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बैलेट पेपर या फिर EVM, किसमें ज्यादा आता है चुनाव खर्च?

चुनाव कराने में किसमें आता है ज्यादा खर्च, चुनाव आयोग का यह गणित कर देगा आपको पूरी तरह हैरान, जानें बैलेट और डिजिटल वोटिंग में से किस माध्यम से होती है देश के करोड़ों रुपये की बड़ी बचत

Written By : निधि पाल |  Updated at : 28 Oct 2026 12:50 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश विधान परिषद चुनाव के नतीजों ने एक बार फिर देश के सियासी गलियारों में मतपत्रों की बहस को गर्मा दिया है. वाराणसी और आगरा जैसी महत्वपूर्ण सीटों पर समाजवादी पार्टी की बड़ी जीत ने पारंपरिक चुनावी व्यवस्था पर विपक्ष के भरोसे को नया बल दिया है. अखिलेश यादव की अगुवाई में सपा लंबे समय से EVM के बजाय बैलेट पेपर से चुनाव कराने की पुरजोर वकालत करती रही है और इन हालिया चुनावी नतीजों को पार्टी अपने उसी पुराने नैरेटिव की सबसे बड़ी कामयाबी के रूप में पेश कर रही है.

हालांकि, इस राजनीतिक खींचतान और जीत-हार के दावों से अलग जब देश के चुनावी खर्च और सरकारी खजाने पर पड़ने वाले वित्तीय बोझ की बात आती है, तो भारतीय चुनाव आयोग के आंकड़े एक बेहद अलग और चौंकाने वाली हकीकत सामने रखते हैं.

चुनावी खर्च और कागजी मतपत्रों का भारी बोझ

आमतौर पर यह माना जाता है कि हाई-टेक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की खरीद और रखरखाव में भारी भरकम बजट की जरूरत होती है, जिससे यह प्रक्रिया महंगी लगती है, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल उलट है. चुनाव आयोग के दस्तावेजों के मुताबिक, लंबे समय में बैलेट पेपर से चुनाव कराना देश के खजाने के लिए कहीं ज्यादा नुकसानदेह और खर्चीला साबित होता है क्योंकि इसमें करोड़ों मतदाताओं के लिए भारी मात्रा में उच्च गुणवत्ता वाले कागजों की छपाई करानी पड़ती है.

सिर्फ कागज की छपाई ही नहीं, बल्कि लोहे और भारी मैटीरियल से बनी मतपेटियों को देश के सुदूर पोलिंग बूथों तक सुरक्षित पहुंचाने और उन्हें वापस लाने के लिए एक बहुत बड़े परिवहन बेड़े और भारी-भरकम लॉजिस्टिक्स नेटवर्क की जरूरत होती है, जिसका कुल खर्च ईवीएम के मुकाबले कई गुना बढ़ जाता है.

प्रशासनिक मैनपावर और सुरक्षा पर उठने वाली लागत

पारंपरिक मतपत्रों के इस्तेमाल में सिर्फ सामग्री ही महंगी नहीं पड़ती, बल्कि मतदान के बाद होने वाली पूरी प्रशासनिक प्रक्रिया भी सरकार के बजट को बढ़ाती है. बैलेट पेपर की सुरक्षा और उनकी मैन्युअल गिनती के लिए हजारों मतदान अधिकारियों, सुरक्षाकर्मियों और प्रशासनिक अमले को कई दिनों तक काउंटिंग सेंटर्स पर तैनात रखना पड़ता है, जिससे उनका दैनिक भत्ता, भोजन और अतिरिक्त सुरक्षा प्रबंधों का खर्च आसमान छूने लगता है.

इसके विपरीत, आधुनिक मशीनें न सिर्फ बेहद हल्की और सुरक्षित बॉक्स में आसानी से ट्रांसपोर्ट करने योग्य होती हैं, बल्कि उनकी शुरुआती खरीद की लागत भी उनके लंबे जीवनकाल की वजह से आसानी से वसूल हो जाती है क्योंकि एक ही ईवीएम का इस्तेमाल लगातार पंद्रह सालों तक कई बड़े आम चुनावों और विधानसभा चुनावों में बार-बार किया जा सकता है.

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पर्यावरण की सुरक्षा और वक्त की बड़ी बचत

वित्तीय खर्चों के अलावा बैलेट पेपर से होने वाले चुनावों का एक बहुत बड़ा खामियाजा देश को पर्यावरण और समय के नुकसान के रूप में भी भुगतना पड़ता है. एक पूरे आम चुनाव को कागजी मतपत्रों से संपन्न कराने के लिए लगभग दस हजार टन कागज की खपत होती है, जिसके लिए लाखों हरे-भरे पेड़ों को काटना पड़ता है, जबकि डिजिटल वोटिंग ने इस बर्बादी को पूरी तरह रोक दिया है.

इसके साथ ही, मतपत्रों की मैन्युअल गिनती में कई दिनों का लंबा समय बर्बाद होता है और पूरा सरकारी तंत्र उसी काम में उलझा रहता है, जबकि मशीनों के इस्तेमाल से पूरे देश के चुनावी नतीजे महज कुछ ही घंटों के भीतर पूरी पारदर्शिता के साथ सामने आ जाते हैं, जिसे चुनाव आयोग राजस्व और समय दोनों की बचत के लिहाज से सबसे सटीक माध्यम मानता है.

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About the author निधि पाल

निधि पाल एबीपी लाइव में कंटेंट राइटर हैं. ये यहां पर जीके सेक्शन की जिम्मेदारियां संभाल रही हैं. पिछले 7 साल से पत्रकारिता की दुनिया में कार्यरत निधि पाल ने इससे पहले अमर उजाला डिजिटल, न्यूज 24, ईटीवी भारत हैदराबाद जैसे बड़े संस्थानों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है.

पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो उन्होंने आईआईएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लखनऊ से जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की है.
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Published at : 28 Oct 2026 12:50 PM (IST)
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