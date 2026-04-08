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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजहोर्मुज स्ट्रेट 15 दिन के लिए खोलने को ईरान हुआ राजी, क्या इस दौरान वसूला जाएगा टोल?

होर्मुज स्ट्रेट 15 दिन के लिए खोलने को ईरान हुआ राजी, क्या इस दौरान वसूला जाएगा टोल?

अमेरिका-ईरान के बीच 15 दिन के सीजफायर से होर्मुज का रास्ता खुल तो गया है, लेकिन ईरान की टोल वसूली की शर्त ने वैश्विक व्यापार में नया मोड़ ला दिया है. आइए जानें ईरान इसके लिए कितनी टैक्स वसूली करेगा.

By : निधि पाल | Updated at : 08 Apr 2026 11:47 AM (IST)
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How Much Toll Iran Charge At Hormuz: अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे भारी तनाव के बीच पंद्रह दिनों के सीजफायर ने पूरी दुनिया को एक बड़ी राहत दी है. इस समझौते के तहत सबसे महत्वपूर्ण फैसला होर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलने का लिया गया है. हालांकि, ईरान ने इस रास्ते को खोलने के एवज में एक बड़ी व्यावसायिक शर्त रख दी है. अब वहां से गुजरने वाले हर देश के जहाज को टोल चुकाना होगा. यह कदम वैश्विक तेल आपूर्ति और कूटनीति के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है. 

युद्धविराम से जगी शांति की उम्मीद

दुनिया के दो ताकतवर देशों अमेरिका और ईरान के बीच चल रहा भारी टकराव फिलहाल दो हफ्तों के लिए थम गया है. दोनों ही देश पंद्रह दिन के सीजफायर यानी युद्धविराम पर पूरी तरह से सहमत हो गए हैं. इस फैसले ने युद्ध की आशंकाओं से डरी हुई पूरी दुनिया को एक बड़ी राहत दी है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सीधी पहल पर इस टकराव को फिलहाल विराम दिया गया है, ताकि दोनों पक्ष मेज पर बैठकर शांति से बातचीत कर सकें और किसी ठोस नतीजे तक पहुंच सकें.

होर्मुज का रास्ता खुला पर यह है ईरान की शर्त

इस सीजफायर की सबसे बड़ी और अहम बात यह है कि दुनिया के तेल व्यापार की रीढ़ माने जाने वाले होर्मुज जलडमरूमध्य को खोलने पर रजामंदी बन गई है. ईरान अब अमेरिका और बाकी दुनिया के तेल से भरे जहाजों को अपने इस समुद्री इलाके से सुरक्षित गुजरने की अनुमति देने के लिए तैयार हो गया है. व्यापारिक जहाजों की आवाजाही दोबारा शुरू होने से रुकी हुई वैश्विक सप्लाई चेन के फिर से पटरी पर लौटने की मजबूत उम्मीद है.

यह भी पढ़ें: Hormuz strait: 15 दिन के लिए खुला होर्मुज स्ट्रेट, क्या इससे तुरंत दूर हो जाएगी LPG की किल्लत?

मुफ्त नहीं है होर्मुज का यह सफर

रास्ता भले ही खुल गया हो, लेकिन ईरान ने यह एकदम साफ कर दिया है कि यह आवाजाही बिल्कुल भी मुफ्त नहीं होने वाली है. जहाजों को सुरक्षित रास्ता देने के एवज में ईरान ने एक बेहद कड़ी व्यावसायिक शर्त रखी है. ईरान ने साफ कहा है कि होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले हर कमर्शियल जहाज और तेल टैंकर को अब भारी टोल चुकाना होगा. बिना टोल दिए किसी भी जहाज को इस समुद्री सीमा से आगे बढ़ने की कोई इजाजत नहीं मिलेगी.

एक जहाज पर कितना लगेगा टैक्स?

अब सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि ईरान इस रास्ते का इस्तेमाल करने वाले जहाजों से आखिर कितना पैसा वसूलेगा. आधिकारिक तौर पर टोल टैक्स वसूलने की पुष्टि अधिकारियों द्वारा कर दी गई है, लेकिन इसकी सटीक रकम का आधिकारिक ऐलान होना अभी बाकी है. हालांकि, मौजूदा अनुमानों के मुताबिक ईरान प्रति जहाज दो मिलियन डॉलर यानी करीब सोलह-सत्रह करोड़ रुपये की भारी भरकम रकम टोल के रूप में वसूल सकता है.

टोल से ईरान की कितनी होगी कमाई?

इस टोल वसूली से ईरान के सरकारी खजाने में भारी बढ़ोतरी होने वाली है. एक अनुमान लगाया जा रहा है कि केवल कच्चे तेल के टैंकरों से ही ईरान हर महीने लगभग साढ़े चार अरब डॉलर की बंपर कमाई कर सकता है. कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर ईरान पंद्रह लाख डॉलर प्रति जहाज भी टैक्स लेता है, तो उसकी पूरी अर्थव्यवस्था को इस सीजफायर के दौरान एक बहुत बड़ा और मजबूत आर्थिक सहारा मिल जाएगा.

ओमान को भी होगा सीधा फायदा

होर्मुज स्ट्रेट से होने वाली इस व्यापारिक आवाजाही और टोल वसूली का फायदा सिर्फ ईरान तक ही सीमित नहीं रहने वाला है. इस महत्वपूर्ण समुद्री रास्ते की भौगोलिक स्थिति के कारण पड़ोसी देश ओमान को भी इसका सीधा आर्थिक लाभ मिलेगा. समझौते के तहत व्यापारिक मार्ग सुचारू रूप से चलने पर जहाजों की सुरक्षित आवाजाही से मिलने वाले राजस्व का कुछ हिस्सा ओमान की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती देगा.

होर्मुज से रोज कितने जहाज गुजरते हैं?

रिपोर्ट्स की मानें तो होर्मुज का यह रास्ता वैश्विक व्यापार के लिए कितना जरूरी है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यहां से हर दिन औसतन 120 बड़े जहाज गुजरते हैं. कुछ मीडिया रिपोर्ट्स तो यह भी दावा कर रही हैं कि ईरान ने इस रास्ते का इस्तेमाल करने की अनुमति देने के लिए कुछ जहाजों से बीस लाख डॉलर तक का शुल्क पहले ही वसूलना शुरू कर दिया है.

जंग के दौरान भी हुई थी वसूली

ईरान के लिए समुद्री रास्ते से पैसा वसूलने का यह कोई पहला मामला नहीं है. जब दोनों देशों के बीच तनाव अपने चरम पर था और युद्ध जैसे हालात बने हुए थे, तब भी ईरान ने कुछ खास जहाजों से टोल वसूला था. हालांकि यह साफ नहीं हो पाया है कि किस देश के जहाज से कितना पैसा लिया गया, लेकिन कुछ पुख्ता रिपोर्ट्स बताती हैं कि उस दौरान भी ईरान ने करीब दस से पंद्रह मिलियन डॉलर की टोल वसूली कर ली थी.

यह भी पढ़ें: US Iran War Ceasefire: 15 दिन के सीजफायर से क्या कम होगा फ्लाइट का किराया, फ्यूल सरचार्ज पर क्या पड़ेगा असर?

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
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Published at : 08 Apr 2026 11:47 AM (IST)
Tags :
Strait Of Hormuz Toll Strait Of Hormuz Iran -US Ceasefire Ships In Hormuz
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