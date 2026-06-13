अपनी पूरी दौलत बेचकर कितना गोल्ड खरीद सकते हैं एलन मस्क, हिसाब जान लेंगे तो आ जाएगा चक्कर

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom एलन मस्क बने पहले खरबपति, $1.11 ट्रिलियन हुई संपत्ति।

अपनी संपत्ति से 63 लाख टन शुद्ध सोना खरीद सकते।

यह भारत के कुल स्वर्ण भंडार से 10 गुना ज्यादा।

Elon Musk: एलन मस्क आधिकारिक तौर पर दुनिया के पहले खरबपति बन चुके हैं. लगभग 1.11 ट्रिलियन डॉलर की नेट वर्थ के साथ मस्क के पास अब इतनी संपत्ति है जो मानव इतिहास में शायद ही कभी देखी गई हो. अगर मस्क अपनी पूरी संपत्ति बेचकर उससे सोना खरीदें तो इतनी बड़ी मात्रा में सोना खरीदा जा सकता है कि ग्लोबल कमोडिटी मार्केट हिल जाए और अनुभवी फाइनेंशियल एक्सपर्ट भी हैरान रह जाएं.

एलन मस्क की संपत्ति

एलन मस्क की नेटवर्थ बढ़कर लगभग 1.11 ट्रिलियन डॉलर हो गई है. भारतीय मुद्रा में यह लगभग 95 लाख करोड़ रुपये के बराबर है. इससे वे ना सिर्फ पृथ्वी पर सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं बल्कि खरबपति क्लब में शामिल होने वाले पहले व्यक्ति भी बन गए हैं.

सोने की मौजूदा कीमत क्या है?

जून 2026 इंटरनेशनल मार्केट डेटा के आधार पर सोना लगभग $4211 प्रति के ट्रॉय औंस पर ट्रेड कर रहा है . किलोग्राम के हिसाब से शुद्ध सोने की इंटरनेशनल कीमत लगभग $1,35,383 प्रति किलोग्राम है. वहीं भारत में 24 कैरेट सोने की कीमत लगभग ₹1,49,180 प्रति 10 ग्राम है. यह लगभग 1.49 करोड़ प्रति किलोग्राम बैठती है.

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मस्क कितना सोना खरीद सकते हैं?

भारत में सोने की कीमतों और मस्क की संपत्ति के मूल्य का इस्तेमाल करते हुए कैलकुलेशन से पता चलता है कि वह लगभग 63,68,212 मीट्रिक टन शुद्ध सोना खरीद सकते हैं.

भारत के कुल सोने के भंडार से भी ज्यादा

भारत के पास अभी अपने आधिकारिक भंडार में लगभग 840 टन सोना है. इस अनुमान के मुताबिक अगर एलन मस्क अपनी पूरी संपत्ति को इस कीमती धातु में बदलने का फैसला करें तो वह अकेले ही भारत के कुल भंडार से लगभग 10 गुना ज्यादा सोना खरीद सकते हैं.

इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का वजन लगभग 420 टन है. मस्क जितना सोना खरीद सकते हैं उसका वजन लगभग 19 इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के कुल वजन के बराबर होगा. दुनिया भर की सोने की खदानों से हर साल लगभग 3000 से 3500 टन सोना निकलता है. मस्क की दौलत इतनी ज्यादा है कि वह सैद्धांतिक रूप से लगभग ढाई साल में होने वाले दुनिया भर के कुल गोल्ड प्रोडक्शन को खरीद सकते हैं.

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