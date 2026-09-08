क्या पुलिस कर सकती है डिजिटल अरेस्ट, इसे लेकर क्या हैं नियम?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom अनजान कॉल पर ओटीपी, बैंकिंग जानकारी साझा न करें और पुलिस को बताएं।

Digital Arrest: फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में साइबर पुलिस स्टेशन ने जिरकपुर से एक ड्राइवर और एक अकाउंटेंट को गिरफ्तार किया है. इन पर आरोप है कि इन्होंने एक परिवार को "डिजिटल अरेस्ट" की धमकी देकर उनसे ₹2.13 करोड़ की धोखाधड़ी की. आरोपियों की पहचान पंजाब के लुधियाना के रहने वाले 27 साल के गौतम और 25 साल के मोहित के तौर पर हुई है. यह मामला साइबर अपराध के बढ़ते उस तरीके को दिखाता है जिसमें धोखेबाज पुलिस अफसर या फिर सरकारी अधिकारी बनकर लोगों को डराते हैं और उनसे पैसे ट्रांसफर करवाते हैं. आइए जानते हैं क्या कहता है इसके बारे में कानून.

असली गिरफ्तारी में क्या होता है?

भारत के आपराधिक प्रक्रिया ढांचे के तहत गिरफ्तारी का मतलब है अधिकृत कानून प्रवर्तन कर्मियों द्वारा किसी व्यक्ति को शारीरिक रूप से हिरासत में लेना. किसी व्यक्ति को सिर्फ इस वजह से कानूनी तौर पर गिरफ्तार नहीं माना जा सकता कि कोई कथित अधिकारी व्हाट्सएप, स्काइप या फिर जूम वीडियो कॉल पर दिखाई देता है. इसी तरह असली जांचकर्ता लोगों को हिरासत के तौर पर लगातार वीडियो कॉल से जुड़े रहने का निर्देश नहीं देते हैं.





पुलिस जांच के लिए पैसे नहीं मांगती

डिजिटल अरेस्ट स्कैम का एक बड़ा संकेत पैसे की मांग है. धोखेबाज दावा कर सकते हैं कि गिरफ्तारी से बचने के लिए पीड़ित को जुर्माना, सिक्योरिटी डिपॉजिट या फिर अकाउंट वेरीफिकेशन की रकम देनी होगी. असली पुलिस और जांच एजेंसियां आपराधिक जांच को लोगों से तथाकथित सुरक्षित सरकारी खाते में पैसे ट्रांसफर करवाकर नहीं निपटाती हैं. ऐसी मांगों पर तुरंत शक होना चाहिए.

डिजिटल अरेस्ट स्कैम करने वाले कैसे काम करते हैं?

धोखेबाज अक्सर पुलिस अफसर, सीबीआई अधिकारी, कस्टम कर्मचारी या फिर दूसरे सरकारी अधिकारियों के रूप धरते हैं. वे नकली वर्दी पहन सकते हैं और अपने दावों को असली दिखाने के लिए पुलिस स्टेशन या फिर सरकारी दफ्तर जैसा बैकग्राउंड बना सकते हैं.

इसके बाद पीड़ित को बताया जाता है कि उनका आधार, सिम कार्ड, बैंक अकाउंट या फिर पहचान कथित तौर पर ड्रग तस्करी या फिर मनी लॉन्ड्रिंग जैसे गंभीर अपराधों से जुड़ी हुई है. स्कैमर्स डर और जल्दबाजी का इस्तेमाल करते हैं ताकि पीड़ित ठीक से सोच ना सके. वे तुरंत गिरफ्तारी की धमकी दे सकते हैं और कथित मामले को साफ करने के लिए पैसे ट्रांसफर करने के निर्देश दे सकते हैं.





क्या पुलिस कॉल के जरिए किसी से पूछताछ कर सकती है?

अधिकारी सही हालात में अलग-अलग कानूनी तरीकों से लोगों से संपर्क कर सकते हैं लेकिन इससे डिजिटल अरेस्ट जैसा कोई कानूनी कॉन्सेप्ट नहीं बनता है. अगर जांच के दौरान किसी व्यक्ति की मौजूदगी या फिर सहयोग की जरूरत हो तो पुलिस तय कानूनी प्रक्रिया का पालन कर सकती है. इसमें जरूरत पड़ने पर सही नोटिस या फिर समन जारी करना भी शामिल है. पैसे की मांग करने वाली धमकी भरी वीडियो कॉल कानूनी जांच का विकल्प नहीं है.

ऐसे कॉल आने पर आपको क्या करना चाहिए?

सबसे पहला कदम है शांत रहना और कॉल को काट देना. कॉलर को वीडियो कॉल पर तब तक ना बने रहने दें जब तक वे आपको धमका या डरा रहे हों. कभी भी अनजान कॉलर के साथ ओटीपी, बैंकिंग जानकारी, पासवर्ड, आधार या फिर पैन की जानकारी शेयर ना करें. सिर्फ इस वजह से पैसे ट्रांसफर ना करें क्योंकि कोई खुद को पुलिस अफसर या सरकारी अधिकारी बता रहा है. अगर आपको लगता है कि आरोप सही हो सकता है तो कॉलर द्वारा दिए गए नंबरों के बजाय वेरीफाइड कॉनटैक्ट जानकारी का इस्तेमाल करके संबंधित पुलिस स्टेशन या सरकारी विभाग से खुद संपर्क करें.

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साइबर क्राइम की तुरंत रिपोर्ट करें

अगर पैसे पहले से ही ट्रांसफर हो चुके हैं या फिर आपको लगता है कि आप ऐसे किसी स्कैम का शिकार हुए हैं तो तुरंत घटना की रिपोर्ट करें. भारत में पीड़ित साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर संपर्क कर सकते हैं और नेशनल साइबर क्राईम रिर्पोटिंग पोर्टल के जरिए घटना की रिपोर्ट कर सकते हैं.

सबसे जरूरी बात यह है कि डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई भी कानूनी प्रक्रिया नहीं होती है. वीडियो कॉल, नकली यूनिफॉर्म और धमकी भरी भाषा से किसी साइबर अपराध को पुलिस जैसा अधिकार नहीं मिल जाता. जब कोई यह दावा करे कि आप डिजिटल अरेस्ट में हैं और केस बंद करने के लिए पैसे मांगे तो यह साइबर फ्रॉड का एक बड़ा संकेत है.

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