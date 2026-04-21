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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजFamous tea sellers: डॉली चायवाला से लेकर यूपी चायवाला तक, जानें कौन-कौन से चाय वाले अब तक हो चुके फेमस?

Famous tea sellers: डॉली चायवाला से लेकर यूपी चायवाला तक, जानें कौन-कौन से चाय वाले अब तक हो चुके फेमस?

Famous tea sellers: चाय आजकल फिर से चर्चा में आई है, आखिर इस चाय के नाम से ही कितने लोग फेमस हुए, चलिए जानते हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Vikash bhati | Updated at : 21 Apr 2026 10:04 AM (IST)
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Famous tea sellers: चाय एक बार फिर से चर्चा में आई है. फतेहपुर के एक चायवाले आर्यन को लखनऊ बुलाकर सपा अध्यक्ष अखिलेश ने पीतल के बर्तन दिए. ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हाल ही में आर्यन के दुकान पर फूड डिपार्टमेंट ने छापा मारा, जिसमें उसे कुछ निर्देश दिए गए थे. माना जा रहा है कि 2 महीने पहले आर्यन के दुकान पर अखिलेश यादव चाय पीने गए थे और तब से ही उन्हें धमकी देना और परेशान करना शुरू हो गया. इसकी बीच में अखिलेश ने कहा कि वह उसके साथ खड़े हैं. आर्यन आजकल काफी ज्यादा चर्चा में हैं. ऐसे में हम आज जानते हैं कि आखिर कौन-कौन लोग चाय बेचने की वजह से फेमस हुए?

चाय के प्रति भारत में लोगों का प्यार तो हम सब जानते ही हैं, इसी चाय के व्यापार को कुछ लोगों ने इस स्तर तक पहुंचा दिया है कि वह सिर्फ चाय ही नहीं बेचते बल्कि एक इंफ्लुएंसर की तरह लोगों को प्रभावित करते हैं. अधिकांश लोग तो इतने फेमस हो चुके हैं कि चाय का काम छोड़कर सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर बनकर रह गए हैं. आइए जानते हैं ऐसे ही चाय बेच कर फेमस हुए लोगों के बारे में.

यूपी चायवाला

फतेहपुर के चायवाले आर्यन अचानक से काफी ज्यादा फेमस तब हो गए जब उन्हें अखिलेश ने अपने कार्यालय में बुलाकर सम्मानित किया और उन्हें पीतल के बर्तन दिए. अखिलेश यादव ने उनकी दुकान पर 2 महीने पहले चाय पी थी, उसके बाद आर्यन के साथ काफी ज्यादा परेशान करने वाले काम हुए. इसकी बीच में अखिलेश ने उनका साथ देते हुए कहा कि "हम तुम्हारे साथ खड़े हैं". ऐसे में आर्यन को UP चायवाला कहा जा रहा है और आजकल वह काफी चर्चित हैं.


डॉली चायवाला

डॉली चायवाला महाराष्ट्र के नागपुर के एक प्रसिद्ध चाय विक्रेता और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं. यह अपनी चाय बनाने के स्टाइल और चाय सर्व करने के स्टाइल के लिए जाने जाते हैं. इनको और भी अधिक पहचान तब मिली जब इनकी बिल गेट्स के साथ वीडियो आई थी. आज के समय यह अपनी चाय की दुकान की फ्रेंचाइजी भी देते हैं और यह काफी बड़े-बड़े लोगों के साथ वीडियोस बनाते हैं.

MBA चाय वाला

MBA चायवाला भारत के एक प्रसिद्ध चाय वाले हैं, इनका नाम प्रफुल्ल बिल्लौर है, इन्होंने MBA की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी थी और चाय का स्टॉल लगा लिया था. एक समय पर यह काफी ज्यादा फेमस थे, इन्हें एक मोटिवेशनल स्पीकर भी कहा जाता था जो मोटिवेशन दिया करते थे कि कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता. हालांकि, इन्होंने जब अपने चाय के बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहा तो यह ज्यादा सफल नहीं हुए.

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IITian चायवाला

यह चाय का स्टार्टअप 4 दोस्तों- रणधीर, अंकित, इमाद और सुजान ने मिलकर शुरू किया था. इन लोगों ने बिहार के आरा जिले से इस स्टार्टअप की शुरुआत की. ये छात्र IIT मद्रास, IIT खड़गपुर, BHU और NIT सूरत जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से जुड़े हैं. इनका स्टॉल केवल 16 वर्ग फीट का है और ये 10 अलग-अलग फ्लेवर जैसे आम, ब्लूबेरी, पुदीना कि चाय देते हैं. ये कुल्हड़ को आग में गर्म करके चाय परोसते हैं.

ग्रेजुएट चायवाली

प्रियंका गुप्ता, जिन्हें ग्रेजुएट चायवाली के नाम से जाना जाता है, वह भी चाय बेचने की वजह से ही काफी ज्यादा फेमस हैं. इन्होंने अपनी चाय की कार्ट की शुरुआत पटना में चाय का कार्ट लगाने से की थी. इन्होंने इकोनॉमिक्स से ग्रेजुएशन किया था, उसके बाद सरकारी नौकरी के एग्जाम्स की तैयारी करने के बाद जब नौकरी नहीं लगी तो इन्होंने पटना वीमेंस कॉलेज के बाहर चाय का कार्ट लगाया. यह ज्यादा फेमस तब हुईं जब इनका कार्ट हटाया गया था तो सोनू सूद इनकी मदद के लिए आगे आए थे.

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Published at : 21 Apr 2026 10:02 AM (IST)
Tags :
Tea Seller Samajwadi Party Office Akhilesh Yadav Chai Wala Up Chaiwala Famous Tea Sellers
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