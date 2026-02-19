Afghanistan Domestic Violence Law: अफगानिस्तान में लीगल हुई पत्नियों पर घरेलू हिंसा! भारत में क्या कानून, कितनी कठोर सजा?
Afghanistan Domestic Violence Law: अफगानिस्तान में तालिबान सरकार ने एक नया क्रिमिनल कोड लागू किया है. इसके तहत घरेलू हिंसा को काफी छूट दी गई है. आइए जानते हैं कि यह भारत के कानून से कितना अलग है.
Afghanistan Domestic Violence Law: हाल ही में अफगानिस्तान में तालिबान सरकार ने नया क्रिमिनल कोड लागू किया है. इसके बाद घरेलू हिंसा से जुड़े कानून दुनिया भर में जांच के दायरे में आ गए हैं. नए फ्रेमवर्क के तहत शादी के अंदर कुछ तरह की घरेलू हिंसा को कथित तौर पर कानूनी मदद मिली है. वहीं भारत में महिलाओं को घरेलू हिंसा से बचाने के लिए काफी ज्यादा कड़े सिविल और क्रिमिनल कानून हैं. आइए जानते हैं कि अफगानिस्तान का नया क्रिमिनल कोड क्या है और यह भारत से कैसे अलग है.
अफगानिस्तान का नया क्रिमिनल कोड
तालिबान एडमिनिस्ट्रेशन के लगाए गए नए क्रिमिनल कोड के तहत शादी के अंदर घरेलू व्यवहार को विवादित तरीके से देखा गया है. बताए गए नियमों से यह पता चलता है कि पति अपनी पत्नी या बच्चों को शारीरिक सजा दे सकता है. बशर्ते इससे हड्डियां ना टूटे या फिर खुले घाव ना हों. यह असरदार तरीके से घरों के अंदर घरेलू हिंसा के लिए कानूनी कवर देता है.
यहां तक की ऐसे मामलों में भी जहां ज्यादा जोर लगाने से हड्डियां टूट जाती हैं, सिर्फ ज्यादा से ज्यादा सजा कथित तौर पर 15 दिन की जेल तय की गई है. न्याय पाने के लिए एक महिला को जज के सामने अपनी चोट दिखानी होती है और वह भी पूरी तरह से ढके हुए रहकर और अपने पति या किसी पुरुष संरक्षक के साथ आकर.
इतना ही नहीं बल्कि कानून में यह भी कहा गया है कि अगर कोई शादीशुदा महिला अपने पति की इजाजत के बिना रिश्तेदारों से मिलने जाती है तो उसे 3 महीने तक की जेल हो सकती है.
भारत में घरेलू हिंसा कानून
भारतीय न्याय संहिता के मुताबिक पति या फिर उसके रिश्तेदारों द्वारा की गई क्रूरता को एक गंभीर अपराध माना जाता है. शारीरिक का मानसिक क्रूरता के लिए 3 साल तक की जेल और जुर्माना हो सकता है. यह एक नॉन बेलेबल अपराध है. जिसका मतलब है कि पुलिस बिना वारंट के आरोपी को गिरफ्तार कर सकती है और जमानत भी अपने आप नहीं मिलती.
घरेलू हिंसा से महिलाओं का प्रोटेक्शन एक्ट
भारत का घरेलू हिंसा से महिलाओं का प्रोटेक्शन एक्ट शारीरिक हमले तक ही सीमित नहीं है. इसमें आर्थिक, भावनात्मक, बोलकर किया गया और मानसिक शोषण भी शामिल है. एक महिला प्रोटेक्शन ऑर्डर के लिए मजिस्ट्रेट के पास जा सकती है. उसे साझा घर में रहने का भी अधिकार है. ऐसे कोर्ट ऑर्डर का उल्लंघन करने पर 1 साल तक की जेल हो सकती है.
दहेज हत्याओं के लिए कड़ी सजा
शादी के 7 साल के अंदर दहेज हत्या या फिर संदिग्ध मौत जैसे गंभीर मामलों में कानून में काफी कड़ी सजा का प्रावधान है. भारतीय न्याय संहिता के संबंधित प्रावधानों के तहत पति या ससुराल वालों को कम से कम 7 साल तक की जेल हो सकती है. इतना ही नहीं बल्कि दोषी पाए जाने पर उम्र कैद तक बढ़ सकती है.
