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फ्रांस से इटली तक क्यों मचा है बवाल, हिंसक प्रदर्शनों की वजह क्या?

बेकाबू महंगाई, बेरोजगारी, आवास संकट और शिक्षा बजट में कटौती के चलते फ्रांस और इटली समेत यूरोप के 9 देशों में हिंसक प्रदर्शन भड़क उठे हैं, जिससे जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हो गया है.

Written By : निधि पाल |  Updated at : 21 Oct 2026 10:22 AM (IST)
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यूरोप के कई प्रमुख देश इस समय गंभीर और हिंसक विरोध प्रदर्शनों की चपेट में आ चुके हैं, जिससे वहां की सरकारों के सामने बड़ा संकट खड़ा हो गया है. फ्रांस और इटली जैसे ताकतवर देशों से लेकर अल्बानिया तक सड़कों पर उतरा जनसैलाब भारी तबाही मचा रहा है. जानकारों का मानना है कि यूरोपीय महाद्वीप में सुलग रही असंतोष की यह चिंगारी करीब डेढ़ दशक पहले आई 'अरब स्प्रिंग' जैसी स्थिति की याद दिला रही है. आसमान छूती महंगाई, बेरोजगारी और बदहाल होती जीवनशैली से परेशान आम जनता का यह गुस्सा अब सड़कों पर खुलकर सामने आ रहा है.

यूरोपीय देशों में सुलगते असंतोष का दायरा

मौजूदा समय में यूरोप के लगभग नौ देश बड़े पैमाने पर हो रहे विरोध प्रदर्शनों से जूझ रहे हैं. इस सूची में फ्रांस, इटली, बेल्जियम, स्पेन, पुर्तगाल, अल्बानिया, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और ग्रीस जैसे देश शामिल हैं. हालांकि इन सभी देशों में हालात अलग-अलग स्तर के हैं, लेकिन फ्रांस, इटली और अल्बानिया में स्थिति सबसे अधिक विस्फोटक हो चुकी है. इन जगहों पर प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच तीखी हिंसक झड़पें देखने को मिल रही हैं. अल्बानिया में तो हालात सरकार विरोधी क्रांतियों जैसे बन गए हैं, जहां शासन तंत्र पूरी तरह बेबस नजर आ रहा है.

महंगाई और आसमान छूते घरों के किराए

इन व्यापक विरोध प्रदर्शनों के पीछे सबसे बड़ी और प्रमुख वजह आम लोगों की जेब पर पड़ रहा भारी बोझ है. यूरोप के इन देशों में खाने-पीने की जरूरी चीजों, ऊर्जा और ईंधन के दामों में बेतहाशा वृद्धि हुई है, जिससे आम नागरिकों के लिए घर चलाना नामुमकिन सा हो गया है. इसके अलावा गंभीर आवास संकट (हाउसिंग क्राइसिस) ने स्थिति को और बिगाड़ दिया है. शहरों में मकानों के किराए इतने अधिक बढ़ चुके हैं कि मध्यम और गरीब वर्ग के लोगों के लिए सिर छिपाने की जगह पाना भी कठिन हो गया है, जिससे लोगों के भीतर लंबे समय से दबा असंतोष अब फूट पड़ा है.

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फ्रांस से इटली तक क्यों मचा है बवाल, हिंसक प्रदर्शनों की वजह क्या?

शिक्षा बजट में कटौती और युवाओं का गुस्सा

फ्रांस जैसे देशों में इस बड़े जनआंदोलन की शुरुआत बेहद छोटे स्तर पर हुई थी. स्कूलों की बदतर होती स्थिति, योग्य शिक्षकों की भारी कमी और सरकार द्वारा शिक्षा क्षेत्र के बजट में की गई भारी-भरकम कटौती के खिलाफ छात्र और शिक्षक सबसे पहले सड़कों पर उतरे थे. समय के साथ यह सुलगती चिंगारी एक विकराल जनआंदोलन में तब्दील हो गई. इसके अलावा जर्मनी जैसे देशों में युवा वर्ग अनिवार्य सैन्य-सेवा योजनाओं और नीतियों का खुलकर विरोध कर रहा है, जिससे शैक्षणिक और युवा वर्ग का आक्रोश इन प्रदर्शनों को और अधिक तीव्र बना रहा है.

फ्रांस और इटली में हिंसक झड़पों के हालात

फ्रांस में हालात इस कदर बेकाबू हो चुके हैं कि अकेले राजधानी और आसपास के इलाकों में साढ़े पांच लाख से ज्यादा लोग सड़कों पर उतर आए हैं. दर्जनों शहरों में सरकारी संपत्तियों को निशाना बनाकर आगजनी और तोड़फोड़ की घटनाएं सामने आई हैं, जिन्हें नियंत्रित करने के लिए पुलिस को भारी संघर्ष करना पड़ रहा है. ठीक इसी प्रकार इटली के मिलान सहित कई प्रमुख शहरों में भी प्रदर्शनकारियों ने भारी उत्पात मचाया है. इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी ने सार्वजनिक रूप से इन हिंसक हरकतों को कोरा अराजनीतिक उपद्रव और अराजकता करार दिया है.


फ्रांस से इटली तक क्यों मचा है बवाल, हिंसक प्रदर्शनों की वजह क्या?

भ्रष्टाचार और प्रशासनिक नाकामी पर जनता का आक्रोश

बढ़ती महंगाई और आर्थिक तंगी के साथ-साथ आम जनता का गुस्सा सरकारी भ्रष्टाचार और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सार्वजनिक सेवाओं में आ रही गिरावट पर भी फूट रहा है. स्पेन, पुर्तगाल और ग्रीस जैसे देशों में लोग लगातार गिरते जीवन स्तर और प्रशासनिक नाकामी के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं. अल्बानिया में तो भ्रष्टाचार और बेरोजगारी इस आंदोलन के मुख्य केंद्र बिंदु बन चुके हैं, जहां लोग राजनीतिक व्यवस्था से पूरी तरह त्रस्त होकर बदलाव की मांग कर रहे हैं. इन सभी समस्याओं ने मिलकर पूरे यूरोपीय क्षेत्र को एक बड़े सामाजिक और राजनीतिक उथल-पुथल के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है.

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About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
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Published at : 21 Oct 2026 10:22 AM (IST)
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