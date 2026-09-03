क्या दुनिया के किसी भी हिस्से का नाम बदल सकते हैं ट्रंप? जानें उनकी ताकत

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom ट्रंप ने होर्मुज स्ट्रेट का नाम 'ट्रंप स्ट्रेट' करने का सुझाव दिया।

राष्ट्रपति केवल अमेरिकी संघीय एजेंसियों के लिए नाम बदल सकते हैं।

ट्रंप का नाम बदलने का वैश्विक जनादेश नहीं होता।

होर्मुज स्ट्रेट पर भी यही मूलभूत सीमा लागू होती है।

Trump Strait: ईरान के साथ चल रहे तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रणनीतिक रूप से जरूरी होर्मुज स्ट्रेट का नाम बदलकर ट्रंप स्ट्रेट करने का सुझाव दिया है. ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल नेटवर्क पर पोस्ट करके पूछा कि क्या जल मार्ग का नाम बदलकर ट्रंप स्ट्रेट रखा जाना चाहिए. उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका की तरह यह पहले से काफी ज्यादा हॉट होगा. लेकिन इससे एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि क्या अमेरिकी राष्ट्रपति वास्तव में दुनिया में किसी जगह का नाम बदल सकते हैं? आइए जानते हैं क्या है इस सवाल का जवाब.

ट्रंप के पास क्या शक्ति है?

अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में ट्रंप के पास संघीय सरकार के कामकाज पर कार्यकारी अधिकारी हैं. इसका मतलब यह है कि वह अमेरिकी सरकारी विभाग और एजेंसी को अपने आधिकारिक मानचित्र, दस्तावेजों और रिकॉर्ड में भौगोलिक स्थानों के लिए खास नामों का इस्तेमाल करने का निर्देश दे सकता है.

उदाहरण के लिए सेना और मौसम विभाग जैसी संघीय एजेंसियों को अपने आधिकारिक काम में एक खास भौगोलिक नाम का इस्तेमाल करने का निर्देश दिया जा सकता है. ट्रंप ऐसे बदलावों के लिए कार्यकारी आदेश भी जारी कर सकते हैं. ये आदेश संघीय सरकार को अलग से सार्वजनिक बहस या फिर कांग्रेस से अनुमोदन की जरूरत के बिना एक नया नाम अपने की अनुमति दे सकते हैं. जब भौगोलिक नामों की बात आती है तो यह राष्ट्रपति की शक्ति की मुख्य सीमा है.





ट्रंप पहले भी कर चुके हैं ऐसे बदलाव

ट्रंप की हालिया टिप्पणी ने इस मुद्दे को सुर्खियों में ला दिया है. उन्होंने यूएस कनाडा सीमा पर स्थित लेक ओंटारियो का नाम बदलकर लेक अमेरिका करने का आदेश दिया. हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि कनाडा को कानूनी तौर पर नए नाम का इस्तेमाल करना जरूरी है.

इससे पहले अपने कार्यालय में पहले ही दिन ट्रंप ने मैक्सिको की खाड़ी का नाम बदलकर अमेरिका की खाड़ी कर दिया था. इस फैसले ने इस बात पर बेहद छेड़ दी है कि क्या कोई अमेरिकी राष्ट्रपति वास्तव में अमेरिका के अधिकार क्षेत्र से परे भौगोलिक स्थान का नाम बदल सकता है. जरूरी बात यह है कि अमेरिका सरकार द्वारा अपनाया गया नाम स्वचालित रूप से उस स्थान का अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त नाम नहीं बन जाता.

ट्रंप की शक्ति कहां रुकती है?

ट्रंप के पास भौगोलिक स्थान का नाम बदलने का वैश्विक जनादेश नहीं है. ऐसा कोई एक प्राधिकरण नहीं है जो अमेरिकी राष्ट्रपति को दुनिया के हर देश पर एक नया भौगोलिक नाम थोपने की शक्ति देता हो. दूसरे देश अपनी भाषा, परंपरा और आधिकारिक प्रथाओं के मुताबिक उन नामों का इस्तेमाल करना जारी रख सकते हैं जिन्हें वे पहचानते हैं.

यह ओंटारियो झील के मामले में खास तौर से साफ हो जाता है. हालांकि अमेरिकी सरकार इस लेक अमेरिका कह सकती है. लेकिन कनाडा ने यह साफ कर दिया कि वह इस झील को लेक ओंटारियो कहना जारी रखेगा. इस वजह से ट्रंप का फैसला किसी दूसरे संप्रभु देश को अपनी आधिकारिक शब्दावली बदलने के लिए मजबूर नहीं कर सकता.





मेक्सिको की खाड़ी के बारे में क्या?

यही सिद्धांत मेक्सिको की खाड़ी पर भी लागू होता है. ट्रंप का इसे अमेरिका की खाड़ी कहे जाने का फैसला अमेरिकी सरकार द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली शब्दावली को प्रभावित कर सकता है. हालांकि बाकी विश्व को उस नाम को अपनाने की स्वचालित रूप से जरूरत नहीं है.

मेक्सिको की खाड़ी का पारंपरिक नाम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस्तेमाल किया जा रहा है. यह अमेरिकी सरकारी प्रणाली के अंदर नाम बदलने और दुनिया भर में मान्यता प्राप्त नाम बदलने के बीच अंतर को दर्शाता है.

अमेरिकी राज्य भी आपत्ति कर सकते हैं

ट्रंप का अधिकार इस बात को पक्का करने के लिए पर्याप्त नहीं है कि संयुक्त राज्य अमेरिका का हर हिस्सा नए नाम का इस्तेमाल करे. लेक ओंटारियो के फैसले को अमेरिका के अंदर ही विरोध का सामना करना पड़ा था. न्यूयॉर्क की गवर्नर कैथी होचुल ने साफ कर दिया है कि उनका राज्य झील को लेक अमेरिका नहीं कहेगा. इसका मतलब यह है कि जब संघीय सरकार एक नया भौगोलिक नाम अपनाती है तब भी सरकार के दूसरे स्तर पारंपरिक नाम का इस्तेमाल जारी रख सकते हैं.

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क्या ट्रंप होर्मुज का नाम बदल सकते हैं?

यह प्रस्ताव भी उसी मूलभूत सीमा का सामना करता है. ट्रंप नाम सुझा सकते हैं या फिर अमेरिकी सरकारी एजेंसियों को इसका इस्तेमाल करने का निर्देश दे सकते हैं लेकिन वे एक तरफा तौर पर पूरी दुनिया को उस नाम को मानता नहीं दे सकते.

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