ड्रेस से लेकर कार तक, करोड़ों की मालकिन हैं डोनाल्ड ट्रंप की वाइफ, जानिए कितनी है उनकी नेटवर्थ

डोनाल्ड ट्रंप की पत्नी में मेलानिया ट्रंप अमेरिका की फर्स्ट वूमेन है और करोड़ों की संपत्ति की मालिक भी है. मेलानिया डोनाल्ड ट्रंप की तीसरी पत्नी है और दोनों ने साल 2005 में शादी की थी.  

By : कविता गाडरी | Updated at : 04 Oct 2025 08:57 PM (IST)
Preferred Sources

अमेरिका की राजनीति में डोनाल्ड ट्रंप के साथ ही उनकी पत्नी में मेलानिया ट्रंप का नाम भी चर्चा में रहता है.  स्लोवेनिया में जन्मी मेलानिया ट्रंप पहले एक मॉडल थी और आज अमेरिका की फर्स्ट लेडी होने के साथ-साथ करोड़ों की संपत्ति की मालिक भी है. फैशन और बिजनेस में अपनी पहचान बनाने वाली मेलानिया ट्रंप ने एक अलग मुकाम हासिल किया है. मेलानिया ट्रंप का जीवन डोनाल्ड ट्रंप की तीसरी पत्नी और बेटे बैरन की मां के रूप में हमेशा से सुर्खियों में रहा है. इसके अलावा उनकी लाइफ स्टाइल भी काफी चर्चा में रहती है. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं की डोनाल्ड ट्रंप की वाइफ की नेटवर्क कितनी है. 

मेलानिया ट्रंप की पर्सनल लाइफ 

डोनाल्ड ट्रंप की पत्नी मेलानिया ट्रंप अमेरिका की फर्स्ट लेडी है और करोड़ों की संपत्ति की मालकिन भी हैं. मेलानिया डोनाल्ड ट्रंप की तीसरी पत्नी है और दोनों ने साल 2005 में शादी की थी.  दोनों का एक बेटा बैरन ट्रंप है. मेलानिया से ट्रंप की मुलाकात 1998 में हुई थी और 2005 को उन्होंने शादी कर ली थी. 

लग्जरी कारों और महंगी घड़‍ियों का शानदार कलेक्शन 

मेलानिया को लग्जरी कारों का बहुत शौक है. उनके पास कई महंगी गाड़ियां है, जिनमें रोल्स-रॉयस, मर्सिडीज और रेंज रोवर जैसी कारें शामिल है. इसके अलावा मेलानिया ट्रंप को महंगी घड़‍ियों और ज्वेलरी का भी बहुत शौक है. उनके पास रोलेक्स, कार्टियर और पाटेक फिलिप जैसी ब्रांड की गाड़ियां है. जिनकी कीमत लाखों डॉलर तक जाती है. इसके अलावा मेलानिया  का अपना खुद का ज्वेलरी बिजनेस भी है.

मेलानिया की नेटवर्थ और कमाई 

2025 में मेलानिया की नेटवर्क लगभग 70 मिलियन डॉलर आंकी गई है. कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार उन्होंने अप्रेल 2024 में लॉग कैबिन रिपब्लिकन्स के लिए 2,37,500 डॉलर कमाए और डिजिटल ट्रेडिंग कार्ड या एनएफटी के लाइसेंसिंग समझौते से 3,30,000 डॉलर अर्जित किए. वहीं उनके बिजनेस जैसे Melania Marks Accessories से भी उनकी काफी कमाई होती है. इसके अलावा मेलानिया ने 2010 में Melania Timepieces & Jewelry लॉन्च की, जो उनकी संपत्ति का लगभग आधा हिस्सा बनाने में मददगार रही. उन्होंने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर कस्टम ज्वैलरी और एनएफटी बेचकर भी कमाई की. जनवरी 2025 में उन्होंने अपना क्रिप्टोकरंसी प्रोजेक्ट $Melania coin किया. जिसका मार्केट के 367 मिलियन डॉलर तक पहुंचा. इसके अलावा मेलानिया के पास रियल स्टेट में भी बड़ा निवेश है. उन्होंने ट्रंप टावर, मैनहैटन में एक अपार्टमेंट 1.5 बिलियन डॉलर में खरीदा. 

मेलानिया की किताब और मीडिया में पहचान 

मेलानिया ने अपने जीवन पर MELANIAनामक किताब भी लिखी जो न्यूयॉर्क टाइम्स और अमेजॉन पर बेस्ट सेलर रही थी. इस किताब में उनके निजी जीवन और राष्ट्रपति ट्रंप के साथ उनके रिश्तों का खुलासा भी किया गया था.

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
Published at : 04 Oct 2025 08:57 PM (IST)
Embed widget