FIFA या फिर ICC, जानिए किस बोर्ड के पास है पैसों की भरमार; कौन है ज्यादा अमीर?

जब भी खेलों की दुनिया में सबसे अमीर और ताकतवर संस्थाओं की बात होती है तो फुटबॉल कराने वाली संस्था फीफा और क्रिकेट चलाने वाली आईसीसी के नाम सबसे पहले लिए जाते हैं. इस वक्त फीफा वर्ल्ड कप 2026 की खुमारी पूरी दुनिया के सिर चढ़कर बोल रही है. इस फुटबॉल महाकुंभ के बीच अक्सर फैंस के मन में यह सवाल उठता है कि कमाई और दौलत के मामले में कौन सा बोर्ड ज्यादा रईस है. अगर आप भी क्रिकेट और फुटबॉल के इस पैसे वाले मुकाबले के बारे में जानना चाहते हैं, तो चलिए आपको इससे रूबरू कराते हैं.

कमाई में जमीन-आसमान का अंतर

अगर हम सीधे तौर पर आंकड़ों की बात करते हैं तो फीफा की दौलत के सामने आईसीसी कहीं नहीं ठहरता है. चार साल के वित्तीय चक्र के अनुमानित आंकड़ों को देखें तो फीफा का कुल राजस्व करीब 1300 करोड़ डॉलर यानि लगभग 1.08 लाख करोड़ रुपये पड़ता है. इसके उलट, क्रिकेट की सबसे बड़ी संस्था आईसीसी इस अवधि में सिर्फ 320 करोड़ डॉलर यानि करीब 26 हजार करोड़ रुपये की कमाई ही कर पाती है. इस लिहाज से देखें तो फुटबॉल की वैश्विक संस्था फीफा, क्रिकेट की नियामक संस्था आईसीसी से करीब चार गुना ज्यादा अमीर है.

आईसीसी और फीफा के सदस्य देशों की संख्या

आईसीसी और फीफा की अमीरी के पीछे उनके खेल का दायरा और लोकप्रियता सबसे बड़ी वजह मानी जाती है. फुटबॉल दुनिया के कोने-कोने में खेला जाता है और फीफा के पास मौजूद समय में कुल 211 देश शामिल हैं. वहीं दूसरी तरफ क्रिकेट आज भी दुनिया के कुछ ही हिस्सों तक ही सीमित है, जिस वजह से आईसीसी के पास महज 108 सदस्य देश ही हैं. दरअसल जब किसी भी खेल से जितने ज्यादा देश जुड़ते हैं, विज्ञापनों और स्पॉन्सशिप का बाजार भी उतना ही बड़ा हो जाता है. इसीलिए फीफा को हर देश से बड़ी कंपनियों का साथ और भारी-भरकम निवेश मिलता है.

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इनामी राशि में कितना फासला?

इस भारी भरकम बजट का सीधा फायदा खिलाड़ियों को मिलने वाली इनामी राशि में भी साफ तौर पर दिखाई देता है. फीफा वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम को करीब पांच करोड़ डॉलर यानि 415 करोड़ की भारी-भरकम इनामी राशि दी जाती है. वहीं आईसीसी वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम के हिस्से में लगभग 40 लाख डॉलर यानि करीब 33 करोड़ रुपये ही आते हैं. यह फासला साफ दिखाता है कि फुटबॉल के मुकाबले क्रिकेट की इनामी राशि कितनी कम है. हालांकि क्रिकेट में भारत का बीसीसीआई दुनिया का सबसे अमीर घरेलू बोर्ड है, लेकिन वैश्विक स्तर पर आईसीसी फीफा से बहुत पीछे है.

विज्ञापन और टीवी राइट्स

फीफा की अंधाधुंध कमाई का सबसे बड़ा जरिया वर्ल्ड कप के दौरान बिकने वाले ब्रॉडकास्टिंग राइट्स यानि टीवी और डिजिटल प्रसारण, टिकटों की बिक्री और दुनिया की दिग्गज कंपनियों से मिलने वाली स्पॉन्सरशिप है. फुटबॉल पूरी दुनिया एकसाथ देखती है, जिससे इसके विज्ञापनों की कीमत अरबों में होती है. इसके मुकाबले आईसीसी की अधिकांश कमाई भारत, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड जैसे गिने-चुने देशों से ही आती है.

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