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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजक्या दुनिया के किसी भी हिस्से का नाम बदल सकते हैं ट्रंप? जानें उनकी ताकत

क्या दुनिया के किसी भी हिस्से का नाम बदल सकते हैं ट्रंप? जानें उनकी ताकत

Trump Strait: हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने होर्मुज स्ट्रेट का नाम बदलकर ट्रंप स्ट्रेट कर देने का सुझाव दिया है. आइए जानते हैं क्या वे ऐसा कर सकते हैं.

Written By : स्पर्श गोयल |  Updated at : 03 Sep 2026 04:31 PM (IST)
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  • ट्रंप ने होर्मुज स्ट्रेट का नाम 'ट्रंप स्ट्रेट' करने का सुझाव दिया।
  • राष्ट्रपति केवल अमेरिकी संघीय एजेंसियों के लिए नाम बदल सकते हैं।
  • ट्रंप का नाम बदलने का वैश्विक जनादेश नहीं होता।
  • होर्मुज स्ट्रेट पर भी यही मूलभूत सीमा लागू होती है।

Trump Strait: ईरान के साथ चल रहे तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रणनीतिक रूप से जरूरी होर्मुज स्ट्रेट का नाम बदलकर ट्रंप स्ट्रेट करने का सुझाव दिया है. ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल नेटवर्क पर पोस्ट करके पूछा कि क्या जल मार्ग का नाम बदलकर ट्रंप स्ट्रेट रखा जाना चाहिए. उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका की तरह यह पहले से काफी ज्यादा हॉट होगा. लेकिन इससे एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि क्या अमेरिकी राष्ट्रपति वास्तव में दुनिया में किसी जगह का नाम बदल सकते हैं? आइए जानते हैं क्या है इस सवाल का जवाब.

ट्रंप के पास क्या शक्ति है?

अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में ट्रंप के पास संघीय सरकार के कामकाज पर कार्यकारी अधिकारी हैं. इसका मतलब यह है कि वह अमेरिकी सरकारी विभाग और एजेंसी को अपने आधिकारिक मानचित्र, दस्तावेजों और रिकॉर्ड में भौगोलिक स्थानों के लिए खास नामों का इस्तेमाल करने का निर्देश दे सकता है. 

उदाहरण के लिए सेना और मौसम विभाग जैसी संघीय एजेंसियों को अपने आधिकारिक काम में एक खास भौगोलिक नाम का इस्तेमाल करने का निर्देश दिया जा सकता है. ट्रंप ऐसे बदलावों के लिए कार्यकारी आदेश भी जारी कर सकते हैं. ये आदेश संघीय सरकार को अलग से सार्वजनिक बहस या फिर कांग्रेस से अनुमोदन की जरूरत के बिना एक नया नाम अपने की अनुमति दे सकते हैं. जब भौगोलिक नामों की बात आती है तो यह राष्ट्रपति की शक्ति की मुख्य सीमा है. 


क्या दुनिया के किसी भी हिस्से का नाम बदल सकते हैं ट्रंप? जानें उनकी ताकत

ट्रंप पहले भी कर चुके हैं ऐसे बदलाव 

ट्रंप की हालिया टिप्पणी ने इस मुद्दे को सुर्खियों में ला दिया है. उन्होंने यूएस कनाडा सीमा पर स्थित लेक ओंटारियो का नाम बदलकर लेक अमेरिका करने का आदेश दिया. हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि कनाडा को कानूनी तौर पर नए नाम का इस्तेमाल करना जरूरी है.

इससे पहले अपने कार्यालय में पहले ही दिन ट्रंप ने मैक्सिको की खाड़ी का नाम बदलकर अमेरिका की खाड़ी कर दिया था. इस फैसले ने इस बात पर बेहद छेड़ दी है कि क्या कोई अमेरिकी राष्ट्रपति वास्तव में अमेरिका के अधिकार क्षेत्र से परे भौगोलिक स्थान का नाम बदल सकता है. जरूरी बात यह है कि अमेरिका सरकार द्वारा अपनाया गया नाम स्वचालित रूप से उस स्थान का अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त नाम नहीं बन जाता.

ट्रंप की शक्ति कहां रुकती है?

ट्रंप के पास भौगोलिक स्थान का नाम बदलने का वैश्विक जनादेश नहीं है. ऐसा कोई एक प्राधिकरण नहीं है जो अमेरिकी राष्ट्रपति को दुनिया के हर देश पर एक नया भौगोलिक नाम थोपने की शक्ति देता हो. दूसरे देश अपनी भाषा, परंपरा और आधिकारिक प्रथाओं के मुताबिक उन नामों का इस्तेमाल करना जारी रख सकते हैं जिन्हें वे पहचानते हैं. 

यह ओंटारियो झील के मामले में खास तौर से साफ हो जाता है. हालांकि अमेरिकी सरकार इस लेक अमेरिका कह सकती है. लेकिन कनाडा ने यह साफ कर दिया कि वह इस झील को लेक ओंटारियो कहना जारी रखेगा. इस वजह से ट्रंप का फैसला किसी दूसरे संप्रभु देश को अपनी आधिकारिक शब्दावली बदलने के लिए मजबूर नहीं कर सकता. 


क्या दुनिया के किसी भी हिस्से का नाम बदल सकते हैं ट्रंप? जानें उनकी ताकत

मेक्सिको की खाड़ी के बारे में क्या? 

यही सिद्धांत मेक्सिको की खाड़ी पर भी लागू होता है. ट्रंप का इसे अमेरिका की खाड़ी कहे जाने का फैसला अमेरिकी सरकार द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली शब्दावली को प्रभावित कर सकता है. हालांकि बाकी विश्व को उस नाम को अपनाने की स्वचालित रूप से जरूरत नहीं है. 

मेक्सिको की खाड़ी का पारंपरिक नाम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस्तेमाल किया जा रहा है. यह अमेरिकी सरकारी प्रणाली के अंदर नाम बदलने और दुनिया भर में मान्यता प्राप्त नाम बदलने के बीच अंतर को दर्शाता है.

अमेरिकी राज्य भी आपत्ति कर सकते हैं 

ट्रंप का अधिकार इस बात को पक्का करने के लिए पर्याप्त नहीं है कि संयुक्त राज्य अमेरिका का हर हिस्सा नए नाम का इस्तेमाल करे. लेक ओंटारियो के फैसले को अमेरिका के अंदर ही विरोध का सामना करना पड़ा था. न्यूयॉर्क की गवर्नर कैथी होचुल ने साफ कर दिया है कि उनका राज्य झील को लेक अमेरिका नहीं कहेगा. इसका मतलब यह है कि जब संघीय सरकार एक नया भौगोलिक नाम अपनाती है तब भी सरकार के दूसरे स्तर पारंपरिक नाम का इस्तेमाल जारी रख सकते हैं. 

यह भी पढ़ेंः दुनिया में सबसे ज्यादा तेल कौन निकालता है, सबसे ज्यादा इस्तेमाल कौन करता है?

क्या ट्रंप होर्मुज का नाम बदल सकते हैं? 

यह प्रस्ताव भी उसी मूलभूत सीमा का सामना करता है. ट्रंप नाम सुझा सकते हैं या फिर अमेरिकी सरकारी एजेंसियों को इसका इस्तेमाल करने का निर्देश दे सकते हैं लेकिन वे एक तरफा तौर पर पूरी दुनिया को उस नाम को मानता नहीं दे सकते.

यह भी पढ़ेंः GDP से कितनी अलग होती है GNP, देश की ग्रोथ रेट में दोनों की क्या भूमिका?

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
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Published at : 03 Sep 2026 04:31 PM (IST)
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