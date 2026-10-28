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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजहर साल दशहरे पर रामलीला मैदान में कितने का होता है कारोबार?

हर साल दशहरे पर रामलीला मैदान में कितने का होता है कारोबार?

दशहरे, रामलीला आयोजनों से लेकर दिवाली और छठ तक पूरे दिल्ली-एनसीआर में करोड़ों रुपये का कारोबार होता है और करीब 15 लाख लोगों को रोजगार मिलता है. ऐसे में दिवाली से ठीक पहले कांग्रेस की रैली से बड़ा कारोबार प्रभावित होगा.

Written By : निधि पाल |  Updated at : 28 Oct 2026 01:30 PM (IST)
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राजधानी दिल्ली में आगामी 1 नवंबर को आयोजित होने वाली कांग्रेस पार्टी की प्रस्तावित रैली को लेकर व्यापारिक संगठन चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (CTI) ने गंभीर चिंता व्यक्त की है. जंतर-मंतर के बजाय रामलीला मैदान में रैली की अनुमति मिलने के बाद व्यापारियों ने पत्र लिखकर इसे बुराड़ी ग्राउंड स्थानांतरित करने का सुझाव दिया है. CTI का मानना है कि दिवाली से ठीक पहले सेंट्रल दिल्ली में बड़ी रैली होने से आसपास के लगभग 20 प्रमुख बाजार बुरी तरह प्रभावित होंगे, जिससे करोड़ों रुपये के नुकसान की आशंका है. ऐसे में यह समझना जरूरी है कि नवरात्रि और दशहरे के दौरान रामलीला आयोजनों से दिल्ली की अर्थव्यवस्था को कितना बड़ा संबल मिलता है.

पिछले प्रदर्शन को देखते हुए व्यापारियों ने जताई चिंता

जंतर-मंतर पर पूर्व में हुए प्रदर्शनों के कारण पूरी मध्य दिल्ली का यातायात बाधित हुआ था और दुकानदारों को भारी आर्थिक क्षति उठानी पड़ी थी. इसी अनुभव को देखते हुए व्यापारिक संगठनों ने पुलिस प्रशासन और आयोजकों से अपील की है कि त्योहारी सीजन में रामलीला मैदान जैसे व्यस्त व्यावसायिक क्षेत्र में रैली न कराई जाए. व्यापारियों का कहना है कि इससे दिवाली की बिक्री पर सीधा असर पड़ेगा.

त्योहारी खरीद का सबसे बड़ा केंद्र

अक्टूबर महीने में नवरात्रि से लेकर दशहरे और दिवाली के दौरान दिल्ली के सभी थोक और खुदरा बाजारों में खरीदारी अपने चरम पर होती है. रामलीला मैदान और उसके आसपास स्थित बाजार पूरी दिल्ली की अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. इस दौरान लोगों की भारी आवाजाही से न केवल दुकानें गुलजार रहती हैं, बल्कि स्थानीय आर्थिक गतिविधियों को भी भारी मजबूती मिलती है. ऐसे में अगर राहुल गांधी की रैली 1 नवंबर को रामलीला मैदान में होती है तो आसपास की सभी जगहों को सुरक्षा के मद्देनजर बंद किया जाएगा या फिर वहां तक आम जनता को जाने वाले रास्ते डायवर्ट कर दिए जाएंगे. 

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हर साल दशहरे पर रामलीला मैदान में कितने का होता है कारोबार?

इस वजह से या तो लोग त्योहार की खरीदारी करने रामलीला मैदान के आसपास दुकानों पर नहीं जाएंगे या फिर बहुत कम लोग जा पाएंगे. जिससे कि त्योहार के सीजन पर व्यापार पर सबसे बड़ा असर देखने को मिलेगा. व्यापारी इसी लिए राहुल गांधी की रैली का विरोध कर रहे हैं.

रामलीला आयोजनों और आसपास के बाजार से कितने करोड़ का व्यापार

चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (CTI) के आंकड़ों के मुताबिक केवल दिल्ली शहर के भीतर आयोजित होने वाली सैकड़ों रामलीलाओं और उनसे जुड़े स्थानीय मेलों के जरिए हर साल लगभग 1,000 करोड़ रुपये का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कारोबार होता है. मंच निर्माण से लेकर दर्शकों के खाने-पीने तक के सभी इंतजाम इस विशाल व्यापारिक तंत्र का हिस्सा बनते हैं. इन सांस्कृतिक आयोजनों से विभिन्न क्षेत्रों के कलाकारों और कारीगरों को रोजगार प्राप्त होता है. मंच पर अभिनय करने वाले कलाकारों, गायकों, मेकअप विशेषज्ञों के अलावा टेंट, साउंड, लाइट, क्रेन, पोशाक तैयार करने वाले और रावण के पुतले बनाने वाले कारीगरों की आय इसी सीजन पर निर्भर करती है. 

इसके साथ ही चाट-पकौड़ी, झूले और खिलौने बेचने वाले छोटे विक्रेताओं की भी अच्छी कमाई हो जाती है. वहीं आसपास स्थित बाजार जैसे चांदनी चौक, सदर बाजार, चावड़ी बाजार आदि से हर साल दशहरा, करवाचौथ, दिवाली, छठ जैसे पीक त्योहारों के मौके पर कम से कम 2000 करोड़ रुपये का व्यापार होता है.  


हर साल दशहरे पर रामलीला मैदान में कितने का होता है कारोबार?

दिल्ली-एनसीआर में कितना कारोबार?

यदि पूरे दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र की बात की जाए तो यहां लगभग 800 छोटी-बड़ी रामलीलाओं का मंचन किया जाता है. इन सभी आयोजनों को मिलाकर कुल कारोबार का दायरा 10,000 करोड़ रुपये तक पहुंच जाता है. यह विशाल आंकड़ा दर्शाता है कि हमारी धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराएं आधुनिक अर्थव्यवस्था और आपूर्ति श्रृंखला से कितनी गहराई से जुड़ी हुई हैं. रिपोर्टों के अनुसार पिछले वर्ष दिल्ली-एनसीआर में आयोजित रामलीला उत्सवों के दौरान संगठित और असंगठित क्षेत्रों में करीब 15 लाख लोगों को अस्थायी या स्थायी काम मिला था. इसमें परिवहन से जुड़े ई-रिक्शा चालक, खान-पान की दुकानें, जूते-चप्पल विक्रेता, सजावट की दुकानें तथा टेंट हाउस से जुड़े मजदूर शामिल हैं, जिससे समाज के हर तबके को आर्थिक राहत मिलती है.

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About the author निधि पाल

निधि पाल एबीपी लाइव में कंटेंट राइटर हैं. ये यहां पर जीके सेक्शन की जिम्मेदारियां संभाल रही हैं. पिछले 7 साल से पत्रकारिता की दुनिया में कार्यरत निधि पाल ने इससे पहले अमर उजाला डिजिटल, न्यूज 24, ईटीवी भारत हैदराबाद जैसे बड़े संस्थानों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है.

पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो उन्होंने आईआईएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लखनऊ से जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की है.
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Published at : 28 Oct 2026 01:30 PM (IST)
Tags :
Diwali Dussehra Ramlila Maidan GK NEWS
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