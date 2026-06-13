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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजElon Musk: अपनी पूरी दौलत बेचकर कितना गोल्ड खरीद सकते हैं एलन मस्क, हिसाब जान लेंगे तो आ जाएगा चक्कर

Elon Musk: अपनी पूरी दौलत बेचकर कितना गोल्ड खरीद सकते हैं एलन मस्क, हिसाब जान लेंगे तो आ जाएगा चक्कर

Elon Musk: मस्क अब आधिकारिक तौर पर दुनिया के पहले खरबपति बन चुके हैं. इसी बीच आइए जानते हैं कि मस्क अपनी दौलत से कितना सोना खरीद सकते हैं.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 13 Jun 2026 07:02 PM (IST)
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  • एलन मस्क बने पहले खरबपति, $1.11 ट्रिलियन हुई संपत्ति।
  • अपनी संपत्ति से 63 लाख टन शुद्ध सोना खरीद सकते।
  • यह भारत के कुल स्वर्ण भंडार से 10 गुना ज्यादा।

Elon Musk: एलन मस्क आधिकारिक तौर पर दुनिया के पहले खरबपति बन चुके हैं. लगभग 1.11 ट्रिलियन डॉलर की  नेट वर्थ के साथ मस्क के पास अब इतनी संपत्ति है जो मानव इतिहास में शायद ही कभी देखी गई हो. अगर मस्क अपनी पूरी संपत्ति बेचकर उससे सोना खरीदें तो इतनी बड़ी मात्रा में सोना खरीदा जा सकता है कि ग्लोबल कमोडिटी मार्केट हिल जाए और अनुभवी फाइनेंशियल एक्सपर्ट भी हैरान रह जाएं.

एलन मस्क की संपत्ति 

एलन मस्क की नेटवर्थ बढ़कर लगभग 1.11 ट्रिलियन डॉलर हो गई है. भारतीय मुद्रा में यह लगभग 95 लाख करोड़ रुपये के बराबर है. इससे वे ना सिर्फ पृथ्वी पर सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं बल्कि खरबपति क्लब में शामिल होने वाले पहले व्यक्ति भी बन गए हैं. 

सोने की मौजूदा कीमत क्या है? 

जून 2026 इंटरनेशनल मार्केट डेटा के आधार पर सोना लगभग $4211 प्रति के ट्रॉय औंस पर ट्रेड कर रहा है . किलोग्राम के हिसाब से शुद्ध सोने की इंटरनेशनल कीमत लगभग $1,35,383 प्रति किलोग्राम है. वहीं भारत में 24 कैरेट सोने की कीमत लगभग ₹1,49,180 प्रति 10 ग्राम है. यह लगभग 1.49 करोड़ प्रति किलोग्राम बैठती है.

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मस्क कितना सोना खरीद सकते हैं?

भारत में सोने की कीमतों और मस्क की संपत्ति के मूल्य का इस्तेमाल करते हुए कैलकुलेशन से पता चलता है कि वह लगभग 63,68,212 मीट्रिक टन शुद्ध सोना खरीद सकते हैं. 

भारत के कुल सोने के भंडार से भी ज्यादा 

भारत के पास अभी अपने आधिकारिक भंडार में लगभग 840 टन सोना है. इस अनुमान के मुताबिक अगर एलन मस्क अपनी पूरी संपत्ति को इस कीमती धातु में बदलने का फैसला करें तो वह अकेले ही भारत के कुल भंडार से लगभग 10 गुना ज्यादा सोना खरीद सकते हैं. 

 इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का वजन लगभग 420 टन है. मस्क जितना सोना खरीद सकते हैं उसका वजन लगभग 19 इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के कुल वजन के बराबर होगा. दुनिया भर की सोने की खदानों से हर साल लगभग 3000 से 3500 टन सोना निकलता है. मस्क की दौलत इतनी ज्यादा है कि वह सैद्धांतिक रूप से लगभग ढाई साल में होने वाले दुनिया भर के कुल गोल्ड प्रोडक्शन को खरीद सकते हैं.

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About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
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Published at : 13 Jun 2026 07:02 PM (IST)
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