कितना पुराना है द्रविड़ समुदाय के मुरुगन देवता का इतिहास, क्यों वर्षों से हो रही है पूजा?

Dravidian Lord Murugan History : तमिलनाडु की राजनीति में हाल ही में बड़ा बदलाव देखने को मिला है, जहां अभिनेता थलापति विजय की पार्टी तमिलगा वेट्री कझगम (TVK) ने 2026 के चुनाव में 108 सीटें जीतकर पुरानी द्रविड़ पार्टियों को कड़ी चुनौती दी है, वहीं इस राजनीतिक बदलाव के बीच द्रविड़ समुदाय के मुरुगन देवता और तमिल समाज की धार्मिक परंपराएं चर्चा का विषय बन गई हैं. यह परंपराएं आज भी उतनी ही मजबूत हैं, खासकर भगवान मुरुगन की पूजा, जिनका इतिहास कई सालों पुराना माना जाता है और जिनका जिक्र प्राचीन संगम साहित्य में मिलता है. मुरुगन तमिल पहचान और संस्कृति से गहराई से जुड़े हुए हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि द्रविड़ समुदाय के मुरुगन देवता का इतिहास कितना पुराना है और क्यों सालों से इनकी पूजा होती आ रही है.

मुरुगन देवता कौन हैं?

मुरुगन को युद्ध के देवता, ज्ञान के प्रतीक और बुराई को खत्म करने वाले देवता के रूप में पूजा जाता है. मुरुगन हिंदू धर्म के प्रमुख देवताओं में से एक हैं. उन्हें भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र के रूप में जाना जाता है. उनके कई नाम हैं, जैसे कार्तिकेय, स्कंद, सुब्रमण्य, वेलन और अरुमुगन.

द्रविड़ समुदाय के मुरुगन देवता का इतिहास कितना पुराना है?

इतिहासकारों के अनुसार, द्रविड़ समुदाय के मुरुगन देवता का इतिहास बहुत पुराना है. इसका उल्लेख प्राचीन संगम साहित्य में भी मिलता है, जो लगभग 2000 साल या उससे भी ज्यादा पुराना माना जाता है. संगम काल में मुरुगन को कुरिंजी (पहाड़ी इलाकों) के देवता के रूप में पूजा जाता था. उस समय प्रकृति, प्रेम और वीरता के प्रतीक माने जाते थे. कुछ विद्वान मानते हैं कि मुरुगन की पूजा द्रविड़ सभ्यता के शुरुआती दौर से ही होती आ रही है, यह परंपरा हजारों साल पुरानी है.

मुरुगन का जन्म

पौराणिक कथा के अनुसार, भगवान शिव की तीसरी आंख से निकली अग्नि की चिंगारियों से मुरुगन का जन्म हुआ. इन चिंगारियों को अग्नि देव और गंगा नदी ने संभाला, और बाद में छह कृतिका ने उनका पालन-पोषण किया. बाद में माता पार्वती ने उन छह रूपों को मिलाकर एक ही रूप में बदल दिया, जिससे छह मुख वाले मुरुगन का जन्म हुआ.

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तमिल संस्कृति में मुरुगन का महत्व

मुरुगन को तमिल देवता भी कहा जाता है, क्योंकि उनका संबंध तमिल भाषा, संस्कृति और परंपराओं से बहुत गहरा है. उनके तमिलनाडु में कई प्रसिद्ध मंदिर हैं, जिन्हें अरुपदई वीडू कहा जाता है. इनमें पलानी, तिरुचेंदूर, स्वामीमलाई, तिरुथानी, तिरुपरनकुंड्रम, पझामुदिरचोलाई शामिल है. ये सभी स्थान मुरुगन के जीवन की अलग-अलग घटनाओं से जुड़े हैं.

क्यों सालों से इनकी पूजा होती आ रही है?

मुरुगन की पूजा हजारों सालों से चली आ रही है, इसलिए यह लोगों की परंपरा का हिस्सा बन चुकी है. मुरुगन देवता तमिल संस्कृति और गर्व का प्रतीक हैं. मुरुगन साहस, ज्ञान और जीत का प्रतीक माना जाता है, जो लोगों को जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं. थाईपुसम जैसे त्योहारों में लाखों लोग भाग लेते हैं, जिससे उनकी पूजा और भी लोकप्रिय बनी रहती है.इसके अलावा, तमिल समुदाय जहां-जहां दुनिया में बसा, वहां मुरुगन की पूजा भी फैलती गई, जैसे मलेशिया, सिंगापुर और श्रीलंका.

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