

Female Politician In Muslim Countries: क्या आपको पता है कि मुस्लिम देशों में भी कई बार महिलाओं ने सत्ता की कमान संभाली है. जानिए किन मुस्लिम देशों में महिला प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बनीं.

By : निधि पाल | Updated at : 22 Oct 2025 11:25 AM (IST)
Preferred Sources

हाल ही में जापान में पहली महिला प्रधानमंत्री साने ताकाइची ने पद संभाला है. जिसके बाद से दुनिया के देशों में महिला राजनेताओं की बात होने लगी है. अक्सर यह माना जाता है कि मुस्लिम देशों में महिलाओं को राजनीति में आगे नहीं बढ़ने दिया जाता या उन्हें नेतृत्व के मौके नहीं मिलते. लेकिन सच इससे बिल्कुल अलग है. कई मुस्लिम बहुल देशों ने इस सोच को चुनौती देते हुए महिलाओं को प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जैसे ऊंचे पदों तक पहुंचाया है. इन महिलाओं ने न सिर्फ अपने देश की राजनीति में बल्कि पूरी दुनिया में अपनी छाप छोड़ी है. चलिए जानें.

किस मुस्लिम देश में पहली बार महिला बनीं प्रधानमंत्री

सबसे पहले बात पाकिस्तान की करें तो यह दुनिया का पहला मुस्लिम देश बना, जिसने किसी महिला को प्रधानमंत्री बनाया. 1988 में बेनजीर भुट्टो जब पाकिस्तान की प्रधानमंत्री बनीं तो उन्होंने इतिहास रच दिया. वे पूर्व प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो की बेटी थीं और उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की थी. बेनजीर का कार्यकाल महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण की दिशा में मील का पत्थर साबित हुआ. उन्होंने दो बार देश की कमान संभाली और समाज में महिला नेतृत्व की नई सोच को जन्म दिया.

पड़ोसी मुल्क की राजनीति में महिलाओं का दबदबा

बांग्लादेश में तो पिछले कई दशकों से महिलाएं सत्ता की प्रमुख धुरी रही हैं. शेख हसीना जो 2009 से लेकर 2024 तक प्रधानमंत्री रहीं, देश की सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाली महिला नेता हैं. उनसे पहले खालिदा जिया ने भी दो बार प्रधानमंत्री पद संभाला था. इन दोनों नेताओं की राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता ने बांग्लादेश की राजनीति को दशकों तक प्रभावित किया था. दोनों ने अपने-अपने समय में देश को विकास, शिक्षा और स्थिरता की दिशा में आगे बढ़ाया.

तुर्किए का क्या रहा हाल

तुर्किए की बात करें तो वहां 1993 में तानसु चिल्लर देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनीं. एक अर्थशास्त्री के रूप में मशहूर तानसु चिल्लर का कार्यकाल 1996 तक चला. उन्होंने अपने शासनकाल में आर्थिक सुधारों और विदेश नीति में अहम कदम उठाए. भले ही उनका कार्यकाल छोटा रहा हो, लेकिन उन्होंने तुर्किए में महिला नेतृत्व के प्रति लोगों की सोच को बदला.

इंडोनेशिया में भी महिला राजनेता का दबदबा

इंडोनेशिया जो दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम बहुल देश है, वहां भी महिलाओं ने इतिहास बनाया. 2001 से 2004 तक मेगावती सुकर्णोपुत्री देश की राष्ट्रपति रहीं. वह इंडोनेशिया के पहले राष्ट्रपति सुकर्णो की बेटी हैं. उनका नेतृत्व महिलाओं की भागीदारी को लेकर प्रेरणादायक साबित हुआ और उन्होंने लोकतंत्र को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई.

अफ्रीकी देश में महिला नेतृत्व

अफ्रीकी देश सेनेगल में भी महिला नेतृत्व की चमक देखने को मिली. 2013 में अमिनाटा टूरे देश की प्रधानमंत्री बनीं. हालांकि उनका कार्यकाल लंबा नहीं था, लेकिन उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और महिलाओं के अधिकारों के क्षेत्र में अहम बदलाव किए.

यह भी पढ़ें: 2 घंटे में कितने रुपये कमा लेता है टोल प्लाजा का मालिक? रकम सुनकर उड़ जाएंगे होश

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
Read
Published at : 22 Oct 2025 11:22 AM (IST)
Tags :
Female Politician Female Politician In Muslim Countries Muslim Women Leaders
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'प्रधानमंत्री बातों को छुपा जाते हैं, ट्रंप उजागर कर देते हैं', रूस से तेल खरीद पर PM मोदी पर कांग्रेस का तंज
'प्रधानमंत्री बातों को छुपा जाते हैं, ट्रंप उजागर कर देते हैं', रूस से तेल खरीद पर PM मोदी पर कांग्रेस का तंज
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र में भी गठबंधन पर संकट!  कांग्रेस नेता का बयान- 'राज ठाकरे की बात छोड़िए, हम उद्धव के साथ भी नहीं'
महाराष्ट्र में भी गठबंधन पर संकट!  कांग्रेस नेता का बयान- 'राज ठाकरे की बात छोड़िए, हम उद्धव के साथ भी नहीं'
विश्व
क्यों तालिबान के साथ है भारत? PAK एक्सपर्ट के सवाल पर इंडियन मेजर ने खोल दिए पाकिस्तान के पुराने राज, बोले- खुद भूल गए जब...
क्यों तालिबान के साथ है भारत? PAK एक्सपर्ट के सवाल पर इंडियन मेजर ने खोल दिए पाकिस्तान के पुराने राज, बोले- खुद भूल गए जब...
साउथ सिनेमा
शाहरुख खान की इस एक्ट्रेस ने पति और बच्चों संग खास अंदाज में मनाई दिवाली, खुशियों में चिरंजीवी भी हुए शामिल
शाहरुख खान की इस एक्ट्रेस ने पति-बच्चों संग मनाई दिवाली, तस्वीरें शेयर कर अब दिखाई झलक
Advertisement

वीडियोज

MY समीकरण के सहारे Bihar Election के चुनावी रण में उतरे Tejashwi
Nitish Kumar का माला पहनाने वाला वीडियो हो गया वायरल
Bihar Election 2025: बिहार में Mahagathbandhan का टूटना तय?
Sandeep Chaudhary: राजनीति में अटके... कर्मचारी कब तक खाए झटके?
Bihar Election 2025: Maithili Thakur के बदले 'सियासी' सुर
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 136 / litre -78
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 98 / litre -78
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'प्रधानमंत्री बातों को छुपा जाते हैं, ट्रंप उजागर कर देते हैं', रूस से तेल खरीद पर PM मोदी पर कांग्रेस का तंज
'प्रधानमंत्री बातों को छुपा जाते हैं, ट्रंप उजागर कर देते हैं', रूस से तेल खरीद पर PM मोदी पर कांग्रेस का तंज
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र में भी गठबंधन पर संकट!  कांग्रेस नेता का बयान- 'राज ठाकरे की बात छोड़िए, हम उद्धव के साथ भी नहीं'
महाराष्ट्र में भी गठबंधन पर संकट!  कांग्रेस नेता का बयान- 'राज ठाकरे की बात छोड़िए, हम उद्धव के साथ भी नहीं'
विश्व
क्यों तालिबान के साथ है भारत? PAK एक्सपर्ट के सवाल पर इंडियन मेजर ने खोल दिए पाकिस्तान के पुराने राज, बोले- खुद भूल गए जब...
क्यों तालिबान के साथ है भारत? PAK एक्सपर्ट के सवाल पर इंडियन मेजर ने खोल दिए पाकिस्तान के पुराने राज, बोले- खुद भूल गए जब...
साउथ सिनेमा
शाहरुख खान की इस एक्ट्रेस ने पति और बच्चों संग खास अंदाज में मनाई दिवाली, खुशियों में चिरंजीवी भी हुए शामिल
शाहरुख खान की इस एक्ट्रेस ने पति-बच्चों संग मनाई दिवाली, तस्वीरें शेयर कर अब दिखाई झलक
क्रिकेट
Women's World Cup: पाकिस्तान की हार से भारत को हुआ बड़ा फायदा, अब तय हो गया सेमीफाइनल-2 और फाइनल का वेन्यू
पाकिस्तान की हार से भारत को हुआ बड़ा फायदा, अब तय हो गया सेमीफाइनल-2 और फाइनल का वेन्यू
ट्रेंडिंग
जिन्हें देश में रोकना है करप्शन, उन्हें चाहिए 70 लाख की गाड़ी! ओपन टेंडर देख यूजर्स ने लोकपाल पर उठाए सवाल
जिन्हें देश में रोकना है करप्शन, उन्हें चाहिए 70 लाख की गाड़ी! ओपन टेंडर देख यूजर्स ने लोकपाल पर उठाए सवाल
हेल्थ
क्या बिना बाईपास और स्टेंट के खत्म हो सकता है हार्ट ब्लॉकेज? जान लीजिए हकीकत
क्या बिना बाईपास और स्टेंट के खत्म हो सकता है हार्ट ब्लॉकेज? जान लीजिए हकीकत
जनरल नॉलेज
2 घंटे में कितने रुपये कमा लेता है टोल प्लाजा का मालिक? रकम सुनकर उड़ जाएंगे होश
2 घंटे में कितने रुपये कमा लेता है टोल प्लाजा का मालिक? रकम सुनकर उड़ जाएंगे होश
ENT LIVE
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
ENT LIVE
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
Embed widget