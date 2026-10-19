‘लंकेश की लंका’ में कैसे मनाते हैं दशहरा, क्या वहां भी होता है रावण दहन?

भारत में विजयादशमी का पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है. इस दिन देश के कोने-कोने में रामलीला के मंचन के बाद रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के ऊंचे-ऊंचे पुतले जलाए जाते हैं. लेकिन जिस लंकापति रावण का वध इस दिन हुआ था, क्या कभी आपने सोचा है कि आज उसी श्रीलंका में इस त्योहार को कैसे मनाया जाता है? क्या वहां भी रावण के पुतले फूंके जाते हैं या फिर इतिहास की इस महान शख्सियत को लेकर वहां के लोगों की सोच बिल्कुल अलग है? आइए यहां जानते हैं.

भारत और श्रीलंका की सांस्कृतिक भिन्नता

भारत में दशहरा 20 अक्टूबर को मनाया जाएगा. यहां मनाए जाने वाले दशहरा पर्व का मुख्य आधार भगवान राम की विजय और अधर्म पर धर्म की जीत है. इसके उलट, श्रीलंका की सांस्कृतिक और धार्मिक ताना-बाना भारत से काफी अलग है. पड़ोसी देश श्रीलंका की बहुसंख्यक आबादी बौद्ध धर्म का पालन करती है, हालांकि वहां एक छोटा हिंदू समुदाय भी रहता है जो अपने पारंपरिक उत्सव मनाता है. यही वजह है कि वहां भारत की तरह बड़े पैमाने पर रामलीला का मंचन या रावण दहन जैसा कोई भी सार्वजनिक उत्सव आयोजित नहीं किया जाता है. श्रीलंका में दशहरा मुख्य रूप से केवल वहां रह रहे कुछ हिंदू परिवारों तक ही सीमित रहता है, जबकि आम नागरिकों के जीवन में इसका कोई विशेष धार्मिक महत्व नहीं है.

श्रीलंका में रावण की अलग छवि

भारत में जिसे अहंकार और बुराई के प्रतीक के रूप में हर साल जलाया जाता है, उसी रावण को श्रीलंका के इतिहास में एक अलग नजरिए से देखा जाता है. वहां के स्थानीय लोग रावण को कोई खलनायक नहीं, बल्कि प्राचीन लंका का एक बेहद पराक्रमी राजा, महान योद्धा और वेदों का प्रकांड विद्वान मानते हैं. श्रीलंका के कई हिस्सों में आज भी उसे एक कुशल प्रशासक और शिव भक्त के रूप में याद किया जाता है. इसी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण के कारण वहां कभी भी रावण के पुतले जलाने की कोई परंपरा विकसित नहीं हुई है, क्योंकि वे इसे अपनी प्राचीन संस्कृति के एक शक्तिशाली सम्राट के रूप में देखते हैं.

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श्रीलंका में मेदिन महा पेराहेरा और रावण की प्रतिमा

भले ही श्रीलंका में भारत की तरह रावण का दहन नहीं किया जाता, लेकिन वहां उससे जुड़ी एक बेहद अनोखी और भव्य परंपरा जरूर देखने को मिलती है. श्रीलंका के एक प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर में हर साल एक खास सांस्कृतिक जुलूस निकाला जाता है, जिसमें रावण की एक विशाल प्रतिमा को हाथी की पीठ पर बैठाया जाता है. इस पारंपरिक आयोजन में सजे-धजे हाथियों की शोभायात्रा, पारंपरिक लोक नृत्य और कई तरह के रंगारंग धार्मिक अनुष्ठान शामिल होते हैं. स्थानीय भाषा में इस भव्य आयोजन को 'मेदिन महा पेराहेरा' के नाम से पुकारा जाता है, जो देखने में काफी आकर्षक होता है.

पन्निपिटिया के श्री देव्रम विहार मंदिर का आयोजन

श्रीलंका में रावण की प्रतिमा के साथ निकाले जाने वाले इस प्रसिद्ध जुलूस का मुख्य केंद्र कोलंबो के पास स्थित पन्निपिटिया इलाका है. यहां का ऐतिहासिक 'श्री देव्रम विहार मंदिर' इस सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजन की मेजबानी करता है. हर साल मार्च के महीने में यह मंदिर इस बड़े उत्सव का केंद्र बन जाता है, जिसमें हिस्सा लेने के लिए दूर-दूर से लोग पहुंचते हैं. मंदिर के प्रांगण से शुरू होने वाली यह यात्रा बौद्ध संस्कृति और प्राचीन इतिहास के मेल का एक अद्भुत उदाहरण पेश करती है, जो देश-विदेश के पर्यटकों के बीच भी काफी चर्चा का विषय बनी रहती है.





मेदिन पोया और इस अनोखे उत्सव का समय

यह पूरा आयोजन बौद्ध धर्म के पवित्र कैलेंडर से गहराई से जुड़ा हुआ है. श्रीलंका में यह उत्सव मार्च के महीने में आने वाली पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, जिसे मेदिन पोया कहा जाता है. बौद्ध परंपरा के अनुसार, मार्च की इस पूर्णिमा का ऐतिहासिक महत्व इस बात से जुड़ा है कि इसी दिन भगवान बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के पश्चात पहली बार अपने पैतृक नगर कपिलवस्तु लौटे थे. इसी पवित्र तिथि और बौद्ध पर्व के उल्लास के दौरान इस मंदिर में रावण की प्रतिमा के साथ पेराहेरा जुलूस निकाला जाता है, जो वहां की सांस्कृतिक विविधता को पूरी दुनिया के सामने पेश करता है.

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