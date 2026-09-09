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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजबंगाल में नवरात्रि पर क्यों खाया जाता है नॉनवेज, इस पर क्या कहता है हिंदू धर्म?

बंगाल में नवरात्रि पर क्यों खाया जाता है नॉनवेज, इस पर क्या कहता है हिंदू धर्म?

उत्तर भारत की सात्विक वैष्णव परंपरा से अलग बंगाल में शाक्त दर्शन और भौगोलिक उपलब्धता के कारण दुर्गा पूजा को मां की घर वापसी का उत्सव मनाते हैं. इसीलिए मांसाहारी पकवानों का भोग लगाते हैं.

Written By : निधि पाल |  Updated at : 09 Sep 2026 04:28 PM (IST)
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उत्तर भारत में जहां नवरात्रि का मतलब नौ दिनों का उपवास, प्याज-लहसुन से दूरी और सात्विक खान-पान होता है, वहीं पश्चिम बंगाल में नजारा बिल्कुल अलग दिखाई देता है. दुर्गा पूजा के दौरान बंगाल के पंडालों और घरों की रसोइयों से इलिश मछली, कोशा मांगशो और मटन बिरयानी की महक आने लगती है. इस सांस्कृतिक अंतर को न समझने के कारण अक्सर बहस छिड़ जाती है कि बंगाली दुर्गा पूजा में मांसाहार खाते हैं. हाल ही में एक बार फिर बहस छिड़ी जब हावड़ा में कथा के दौरान बागेश्वर बाबा यानी धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने भी दुर्गा पूजा में मांसाहार न करने की अपील की, जिसके बाद यह मुद्दा एक बार फिर चर्चा में आ गया है. आइए समझें कि बंगाल में नवरात्रि पर नॉनवेज खाने की परंपरा क्यों है, इस पर हिंदू धर्म क्या कहता है.

बंगाल में बेटी स्वरूप मां दुर्गा के लिए स्वागत में बनते हैं पकवान

उत्तर भारत के लिए नवरात्रि तपस्या, आत्म-नियंत्रण और शुद्धता का पर्व है, जहां भक्त व्रत रखकर देवी की आराधना करते हैं. इसके विपरीत, बंगाली समाज के लिए दुर्गा पूजा व्रत से ज्यादा एक भव्य उत्सव और उल्लास का प्रतीक है. यहां माना जाता है कि मां दुर्गा इन पांच दिनों के लिए अपने मायके आती हैं. जब बेटी घर आती है, तो उसका स्वागत सबसे अच्छे और मनपसंद पकवानों से किया जाता है. इसलिए बंगाली परिवारों में भोजन के जरिए देवी के प्रति अपना प्रेम और आदर प्रकट करने का रिवाज है.

शाक्त और वैष्णव परंपरा का बड़ा अंतर

धर्म और मान्यताओं के दृष्टिकोण से देखें तो उत्तर भारत में मुख्य रूप से वैष्णव परंपरा का प्रभाव अधिक है. इस परंपरा में अहिंसा, शुद्धता और सात्विक भोजन को ही भक्ति का सबसे उत्तम माध्यम माना जाता है. दूसरी तरफ, बंगाल में शाक्त परंपरा की जड़ें बहुत गहरी हैं, जो सीधे देवी शक्ति की पूजा पर आधारित है. शाक्त दर्शन के अनुसार, यह पूरी सृष्टि देवी का ही रूप है. इसमें सात्विक, राजसिक और तामसिक सभी प्रकार के भोजन को देवी के प्रति समर्पण का हिस्सा माना जा सकता है, क्योंकि देवी इन सभी गुणों से परे हैं.

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बंगाल में नवरात्रि पर क्यों खाया जाता है नॉनवेज, इस पर क्या कहता है हिंदू धर्म?

मां काली और पशु बलि का इतिहास

बंगाल में मां काली और दुर्गा के उग्र और शक्तिशाली रूपों की पूजा की जाती है. तांत्रिक और शाक्त मान्यताओं में देवी के सामने बलि देने की प्रथा काफी पुरानी है. शक्तिपीठों और कई प्रमुख काली मंदिरों में आज भी बकरे की बलि दी जाती है. प्राचीन काल में इसे महज भोजन से नहीं जोड़ा जाता था, बल्कि यह इंसान के अंदर मौजूद बुराइयों के समर्पण का प्रतीक था. माना जाता था कि बकरा अहंकार, गुस्सा और लालच जैसी बुरी प्रवृत्तियों को दर्शाता है, जिसे देवी के चरणों में सौंप दिया जाता है.

प्रतीकात्मक बलि के बदलते तरीके

बलि की इस प्रथा पर समय के साथ समाज और धार्मिक जानकारों के बीच अलग-अलग राय सामने आई है. जहां कुछ लोग इसे आस्था और परंपरा का हिस्सा मानते हैं, वहीं पशु अधिकार कार्यकर्ताओं का कहना है कि पूजा के नाम पर जीवों को मारना सही नहीं है. इसी वजह से अब बंगाल के कई मंदिरों और परिवारों ने एक नया रास्ता अपनाया है. अब वहां जानवर की जगह कद्दू, गन्ना या नारियल काटकर प्रतीकात्मक बलि दी जाती है. हालांकि, यह ध्यान रखना जरूरी है कि बलि की यह प्रथा पूरे बंगाल के हर मंदिर में नहीं होती, बल्कि कुछ चुनिंदा जगहों और परिवारों तक ही सीमित है.

पश्चिम बंगाल की थाली में मछली का महत्व क्यों?

किसी भी जगह का खान-पान वहां के मौसम, नदियों और जमीन की बनावट पर निर्भर करता है. बंगाल नदियों और समुद्र से घिरा हुआ प्रदेश है, जहां धान और मछली सदियों से मुख्य भोजन रहे हैं. बंगाल की संस्कृति में मछली को केवल भोजन नहीं, बल्कि शुभता, तरक्की और उर्वरता का प्रतीक माना जाता है. यही वजह है कि शादी-ब्याह से लेकर हर शुभ काम में मछली की मौजूदगी जरूरी मानी जाती है. जब मछली जीवन का अहम हिस्सा है, तो इसे देवी को अर्पित करना बेहद पवित्र और स्वाभाविक समझा जाता है.


बंगाल में नवरात्रि पर क्यों खाया जाता है नॉनवेज, इस पर क्या कहता है हिंदू धर्म?

बंगाल में पूजा के दौरान मिलने वाला विविध भोग

बंगाल के अलग-अलग हिस्सों, परिवारों और मंदिरों में पूजा के नियम एक जैसे नहीं हैं. कहीं दुर्गा मां को पूरी तरह सात्विक भोग जैसे खिचड़ी, लबड़ा (सब्जी), फल और मिठाइयां चढ़ाई जाती हैं, तो कहीं भोग में मछली शामिल होती है. काली पूजा में चढ़ाई जाने वाली बकरे की बलि के बाद उस मांस को पकाकर महाप्रसाद के रूप में भक्तों में बांटा जाता है. बंगाली समाज के लिए यह खाना केवल पेट भरने का साधन नहीं, बल्कि देवी का आशीर्वाद और अपनी सांस्कृतिक पहचान का हिस्सा है.

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About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
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Published at : 09 Sep 2026 04:28 PM (IST)
Tags :
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