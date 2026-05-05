एक लीटर एथेनॉल में 10,000 लीटर पानी की बर्बादी, कहीं ईंधन के चक्कर में प्यासा न रह जाए भारत!

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom चावल से 1 लीटर एथेनॉल में 10,790 लीटर पानी लगता है.

नीति आयोग की रिपोर्ट 2030 तक बड़े शहरों में जल संकट की चेतावनी देती है.

कृषि कचरे और पराली से 2G एथेनॉल उत्पादन जल संरक्षण में सहायक है.

बांस और शैवाल से एथेनॉल उत्पादन के नए विकल्प पानी बचा सकते हैं.

भारत ने ईंधन के मामले में अपनी विदेशों पर निर्भरता कम करने के लिए पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने की योजना को तेजी से आगे बढ़ाया है. इस अभियान में देश को बड़ी आर्थिक बचत भी हुई है, लेकिन हाल ही में आए कुछ चौंकाने वाले आंकड़ों ने पर्यावरण और जल संरक्षण को लेकर एक नई बहस छेड़ दी है. क्या आप जानते हैं कि जिस चावल को हम अपनी थाली में सजाते हैं, उसी चावल से जब गाड़ियों के लिए ईंधन यानी एथेनॉल बनाया जाता है, तो पानी की कितनी भारी कीमत चुकानी पड़ती है? भारत के खाद्य सचिव के एक बयान ने सबको हैरान कर दिया है कि मात्र एक लीटर एथेनॉल बनाने में हजारों लीटर पानी बर्बाद हो जाता है. आइए, इस गंभीर मुद्दे के हर एक पहलू को गहराई से समझते हैं.

पानी की रिकॉर्ड बर्बादी का सच

भारत सरकार के खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा ने हाल ही में एथेनॉल उत्पादन से जुड़ा एक ऐसा आंकड़ा देश के सामने रखा है, जिसने पर्यावरणविदों की नींद उड़ा दी है. उनके मुताबिक, भारत में चावल से सिर्फ 1 लीटर एथेनॉल तैयार करने में 10,790 लीटर पानी की जरूरत पड़ती है. यह आंकड़ा किसी भी आम आदमी को चौंकाने के लिए काफी है क्योंकि भारत के कई राज्य पहले से ही पानी की भारी किल्लत से जूझ रहे हैं. ऐसे में इतनी बड़ी मात्रा में पानी को ईंधन बनाने के लिए इस्तेमाल करना देश के भविष्य के जल स्तर पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता है.

दोगुना हो जाता है पानी का खर्च

जब हम सामान्य तौर पर घर में खाने के लिए एक किलो चावल तैयार करते हैं, तो उसकी सिंचाई और खेती में करीब 3,000 से 5,000 लीटर पानी का खर्च आता है. लेकिन जब इसी चावल को फैक्ट्रियों में ले जाकर गाड़ियों के लिए ईंधन बनाने के काम में लगाया जाता है, तो पानी का यह खर्च दोगुना से भी ज्यादा हो जाता है. वर्तमान में केवल 1 लीटर एथेनॉल बनाने के लिए करीब 2.5 से 3 किलोग्राम चावल की जरूरत पड़ती है. विडंबना यह है कि पानी की इस भारी बर्बादी के लिए हमेशा किसान को ही जिम्मेदार ठहराया जाता है, जबकि फैक्ट्रियों में हो रहे इस पानी के दोहन पर कोई सवाल नहीं उठाता.

सूख जाएंगे देश के बड़े शहर

नीति आयोग ने देश में चावल और एथेनॉल के बढ़ते जल उपयोग को लेकर एक बहुत ही गंभीर और चिंताजनक रिपोर्ट जारी की है. आयोग के 'कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स' के अनुसार, यदि पानी का इसी तरह बेतहाशा दोहन होता रहा, तो साल 2030 तक दिल्ली, बेंगलुरु और चेन्नई समेत देश के 21 बड़े शहरों का भूजल स्तर पूरी तरह से समाप्त हो सकता है. देश में पानी का यह संकट पहले से ही दस्तक दे चुका है, और ऐसे में चावल से एथेनॉल बनाने की नीति इस संकट की आग में घी डालने जैसा काम कर रही है जिसे समय रहते रोकना बेहद जरूरी है.

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एथेनॉल फैक्ट्रियों का बढ़ता जाल सूखे इलाकों पर दोहरी मार

वर्तमान में भारत की कुल एथेनॉल उत्पादन क्षमता लगभग 1,822 करोड़ लीटर तक पहुंच गई है. लेकिन सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि इस क्षमता का एक बहुत बड़ा हिस्सा उन राज्यों में स्थित है, जो पहले से ही भयंकर जल संकट का सामना कर रहे हैं. उदाहरण के लिए, अकेले महाराष्ट्र में स्थित एथेनॉल फैक्ट्रियों की कुल क्षमता 396 करोड़ लीटर है. यह वही राज्य है जहां के विदर्भ और मराठवाड़ा जैसे इलाकों में गर्मियों के दिनों में किसानों को पानी के टैंकरों के लिए लंबी लाइनों में लगना पड़ता है. इसके अलावा उत्तर प्रदेश और कर्नाटक की फैक्ट्रियां भी उसी भूजल का इस्तेमाल कर रही हैं, जिसे पहले ही काफी संवेदनशील घोषित किया जा चुका है.

फैक्ट्रियों से निकलने वाला कचरा जल प्रदूषण का नया खतरा

एथेनॉल उत्पादन की प्रक्रिया केवल भूजल को सोखने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इससे पर्यावरण को एक और बड़ा खतरा होता है. एथेनॉल बनाने के दौरान एक बहुत ही खतरनाक और अम्लीय तरल कचरा निकलता है, जिसे 'विनासे' कहा जाता है. आंकड़ों के मुताबिक, 1 लीटर एथेनॉल बनाने पर करीब 8 से 15 लीटर तक यह गंदा और तेजाबी पानी निकलता है. यदि फैक्ट्रियां इस कचरे का सही तरीके से निपटान नहीं करती हैं, तो यह सीधे तौर पर नदियों के पानी और जमीन के अंदर मौजूद शुद्ध जल को भी जहरीला और प्रदूषित बना देता है.

गरीबों के राशन पर एथेनॉल का असर

भारत सरकार ने एथेनॉल आपूर्ति वर्ष 2024-25 के लिए 52 लाख टन चावल को एथेनॉल बनाने के लिए आवंटित किया था, और 2025-26 के लिए यह लक्ष्य बढ़ाकर 90 लाख टन कर दिया गया है. इतनी बड़ी मात्रा में चावल की व्यवस्था करने के लिए सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस के तहत गरीबों को दिए जाने वाले टूटे चावल की हिस्सेदारी को 25 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत करने का फैसला किया है. इसका सीधा मतलब यह है कि जो 15 प्रतिशत चावल पहले गरीब परिवारों के पेट भरने के काम आता था, उसे अब गाड़ियों के ईंधन टैंक में डाला जा रहा है.

एथेनॉल प्रोग्राम की सफलता से देश को भारी आर्थिक बचत

भले ही पानी के मामले में एथेनॉल पर सवाल उठ रहे हों, लेकिन इस कार्यक्रम ने देश को एक बड़ी आर्थिक राहत भी दी है. भारत ने पेट्रोल में 20 प्रतिशत एथेनॉल मिलाने का जो लक्ष्य साल 2030 के लिए तय किया था, उसे 5 साल पहले यानी 2025 में ही हासिल कर लिया गया है. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने संसद में बताया था कि इस कार्यक्रम की वजह से पिछले 11 वर्षों में भारत ने कच्चे तेल के आयात पर खर्च होने वाले 1.40 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा की विदेशी मुद्रा बचाई है. इसके अलावा किसानों को एथेनॉल फसलों के भुगतान के रूप में करीब 40,000 करोड़ रुपये सीधे मिले हैं.

एथेनॉल उत्पादन के बेहतर विकल्प

भारत अपनी जरूरत का लगभग 88 प्रतिशत कच्चा तेल विदेशों से आयात करता है, इसलिए एथेनॉल का उत्पादन पूरी तरह बंद नहीं किया जा सकता. समस्या एथेनॉल नहीं है, बल्कि वह स्रोत है जिससे इसे बनाया जा रहा है. अगर हम चावल की जगह दूसरे विकल्पों पर ध्यान दें, तो पानी की बहुत बचत हो सकती है. जैसे गन्ने से 1 लीटर एथेनॉल बनाने में करीब 3,630 लीटर पानी लगता है और मक्के से एथेनॉल बनाने में लगभग 4,670 लीटर पानी की जरूरत होती है. यह दोनों ही विकल्प चावल के मुकाबले आधे से भी कम पानी खर्च करते हैं.

पराली और कचरे से एथेनॉल की नई उम्मीद

आज के समय में एथेनॉल बनाने के लिए जो सबसे बेहतरीन तकनीक सामने आई है, उसे सेकंड जनरेशन यानी 2G एथेनॉल कहा जाता है. भारत में हर साल करीब 500 मिलियन टन कृषि कचरा जैसे धान की पराली, गेहूं के डंठल और गन्ने की खोई निकलती है, जिसे किसान खेतों में जला देते हैं और इससे सर्दियों में भयंकर प्रदूषण होता है. 2G एथेनॉल तकनीक के जरिए इस कचरे से ईंधन बनाया जाता है. चूंकि इसमें किसी ताजी फसल की सिंचाई नहीं करनी पड़ती, इसलिए इसका वाटर फुटप्रिंट यानी पानी का खर्च बेहद कम होता है और इससे प्रदूषण की समस्या भी खत्म होती है.

देश में लग रहे हैं आधुनिक प्लांट

भारत सरकार ने 2G एथेनॉल को बढ़ावा देने के लिए बड़े पैमाने पर कदम उठाए हैं. इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने हरियाणा के पानीपत में एक बड़ा 2G एथेनॉल प्लांट लगाया है जो रोजाना 100 किलोलीटर एथेनॉल पराली से तैयार करता है. इसके अलावा भारत पेट्रोलियम ने ओडिशा के बरगढ़ में और हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने पंजाब के बठिंडा में इसी तरह के बड़े प्लांट शुरू किए हैं. सरकार ने ऐसी 12 परियोजनाओं के लिए 1,800 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है. भारत का लक्ष्य है कि साल 2030 तक ईंधन में 5 से 10 अरब लीटर सेल्युलोसिक एथेनॉल मिलाया जाए.

बांस और शैवाल से एथेनॉल की शुरुआत

कचरे के अलावा बांस और शैवाल यानी एल्गी से भी एथेनॉल बनाने पर तेजी से काम चल रहा है. असम के गोलाघाट में देश का पहला बांस आधारित बायो-एथेनॉल प्लांट शुरू किया गया है, जो स्थानीय अर्थव्यवस्था को 200 करोड़ रुपये का फायदा पहुंचाएगा. बांस एक ऐसी घास है जिसे उगाने के लिए किसी विशेष सिंचाई की जरूरत नहीं होती. वहीं दूसरी तरफ, शैवाल से जमीन पर उगने वाली फसलों के मुकाबले 20 से 30 गुना ज्यादा तेल निकाला जा सकता है. शैवाल को समुद्र के खारे पानी या फैक्ट्रियों के गंदे पानी में भी आसानी से उगाया जा सकता है, जिससे पीने के पानी की एक बूंद भी बर्बाद नहीं होती.

क्या एथेनॉल भारत का भविष्य बन सकता है?

इस पूरे विश्लेषण से एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि एथेनॉल निश्चित रूप से भारत के उज्ज्वल और आत्मनिर्भर भविष्य का हिस्सा बन सकता है. लेकिन हमें इस बात को कभी नहीं भूलना चाहिए कि 2030 तक देश के कई बड़े शहर जल संकट की कगार पर खड़े हैं. ऐसे में अगर हम चावल जैसी पानी सोखने वाली फसलों से ही एथेनॉल बनाते रहे, तो हम ईंधन तो बचा लेंगे लेकिन देश का पानी खो देंगे. भारत को एथेनॉल उत्पादन में अपनी दिशा बदलनी होगी और पराली, बांस और 2G तकनीक पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान केंद्रित करना होगा ताकि हमारी गाड़ियां भी चलें और देश का पानी भी सुरक्षित रहे.

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