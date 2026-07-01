यूरोप में गर्मी से हाहाकार, जानें अगले 10 साल में कितनी जानें लील जाएगी ये तपिश?

Europe Intense Heatwave: सर्द मौसम और ठंडी हवाओं के लिए मशहूर यूरोप इस समय आसमान से बरसती आग की चपेट में है. वहां की भीषण गर्मी ने अब तक सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं. आलम यह है कि पिघलती सड़कें, उखड़ते रेलवे ट्रैक और मुड़ती हुई ट्रैफिक लाइटें इस महाद्वीप की लाचारी बयां कर कर रही हैं. पिछले महज सात दिनों के भीतर इस जानलेवा लू ने 1300 से अधिक लोगों को मौत की नींद सुला दिया है. सदियों कड़ाके की ठंड झेलने के लिए बनाए गए यहां के घर अब स्थानीय लोगों के लिए तंदूर की तरह से तप रहे हैं, जिससे लोगों की जिंदगी पर संकट मंडरा रहा है. चलिए जानें कि अगर 10 साल तक यूरोप ऐसे ही तपा तो कितने लोगों की मौत हो जाएगी.

इतिहास की भयंकर तपिश में फ्रांस का हाल

यूरोप के देशों में इस वक्त कुदरत का सबसे क्रूर चेहरा देखने को मिल रहा है. इस भीषण गर्मी में आग से फ्रांस सबसे ज्यादा झुलस रहा है. यहां पर 1947 के बाद से तापमान ने रिकॉर्ड तोड़ा है. इतिहास में पहली बार वहां पारा 44.3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जिसने वैज्ञानिकों को भी चिंता में डाल दिया है. पेरिस से लेकर लंदन तक लोग इस आफत से परेशान हैं. हालांकि पश्चिमी यूरोप के कुछ हिस्सों में पारे में कुछ गिरावट दर्ज हुई है, लेकिन इटली, बाल्कन और दक्षिणी-पूर्वी इलाकों में अभी भी सूरज का सितम जारी है.

हर साल 1 लाख से ज्यादा मौतों का डर

WHO की एक रिपोर्ट बताती है कि अगर तापमान बढ़ने से रोकने के लिए कुछ बड़े वैश्विक कदम नहीं उठाए गए तो साल 2050 तक यूरोप में हर साल गर्मी की वजह से 1,20,000 से ज्यादा लोगों की मौतें हो सकती हैं. स्वास्थ्य विशेषज्ञअत्यधिक गर्मी को साइलेंट किलर के रूप में देख रहे हैं. यह बिना किसी शोर के लाखों लोगों को मौत के मुंह में धकेल रही है. आने वाले एक दशक में यह जानलेवा तपिश मौत का आंकड़ा लाखों के पार पहुंचा सकती है.

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दुनिया में सबसे तेजी से गर्म हो रहा यूरोपीय महाद्वीप

मौसम के आंकड़ों का सबसे चिंताजनक पहलू यह है कि यूरोप दुनिया के बाकी सभी महाद्वीपों के मुकाबले दोगुनी रफ्तार से गर्म हो रहा है. ग्लोबल वॉर्मिंग का सबसे बुरा असर इसी इलाके पर देखने को मिल रहा है. अगर पिछले कुछ सालों के रिकॉर्ड पर नजर डालें तो याल 2022 की हीटवेव में रिकॉर्ड 60,000 से ज्यादा लोग मारे गए थे, जबकि साल 2023 में यह आंकड़ा 47,000 के पार पहुंचा था. इस साल भी महज एक हफ्ते में 1300 मौतों ने यह साबित कर दिया है कि हालात साल-दर-साल बदतर होते जा रहे हैं.

बुजुर्गों के स्वास्थ्य पर बड़ा संकट

इस जानलेवा गर्मी का सबसे पहसा और सीधा शिकार यूरोप की बुजुर्ग आबादी बन रही है. गर्मी से होने वाली कुल मौतों में 65 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों की संख्या सबसे ज्यादा है. बढ़ती उम्र की वजह से उनका शरीर इस अत्यधिक तापमान और उमस झेलने के लिए नाकाम साबित हो रहा है. विशेषज्ञों का मानना है कि अगर यूरोप ने कार्बन उत्सर्जन पर लगाम नहीं लगाई तो आने वाले 10 सालों में यह महाद्वीप केवल भीषण गर्मी की वजह से सबसे बड़ी इंसानी त्रासदी का गवाह बनेगा.

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