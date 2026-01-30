क्या किसी भी देश की सेना को आतंकी संगठन घोषित कर सकता है EU, इसका क्या होता है उस देश पर असर?

ब्रसेल्स में हुई यूरोपीय यूनियन की अहम बैठक में विदेश मंत्रियों ने मिलकर एक ऐतिहासिक निर्णय लिया. इस फैसले के तहत ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC को आतंकी संगठन घोषित किया गया है. इसके साथ ही IRGC का नाम अब इस्लामिक स्टेट और अल-कायदा जैसे संगठनों के साथ उसी सूची में दर्ज हो गया है. EU का कहना है कि ईरान में आम नागरिकों पर हो रही हिंसा को अनदेखा नहीं किया जा सकता है.

क्या EU किसी देश की सेना को आतंकी कह सकता है?

यूरोपीय यूनियन के पास यह अधिकार है कि वह अपने कानूनों के तहत किसी संगठन को आतंकी घोषित करे, चाहे वह किसी देश की सरकारी संस्था ही क्यों न हो. हालांकि यह फैसला बेहद असाधारण माना जाता है. अब तक ऐसा बहुत कम हुआ है कि किसी संप्रभु देश की आधिकारिक सैन्य इकाई को आतंकवादी संगठन की श्रेणी में डाला गया हो. इसी वजह से EU का यह कदम अंतरराष्ट्रीय कानून और कूटनीति दोनों के लिहाज से खास माना जा रहा है.

IRGC क्या है और क्यों अहम है?

IRGC की स्थापना 1979 की ईरानी क्रांति के बाद हुई थी. इसका उद्देश्य ईरान की धार्मिक और राजनीतिक व्यवस्था की रक्षा करना था. समय के साथ यह सिर्फ एक सैन्य बल नहीं रहा, बल्कि ईरान की सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और रणनीतिक फैसलों का मजबूत स्तंभ बन गया. देश के मिसाइल और परमाणु कार्यक्रम भी इसी के नियंत्रण में माने जाते हैं. यही वजह है कि IRGC को आतंकी घोषित किया जाना ईरान के लिए सीधी चुनौती है.

कानूनी असर क्या पड़ेगा?

इस फैसले के बाद यूरोपीय देशों को IRGC से जुड़े लोगों के खिलाफ कार्रवाई करना आसान हो जाएगा. अब किसी व्यक्ति के खिलाफ यह साबित करना जरूरी नहीं होगा कि वह सीधे किसी आतंकी हमले में शामिल था. सिर्फ इतना दिखाना काफी होगा कि उसका संबंध IRGC से है. इससे संपत्ति जब्त करने, केस दर्ज करने और जांच प्रक्रिया तेज करने में मदद मिलेगी. यूरोप की पुलिस और खुफिया एजेंसियों के बीच सूचनाओं का आदान-प्रदान भी और मजबूत होगा.

बातचीत के दरवाजे अभी खुले

हालांकि सख्ती के बावजूद EU ने यह भी साफ किया है कि ईरान से बातचीत पूरी तरह बंद नहीं की जाएगी. काजा कालास ने कहा कि यूरोप चाहता है कि संवाद के रास्ते खुले रहें. इटली के विदेश मंत्री ने भी दो टूक कहा कि इस फैसले का मतलब यह नहीं है कि कूटनीतिक बातचीत खत्म हो जाएगी.

नए प्रतिबंधों की मार

IRGC को आतंकी घोषित करने के साथ-साथ EU ने ईरान पर नए प्रतिबंध भी लगाए हैं. मानवाधिकार उल्लंघन के आरोप में 15 लोगों और 6 संस्थाओं को निशाने पर लिया गया है, जिनमें IRGC के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं. इसके अलावा ड्रोन और मिसाइल कार्यक्रम से जुड़ी संस्थाओं पर भी सख्ती बढ़ाई गई है. EU ने ऐसे सामान के निर्यात पर रोक और कड़ी कर दी है, जिनका इस्तेमाल हथियार बनाने में हो सकता है.

