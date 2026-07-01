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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजEurope Heatwave: 40 डिग्री में ही क्यों पिघलने लगी फ्रांस की सड़कें और रेलवे ट्रैक, भारत कैसे झेल लेता है गर्मी?

Europe Heatwave: 40 डिग्री में ही क्यों पिघलने लगी फ्रांस की सड़कें और रेलवे ट्रैक, भारत कैसे झेल लेता है गर्मी?

Europe Heatwave: यूरोप में मौसम को ध्यान में रखकर सड़कें बनाई जाती है. यही सबसे बड़ा अंतर पैदा करता है. यूरोप के अधिकांश देशों में सड़क निर्माण का सबसे बड़ा उद्देश्य और बर्फबारी का सामना करना होता है.

Written By : कविता गाडरी |  Updated at : 01 Jul 2026 04:29 PM (IST)
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Europe Heatwave: यूरोप इस समय भीषण गर्मी के चपेट में है. फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी और कई दूसरे देशों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंचते ही सड़के नरम पड़ने लगी हैं. कई जगह पर डामर पिघलने की घटनाएं सामने आई और रेलवे ट्रैक भी भीषण गर्मी से प्रभावित हुए हैं. यूरोप का यह हाल देखकर लोगों के सवाल उठ रहे हैं कि जब भारत में हर साल कई राज्यों में तापमान 45 से 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, तब यहां की सड़कें क्यों नहीं पिघलती. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि फ्रांस की सड़कें और रेलवे ट्रैक 40 डिग्री में ही क्यों पिघलने लगे हैं और भारत कैसे हर साल इतनी गर्मी कैसे झेल लेता है.

ठंड के हिसाब से तैयार होती हैं यूरोप की सड़कें 

यूरोप में महज 40 डिग्री तापमान पर सड़कें पिघलने का सबसे बड़ा कारण सड़क निर्माण की गुणवत्ता नहीं बल्कि दोनों क्षेत्रों की जलवायु के हिसाब से अपनाई गई इंजीनियरिंग और निर्माण सामग्री मानी जाती है. दरअसल, भारत हो या यूरोप दोनों ही क्षेत्र में मौसम को ध्यान में रखकर सड़कें बनाई जाती है और यही सबसे बड़ा अंतर पैदा करता है. यूरोप के अधिकांश देशों में सड़क निर्माण का सबसे बड़ा उद्देश्य और बर्फबारी का सामना करना होता है. वहां तापमान कई बार शून्य से नीचे चला जाता है और लगातार जमने-पिघलने की प्रक्रिया से सड़कें टूट सकती हैं.

इस वजह से वहां सड़क निर्माण में ऐसे डामर एस्फाल्ट का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें बिटुमेन की मात्रा अपेक्षाकृत ज्यादा होती है और उसका ग्रेड भी नरम रखा जाता है. इससे सड़क में लचीलापन बना रहता है और ठंड के दौरान उसमें दरारें कम पड़ती है. वहीं यही लचीलापन ज्यादा गर्मी के दौरान कमजोरी बन जाता है. तापमान बढ़ने पर बिटुमेन नरम पड़ने लगता है और भारी वाहनों के दबाव से सड़क पर गड्ढे पड़ने लगते हैं या सड़क पिघलने लगती है. 

फ्रांस में क्यों बढ़ी परेशानी?

यूरोप में लंबे समय तक 40 डिग्री के आसपास तापमान रहना पहले सामान्य नहीं था, इसलिए वहां की सड़क लगातार पड़ने वाली भीषण गर्मी को ध्यान में रखकर तैयार नहीं की गई. मौजूदा हीट वेव के दौरान कई इलाकों में सड़कों की सतह का तापमान ऊपर पहुंच गया, इसके बाद डामर में मौजूद बिटुमेन में मुलायम होने लगा और कई जगह सड़क की ऊपरी परत प्रभावित हुई. जर्मनी में कुछ स्थानों पर ट्राम सेवाओं को भी रोकना पड़ा, क्योंकि ट्रैक के आसपास इस्तेमाल होने वाली बिटुमिनस सामग्री गर्मी में पिघलकर रेल लाइन तक पहुंच गई थी. 

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भारत की सड़कें बनती है ज्यादा गर्मी सहन करने के लिए 

भारत की परिस्थितियां यूरोप से बिल्कुल अलग है, यहां हर साल कई महीनों तक तेज धूप, हाई टेंपरेचर और ट्रैफिक नॉर्मल बात है. इसी वजह से सड़क निर्माण में ज्यादा कठोर और हाई विस्कोसिटी वाले बिटुमेन का इस्तेमाल किया जाता है. राष्ट्रीय राजमार्गों और प्रमुख सड़कों पर आमतौर पर वीजी-30 और वीजी-40 जैसे बिटुमेन ग्रेड का उपयोग किया जाता है. कई एक्सप्रेसवे पर पॉलीमर मॉडिफाइड बिटुमेन और दूसरी उन्नत सामग्री भी इस्तेमाल की जाती है, जो ज्यादा तापमान में भी अपनी मजबूती बनाए रखती है. इसके अलावा भारतीय सड़कों में बड़े आकार के एग्रीगेट का उपयोग किया जाता है, जिससे सड़क की सतह ज्यादा स्थिर रहती है और भारी वाहनों के दबाव में जल्दी नहीं बैठती है.

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About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 01 Jul 2026 04:29 PM (IST)
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