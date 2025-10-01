ये हैं कानपुर के सबसे रईस पांच व्यक्ति, दौलत जानकर उड़ जाएंगे होश

उत्तर प्रदेश के राजस्व विभाग में काम करने वाला कानपुर का एक कानूनगो करोड़पति निकला है. जांच में इस बात का खुलासा हुआ कि इस शख्स का नाम आलोक दुबे है और इसने अपने पद का दुरुपयोग करके करोड़ों की संपत्ति बनाई है. अब इस भ्रष्टाचार करने वाले शख्स को सीएम योगी आदित्यनाथ ने डिमोट कर दिया और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है. इसी क्रम में चलिए जान लेते हैं कि आखिर कानपुर के सबसे रईस लोग कौन से हैं और उनके पास कितनी संपत्ति है.

कानपुर, उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख औद्योगिक और वाणिज्यिक केंद्र है, यहां कई उद्योगपति और व्यवसायी अपनी कड़ी मेहनत और दूरदर्शिता के कारण अरबपति बने हैं. चलिए कानपुर के पांच सबसे रईस व्यक्तियों के बारे में जान लेते हैं.

मुरलीधर ज्ञानचंदानी

मुरलीधर ज्ञानचंदानी, RSPL ग्रुप के संस्थापक हैं, जो कि घड़ी डिटर्जेंट जैसे प्रमुख ब्रांड के लिए जाने जाते हैं. घड़ी डिटर्जेंट ब्रांड देश भर में मशहूर है. उनकी कुल संपत्ति लगभग 14,000 करोड़ रुपये के आसपास है, जिससे वे उत्तर प्रदेश के सबसे अमीर व्यक्ति माने जाते हैं.

बिमल ज्ञानचंदानी

इसके बाद आते हैं मुरलीधर के भाई बिमल ज्ञानचंदानी. ये भी RSPL ग्रुप के सह-संस्थापक हैं. उनकी कुल संपत्ति लगभग 9000 करोड़ रुपये के आसपास है. जिससे वे भी राज्य के सबसे अमीर व्यक्तियों में शामिल हैं.

रोहित ज्ञानचंदानी

RSPL ग्रुप के एक और सदस्य का नाम है रोहित ज्ञानचंदानी. इनकी कुल संपत्ति लगभग 7000 करोड़ के आसपास बताई जाती है वे इस ग्रुप के अलग-अलग बिजनेस को सक्रिय रूप से चलाने में अहम भूमिका निभाते हैं. रोहित इस ग्रुप के तहत करीब तीन कंपनियों के मालिक हैं.

राहुल ज्ञानचंदानी

राहुल ज्ञानचंदानी भी RSPL ग्रुप के एक और सदस्य हैं. जिनकी कुल संपत्ति लगभग 6000 करोड़ मानी जाती है. ये भी इस ग्रुप के विभिन्न व्यवसायों के संचालन में सक्रिय भूमिका निभाने का काम करते हैं.

इरशाद मिर्जा

इरशाद मिर्जा, मिर्जा इंटरनेशनल के संस्थापक, कानपुर के प्रमुख उद्योगपतियों में से एक हैं. इन्होंने 1979 में इस कंपनी की नींव रखी थी, जिसका मेन बिजनेस लेदर उत्पादन, टैनिंग और फिनिशिंग है. मिर्जा इंटरनेशनल की बनाई गई लेदर न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी निर्यात की जाती है, जिससे कंपनी को अंतरराष्ट्रीय पहचान मिली है.

