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चुनाव रिजल्ट 2026

(Source: ECI/ABP News)
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजElection Results 2026: किस सीट पर कितने राउंड में होती वोटों की गिनती, कैसे होता है तय?

Election Results 2026: किस सीट पर कितने राउंड में होती वोटों की गिनती, कैसे होता है तय?

Election Results 2026: चुनाव आयोग की प्रक्रिया के तहत हर विधानसभा सीट पर वोटों की गिनती राउंड के हिसाब से की जाती है. यह पूरी तरह से संबंधित सीट पर मौजूद कुल पोलिंग बूथों की संख्या पर निर्भर करता है.

By : निधि पाल | Updated at : 04 May 2026 10:46 AM (IST)
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  • प्रत्येक राउंड के बाद नतीजों की घोषणा, वीवीपैट मिलान.

Election Results 2026: देश के 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों की मतगणना जारी है और शुरुआती रुझानों ने सभी को चौंका दिया है. एक तरफ जहां बंगाल में सत्ता परिवर्तन की सुगबुगाहट है, वहीं दूसरी तरफ तमिलनाडु में नई राजनीतिक पार्टी सबसे आगे निकलती दिख रही है. चुनाव के इन नतीजों के बीच हर किसी के मन में यह सवाल जरूर उठता है कि आखिर वोटों की गिनती कितने राउंड में होती है और इसे कौन और कैसे तय करता है. आइए, चुनाव आयोग के इस बेहद सटीक और कानूनी नियम को आसान भाषा में पूरी गहराई के साथ समझते हैं.

वोटों की गिनती के राउंड और नियमों का खेल

चुनाव में किसी भी विधानसभा सीट पर वोटों की गिनती कितने राउंड में पूरी होगी, यह कोई पहले से तय संख्या नहीं होती है. इसके लिए चुनाव आयोग का एक बहुत ही साफ और पारदर्शी फॉर्मूला है. वोटों की गिनती पूरी तरह से उस विधानसभा क्षेत्र में मौजूद कुल मतदान केंद्रों यानी पोलिंग बूथों की संख्या पर टिकी होती है. इसके अलावा मतगणना केंद्र के हॉल में लगाए गए टेबल की संख्या भी इसमें सबसे बड़ी भूमिका निभाती है. सामान्य तौर पर एक राउंड की गिनती में उतने ही पोलिंग बूथों के वोट गिने जाते हैं, जितने टेबल उस कमरे में लगाए गए होते हैं.

क्या है राउंड का सीधा फॉर्मूला?

चुनाव आयोग के नियमों के मुताबिक, किसी भी विधानसभा सीट की मतगणना के लिए एक हॉल में आमतौर पर 14 टेबल लगाए जाते हैं. इसके अलावा एक टेबल रिटर्निंग ऑफिसर यानी आरओ के लिए होता है. मान लीजिए कि किसी विधानसभा क्षेत्र में कुल 280 पोलिंग स्टेशन हैं और वहां गिनती के लिए 14 टेबल लगाए गए हैं. ऐसी स्थिति में कुल पोलिंग स्टेशनों की संख्या को टेबल की संख्या से भाग दिया जाता है. यानी 280 को 14 से भाग देने पर 20 आता है, जिसका मतलब हुआ कि उस सीट पर वोटों की गिनती कुल 20 राउंड में पूरी होगी. अगर किसी सीट पर पोलिंग बूथ ज्यादा हैं तो वहां राउंड बढ़ जाते हैं.

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मतगणना शुरू होने की पूरी प्रक्रिया

मतगणना वाले दिन सबसे पहले सुबह 8 बजे पोस्टल बैलट यानी डाक मतपत्रों की गिनती शुरू की जाती है. इसमें सरकारी कर्मचारी, सेना के जवान और चुनाव ड्यूटी में लगे लोगों के वोट शामिल होते हैं. इसके ठीक आधा घंटे बाद यानी सुबह 8:30 बजे ईवीएम के वोटों की गिनती शुरू की जाती है. जैसे ही ईवीएम की गिनती शुरू होती है, वैसे ही हर राउंड के बाद आंकड़ों को दर्ज किया जाता है. जब 14 टेबल पर ईवीएम के वोटों की गिनती पूरी हो जाती है, तो उसे एक राउंड माना जाता है. इसके बाद ही अगले राउंड की ईवीएम को टेबल पर लाया जाता है.

नतीजे और वीवीपैट का मिलान

हर राउंड की गिनती पूरी होने के बाद उस राउंड के नतीजे को रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा ब्लैकबोर्ड या स्क्रीन पर प्रदर्शित किया जाता है और इसकी आधिकारिक घोषणा की जाती है. सभी राउंड की गिनती पूरी हो जाने के बाद, चुनाव आयोग के निर्देशानुसार किसी भी विधानसभा के 5 रैंडम पोलिंग बूथों की वीवीपैट पर्चियों की गिनती की जाती है. इसका मिलान ईवीएम में दर्ज वोटों से किया जाता है ताकि पारदर्शिता बनी रहे. अगर दोनों के आंकड़े बिल्कुल सही मिलते हैं, तो ही अंतिम तौर पर चुनाव परिणाम की घोषणा की जाती है और जीतने वाले उम्मीदवार को सर्टिफिकेट दिया जाता है.

यह भी पढ़ें: Election Results 2026: क्या रिजल्ट की घोषणा होते ही हट जाती है आचार संहिता, किसके हाथ में आ जाती है पावर?

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
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Published at : 04 May 2026 10:46 AM (IST)
Tags :
Election Results How Votes Are Counted Election Results 2026
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