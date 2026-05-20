भारत में कितनी तरह की लगाई जा सकती है इमरजेंसी, जानें इसे कौन करता है लागू?

Emergency in India : भारत में इन दिनों हालात तेजी से बदल रहे हैं. पश्चिम एशिया में तनाव, ईरान-अमेरिका विवाद, तेल संकट, महंगाई और आर्थिक दबाव जैसे संकट के बीच भारत में इमरजेंसी शब्द की चर्चा फिर से होने लगी है. प्रधानमंत्री मोदी की लोगों से पेट्रोल-डीजल कम खर्च करने, विदेश यात्राओं से बचने, सोना कम खरीदने और सार्वजनिक परिवहन अपनाने की अपील के बाद कई लोगों के मन में सवाल उठने लगे कि क्या देश किसी बड़े संकट की ओर बढ़ रहा है, हालांकि सरकार ने कहीं भी इमरजेंसी लगाने की बात नहीं कही है, लेकिन इन हालातों ने लोगों को यह सोचने पर जरूर मजबूर किया कि क्या सच में भारत में इमरजेंसी लग सकती है. वहीं हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि यह दशक आपदाओं का दशक बन गया है. उनका यह बयान सिर्फ एक राजनीतिक टिप्पणी और दुनिया में लगातार बढ़ रहे संकटों की तरफ इशारा था. ऐसे में आइए जानते हैं कि भारत में कितने प्रकार की इमरजेंसी लगाई जा सकती है और इसे कौन लागू करता है.

पीएम मोदी ने क्यों कहा- यह दशक आपदाओं का दशक है?

16 मई 2026 को नीदरलैंड के द हेग शहर में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज दुनिया एक के बाद एक संकटों का सामना कर रही है. उन्होंने कहा पहले कोरोना महामारी आई फिर कई देशों के बीच युद्ध शुरू हो गए,. अब ऊर्जा और तेल का संकट बढ़ रहा है. अगर हालात नहीं बदले तो करोड़ों लोग गरीबी में जा सकते हैं. प्रधानमंत्री का इशारा इस बात की तरफ था कि दुनिया अब सिर्फ एक समस्या से नहीं लड़ रही, बल्कि कई संकट एक साथ सामने खड़े हैं.

सरकार लोगों से क्या अपील कर रही है?

प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से कुछ बदलाव अपनाने की अपील की है. उन्होंने कहा विदेश यात्राएं कम करें. विदेश में शादी करने से बचें. सोना कम खरीदें. सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करें, जितना हो सके घर से काम करें. विदेशी लग्जरी सामान कम खरीदें. सरकार इसे आर्थिक देशभक्ति बता रही है. इसका मतलब यह नहीं कि लोग खर्च करना बंद कर दें, बल्कि ऐसा खर्च करें जिससे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत रहे.

भारत में कितने प्रकार की इमरजेंसी लगाई जा सकती है?

भारतीय संविधान के भाग-18 में अनुच्छेद 352 से 360 तक आपातकाल से जुड़े नियम दिए गए हैं. संविधान के अनुसार देश में तीन प्रकार की इमरजेंसी लगाई जा सकती है. जिसमें राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य आपातकाल (राष्ट्रपति शासन) और वित्तीय आपातकाल शामिल है. इन तीनों की परिस्थितियां और असर अलग-अलग होते हैं.

राष्ट्रीय आपातकाल क्या होता है?

राष्ट्रीय इमरजेंसी सबसे बड़ी और गंभीर आपात स्थिति मानी जाती है. अगर देश की सुरक्षा को बड़ा खतरा हो तो राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर सकते हैं. यह तीन परिस्थितियों में लगाया जा सकता है. जिसमें पहला जब भारत किसी दूसरे देश के साथ युद्ध की स्थिति में हो, वहीं दूसरा अगर कोई विदेशी ताकत भारत पर हमला कर दे और तीसरा अगर देश के अंदर हथियारों के साथ सरकार के खिलाफ बड़ा विद्रोह हो जाए.

राष्ट्रीय इमरजेंसी कौन लागू करता है?

राष्ट्रीय आपातकाल राष्ट्रपति लागू करते हैं, लेकिन वह ऐसा अकेले नहीं कर सकते हैं. इसके लिए केंद्र सरकार की मंत्रिपरिषद की लिखित सलाह जरूरी होती है. इसके बाद संसद के दोनों सदनों से एक महीने के अंदर मंजूरी लेना जरूरी होता है.

भारत में अब तक कितनी बार राष्ट्रीय इमरजेंसी लगी?

भारत में अब तक तीन बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा चुका है. जिसमें पहली बार 1962 में भारत-चीन युद्ध के दौरान, वहीं दूसरी बार 1971 में भारत-पाकिस्तान युद्ध के समय और तीसरी बार 1975 में आंतरिक अशांति के आधार पर तत्कालीन प्रधानमंत्री Indira Gandhi की सरकार ने इमरजेंसी लागू की थी.

राज्य इमरजेंसी या राष्ट्रपति शासन क्या होता है?

राज्य इमरजेंसी का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 356 में दिया गया है. इसे आम भाषा में राष्ट्रपति शासन कहा जाता है. अगर किसी राज्य में सरकार संविधान के अनुसार काम नहीं कर पा रही हो या वहां प्रशासन पूरी तरह फेल हो जाए, तब राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है. जैसे सरकार बहुमत खो दे, कानून व्यवस्था बिगड़ जाए, राजनीतिक अस्थिरता पैदा हो जाए और संवैधानिक व्यवस्था टूट जाए.

राष्ट्रपति शासन कैसे लागू होता है?

राज्यपाल राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेजते हैं कि राज्य की व्यवस्था ठीक से नहीं चल रही. इसके आधार पर राष्ट्रपति फैसला लेते हैं. इसके बाद संसद से मंजूरी लेना जरूरी होता है.

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वित्तीय इमरजेंसी क्या होती है?

वित्तीय इमरजेंसी का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 360 में दिया गया है. अगर देश की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो जाए और सरकार को लगे कि भारत की वित्तीय स्थिरता खतरे में है, तब वित्तीय इमरजेंसी लागू की जा सकती है.जैसे विदेशी मुद्रा संकट, भारी आर्थिक गिरावट, सरकारी खजाना कमजोर पड़ना और कर्ज का ज्यादा बढ़ जाना.

वित्तीय इमरजेंसी लागू होने पर क्या होता है?

अगर वित्तीय आपातकाल लागू हो जाए तो केंद्र सरकार राज्यों के आर्थिक फैसलों पर ज्यादा कंट्रोल कर सकती है. इसके अलावा सरकारी कर्मचारियों के वेतन में कटौती हो सकती है. सरकारी खर्चों पर रोक लग सकती है. राज्यों को आर्थिक निर्देश दिए जा सकते हैं, हालांकि भारत में अब तक कभी वित्तीय इमरजेंसी लागू नहीं की गई है.

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