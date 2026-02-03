हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजडोकलाम में उस दिन आखिर क्या हुआ था? जानिए वो विवाद जिसके जिक्र पर संसद में हुआ संग्राम

डोकलाम में उस दिन आखिर क्या हुआ था? जानिए वो विवाद जिसके जिक्र पर संसद में हुआ संग्राम

Doklam Controversy India China Clash: डोकलाम सिर्फ एक पठार नहीं, बल्कि भारत-चीन टकराव की सबसे नाजुक कड़ी है. आइए जानें कि आखिर उस दिन क्या हुआ था, जिसका जिक्र राहुल गांधी ने किया.

By : निधि पाल | Updated at : 03 Feb 2026 05:12 PM (IST)
संसद में सोमवार को अचानक ऐसा मुद्दा उठा, जिसने देश को आठ साल पीछे ले जाकर खड़ा कर दिया. डोकलाम… एक छोटा सा पठार, लेकिन भारत-चीन रिश्तों में सबसे बड़ा तनाव बिंदु है. जैसे ही इसका जिक्र हुआ, सदन में हंगामा मच गया और कार्यवाही बार-बार रोकनी पड़ी. सवाल सिर्फ एक बयान का नहीं था, बल्कि उस पुराने टकराव का भी था, जिसने कभी दो एशियाई ताकतों को युद्ध के बेहद करीब ला दिया था. आइए जानें कि आखिर डोकलाम में उस दिन हुआ क्या था?

संसद में डोकलाम पर क्यों भड़का संग्राम

सोमवार को लोकसभा में माहौल अचानक तब गर्म हो गया जब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भारत-चीन तनाव का जिक्र करते हुए डोकलाम विवाद का मुद्दा उठा दिया. उन्होंने पूर्व सेना प्रमुख जनरल (रिटायर्ड) मनोज मुकुंद नरवणे की एक अप्रकाशित किताब और एक मैगजीन रिपोर्ट का हवाला दिया. जैसे ही उन्होंने दावा किया कि चीन के टैंक डोकलाम में एक पहाड़ी रिज पर कब्जा करने की तैयारी में थे, सरकार की ओर से कड़ी आपत्ति दर्ज की गई. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि जो किताब अभी छपी ही नहीं है, उसे संसद में कोट करना नियमों के खिलाफ है. इसी बात पर हंगामा इतना बढ़ा कि सदन को एक ही दिन में कई बार स्थगित करना पड़ा. 

क्या है डोकलाम और क्यों है इतना अहम?

डोकलाम भारत के उत्तर-पूर्वी इलाके के पास स्थित करीब 14 हजार फीट ऊंचा एक पठार है. यह एक ट्राई-जंक्शन प्वाइंट है, जहां भारत, भूटान और चीन (तिब्बत क्षेत्र) की सीमाएं मिलती हैं. भूटान डोकलाम को अपना इलाका मानता है, जबकि चीन इसे डोंगलांग क्षेत्र बताकर दावा करता है. भारत का सीधा दावा यहां नहीं है, लेकिन रणनीतिक कारणों से यह जगह उसके लिए बेहद संवेदनशील है.

सिलीगुड़ी कॉरिडोर की वजह से बढ़ती चिंता

डोकलाम भारत के लिए इसलिए अहम है, क्योंकि यह सिलीगुड़ी कॉरिडोर के बेहद करीब है. इस कॉरिडोर को चिकन नेक भी कहा जाता है. यही वह पतली जमीन की पट्टी है, जो भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को बाकी देश से जोड़ती है. अगर किसी हालात में चीन इस इलाके में मजबूत हो जाए, तो भारत के लिए अपने पूर्वोत्तर से संपर्क बनाए रखना मुश्किल हो सकता है. यही वजह है कि भारत भूटान की सुरक्षा को अपनी रणनीतिक जिम्मेदारी मानता है.

विवाद की शुरुआत कैसे हुई?

डोकलाम विवाद की जड़ें जून 2017 की हैं. उस समय चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने डोकलाम में एक पुरानी सड़क को आगे बढ़ाने का काम शुरू किया. बुलडोजर, एक्सकेवेटर और सैनिकों के साथ निर्माण तेज किया गया. 16 जून 2017 को जब यह काम तेजी से आगे बढ़ा, तो भूटान ने इसका विरोध किया, लेकिन चीन ने भूटान की आपत्ति को नजरअंदाज कर दिया.

भारत की एंट्री और आमने-सामने की स्थिति

18 जून 2017 को भारत ने हस्तक्षेप करने का फैसला किया. सिक्किम के रास्ते करीब 270-300 भारतीय सैनिक डोकलाम में दाखिल हुए और चीनी सैनिकों के सड़क निर्माण को रोक दिया. दोनों सेनाएं आमने-सामने आ गईं. सामने भले कुछ सौ सैनिक थे, लेकिन पीछे दोनों देशों की ओर से हजारों जवान अलर्ट पर थे. हालात ऐसे बन गए थे कि किसी भी छोटी चूक से बड़ा सैन्य टकराव हो सकता था.

73 दिन तक चला तनाव

डोकलाम में यह गतिरोध पूरे 73 दिनों तक चला. इस दौरान न तो भारत पीछे हटा और न ही चीन ने निर्माण पूरी तरह छोड़ा. चीन इसे अपने इलाके में दखल बता रहा था, जबकि भारत का तर्क था कि वह भूटान की संप्रभुता की रक्षा कर रहा है. दोनों ओर से बयानबाजी तेज थी और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी इस टकराव पर नजर रखी जा रही थी.

कूटनीति से निकला समाधान

आखिरकार अगस्त 2017 के आखिर में दोनों देशों के बीच एक्सपीडिशस डिसएंगेजमेंट पर सहमति बनी. इसका मतलब था कि दोनों सेनाएं विवाद वाले इलाके से पीछे हटेंगी. भारत ने अपने सैनिक वापस बुलाए और चीन ने निर्माण उपकरण हटा लिए. सड़क निर्माण रोक दिया गया और पहले जैसी स्थिति बहाल की गई. दोनों देशों ने इस समझौते को अपनी-अपनी जीत बताया.

अजित डोभाल की भूमिका

इस विवाद को सुलझाने में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल की अहम भूमिका मानी जाती है. जुलाई 2017 में वे बीजिंग गए और चीनी अधिकारियों से बातचीत की. BRICS से जुड़ी बैठकों के दौरान चीनी नेतृत्व के साथ हुई इन चर्चाओं ने तनाव कम करने में बड़ी भूमिका निभाई. इसके बाद ही अगस्त में समाधान का रास्ता साफ हुआ.

निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
Published at : 03 Feb 2026 05:12 PM (IST)
Doklam Controversy Doklam Controversy India Doklam Story What Was Doklam Clash Rahul Gandhi Doklam
