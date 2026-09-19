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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजयश डबास-विजय शंकर मीणा के पिता क्या करते हैं? जानें फैमिली बैकग्राउंड

यश डबास-विजय शंकर मीणा के पिता क्या करते हैं? जानें फैमिली बैकग्राउंड

दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ (DUSU Elections) में ABVP के यश डबास और NSUI के विजय शंकर मीणा के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है. इससे चुनावी मुकाबला काफी रोमांचक हो गया है.

Written By : प्रांजुल श्रीवास्तव |  Updated at : 19 Sep 2026 01:07 PM (IST)
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दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ (DUSU) के चुनाव के बाद नतीजों की बारी है. वोटों की गिनती जारी है और तस्वीर धीरे-धीरे साफ हो रही है. हालांकि, अभी तक जो नतीजे सामने आए हैं, वे बड़े दिलचस्प हैं. DUSU चुनाव में ABVP के यश डबास और NSUI के विजय शंकर मीणा के बीच जबरदस्त टक्कर देखने को मिल रही है. 

DUSU चुनाव में जैसे-जैसे मतों की गिनती आगे बढ़ रही है, कैंडिडेट्स की सांस भी ऊपर नीचे हो रही हैं. कभी NSUI के विजय शंकर मीणा बढ़त बनाते हैं तो कभी ABVP के यश डबास आगे निकल जाते हैं. छात्र राजनीति के इन अहम नतीजों के बीच लोगों की दिलचस्पी दोनों प्रमुख कैंडिडेट्स के फैमिली बैकग्राउंड में भी बढ़ रही है. लोग जानना चाहते हैं कि ABVP और NSUI के छात्र नेता किस फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं, इनके परिवार के लोग क्या करते हैं? पिता का क्या कारोबार है और दोनों कैंडिडेट्स के पास कितना पैसा है? 

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पहले जानिए यश डबास के बारे में

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषण (ABVP) ने यश डबास को DUSU चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए उतारा है. बता दें, यश डबास दिल्ली के कंझावला इलाके से आते हैं और श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज से ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई कर चुके हैं. इसके अलावा उनकी पहचान एक इंटरनेशनल स्तर के टेनिस खिलाड़ी की भी है, वह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कई प्रतियोगिताओं में भाग ले चुके हैं. जहां तक यश डबास के फैमिली बैकग्राउंड की बात है तो उन्होंने एक इंटरव्यू में इसके बारे में खुद बताया था. यश डबास के मुताबिक, वह एक बहुत ही साधारण किसान परिवार से ताल्लुक रखते हैं. उनकी मां एक स्कूल में टीचर हैं. हालांकि, डबास के पिता के बारे में ज्यादा जानकारी सार्वजनिक नहीं है. 

यह भी पढ़ें: मां और दो मौसियां IAS, तीनों बनीं मुख्य सचिव, अब बेटी बनी IPS

विजय शंकर मीणा का फैमिली बैकग्राउंड

दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ चुनाव (DUSU Elections) में NSUI ने विजय शंकर मीणा को अध्यक्ष पद का दावेदार बनाया है. वह अपने ABVP प्रतिद्वंदी को कड़ी टक्कर भी दे रहे हैं. विजय शंकर मीणा भी एक किसान परिवार से आते हैं. उनके पिता का नाम रामजी लाल मीणा है और मां का नाम माया देवी है. विजय शंकर मीणा के माता-पिता दोनों दिव्यांग हैं. एक इंटरव्यू में रामजी लाल मीणा ने बताया था कि वह अपनी खेती बटाई पर देते हैं और उनकी पत्नी घर पर सिलाई-कढ़ाई का काम करती हैं, जिससे उनका घर चलता है. 

यह भी पढ़ें: DUSU की छात्र राजनीति से राष्ट्रीय राजनीति तक पहुंचे ये नेता, देखें पूरी लिस्ट

About the author प्रांजुल श्रीवास्तव

प्रांजुल श्रीवास्तव एबीपी न्यूज में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. फिलहाल फीचर डेस्क पर काम कर रहे प्रांजुल को पत्रकारिता में 9 साल तजुर्बा है. खबरों के साइड एंगल से लेकर पॉलिटिकल खबरें और एक्सप्लेनर पर उनकी पकड़ बेहतरीन है. लखनऊ के बाबा साहब भीम राव आंबेडकर विश्वविद्यालय से पत्रकारिता का 'क, ख, ग़' सीखने के बाद उन्होंने कई शहरों में रहकर रिपोर्टिंग की बारीकियों को समझा और अब मीडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं. प्रांजुल का मानना है कि पाठक को बासी खबरों और बासी न्यूज एंगल से एलर्जी होती है, इसलिए जब तक उसे ताजातरीन खबरें और रोचक एंगल की खुराक न मिले, वह संतुष्ट नहीं होता. इसलिए हर खबर में नवाचार बेहद जरूरी है.

प्रांजुल श्रीवास्तव काम में परफेक्शन पर भरोसा रखते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता सिर्फ सूचनाओं को पहुंचाने का काम नहीं है, यह भी जरूरी है कि पाठक तक सही और सटीक खबर पहुंचे. इसलिए वह अपने हर टास्क को जिम्मेदारी के साथ शुरू और खत्म करते हैं. 

अलग अलग संस्थानों में काम कर चुके प्रांजुल को खाली समय में किताबें पढ़ने, कविताएं लिखने, घूमने और कुकिंग का भी शौक है. जब वह दफ्तर में नहीं होते तो वह किसी खूबसूरत लोकेशन पर किताबों और चाय के प्याले के साथ आपसे टकरा सकते हैं.
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Published at : 19 Sep 2026 01:07 PM (IST)
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DUSU DUSU Election 2026 Vijay Shankar Meena Yash Dabas
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