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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजFIFA या फिर ICC, जानिए किस बोर्ड के पास है पैसों की भरमार; कौन है ज्यादा अमीर?

FIFA या फिर ICC, जानिए किस बोर्ड के पास है पैसों की भरमार; कौन है ज्यादा अमीर?

इस वक्त फीफा वर्ल्ड कप का खुमार लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है. हर कोई इसे देखना चाहता है. लेकिन क्या आपको पता है कि आईसीसी और फीफा में से ज्यादा अमीर कौन है, किसके पास ज्यादा पैसा है, चलिए जानें.

Written By : निधि पाल |  Updated at : 23 Jun 2026 01:43 PM (IST)
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जब भी खेलों की दुनिया में सबसे अमीर और ताकतवर संस्थाओं की बात होती है तो फुटबॉल कराने वाली संस्था फीफा और क्रिकेट चलाने वाली आईसीसी के नाम सबसे पहले लिए जाते हैं. इस वक्त फीफा वर्ल्ड कप 2026 की खुमारी पूरी दुनिया के सिर चढ़कर बोल रही है. इस फुटबॉल महाकुंभ के बीच अक्सर फैंस के मन में यह सवाल उठता है कि कमाई और दौलत के मामले में कौन सा बोर्ड ज्यादा रईस है. अगर आप भी क्रिकेट और फुटबॉल के इस पैसे वाले मुकाबले के बारे में जानना चाहते हैं, तो चलिए आपको इससे रूबरू कराते हैं. 

कमाई में जमीन-आसमान का अंतर

अगर हम सीधे तौर पर आंकड़ों की बात करते हैं तो फीफा की दौलत के सामने आईसीसी कहीं नहीं ठहरता है. चार साल के वित्तीय चक्र के अनुमानित आंकड़ों को देखें तो फीफा का कुल राजस्व करीब 1300 करोड़ डॉलर यानि लगभग 1.08 लाख करोड़ रुपये पड़ता है. इसके उलट, क्रिकेट की सबसे बड़ी संस्था आईसीसी इस अवधि में सिर्फ 320 करोड़ डॉलर यानि करीब 26 हजार करोड़ रुपये की कमाई ही कर पाती है. इस लिहाज से देखें तो फुटबॉल की वैश्विक संस्था फीफा, क्रिकेट की नियामक संस्था आईसीसी से करीब चार गुना ज्यादा अमीर है. 

आईसीसी और फीफा के सदस्य देशों की संख्या

आईसीसी और फीफा की अमीरी के पीछे उनके खेल का दायरा और लोकप्रियता सबसे बड़ी वजह मानी जाती है. फुटबॉल दुनिया के कोने-कोने में खेला जाता है और फीफा के पास मौजूद समय में कुल 211 देश शामिल हैं. वहीं दूसरी तरफ क्रिकेट आज भी दुनिया के कुछ ही हिस्सों तक ही सीमित है, जिस वजह से आईसीसी के पास महज 108 सदस्य देश ही हैं. दरअसल जब किसी भी खेल से जितने ज्यादा देश जुड़ते हैं, विज्ञापनों और स्पॉन्सशिप का बाजार भी उतना ही बड़ा हो जाता है. इसीलिए फीफा को हर देश से बड़ी कंपनियों का साथ और भारी-भरकम निवेश मिलता है.

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इनामी राशि में कितना फासला?

इस भारी भरकम बजट का सीधा फायदा खिलाड़ियों को मिलने वाली इनामी राशि में भी साफ तौर पर दिखाई देता है. फीफा वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम को करीब पांच करोड़ डॉलर यानि 415 करोड़ की भारी-भरकम इनामी राशि दी जाती है. वहीं आईसीसी वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम के हिस्से में लगभग 40 लाख डॉलर यानि करीब 33 करोड़ रुपये ही आते हैं. यह फासला साफ दिखाता है कि फुटबॉल के मुकाबले क्रिकेट की इनामी राशि कितनी कम है. हालांकि क्रिकेट में भारत का बीसीसीआई दुनिया का सबसे अमीर घरेलू बोर्ड है, लेकिन वैश्विक स्तर पर आईसीसी फीफा से बहुत पीछे है.

विज्ञापन और टीवी राइट्स

फीफा की अंधाधुंध कमाई का सबसे बड़ा जरिया वर्ल्ड कप के दौरान बिकने वाले ब्रॉडकास्टिंग राइट्स यानि टीवी और डिजिटल प्रसारण, टिकटों की बिक्री और दुनिया की दिग्गज कंपनियों से मिलने वाली स्पॉन्सरशिप है. फुटबॉल पूरी दुनिया एकसाथ देखती है, जिससे इसके विज्ञापनों की कीमत अरबों में होती है. इसके मुकाबले आईसीसी की अधिकांश कमाई भारत, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड जैसे गिने-चुने देशों से ही आती है. 

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About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
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Published at : 23 Jun 2026 01:43 PM (IST)
Tags :
ICC FIFA FIFA World Cup 2026 FIFA Vs ICC Net Worth
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