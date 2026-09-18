क्या मुकेश अंबानी के भी हैं खेत, कितने बीघा का मालिक है अंबानी परिवार?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom इसमें 1.5 लाख पेड़ और 200 आम की किस्में हैं।

Mukesh Ambani Farmland: मुकेश अंबानी का खेती-बाड़ी से जुड़ाव सिर्फ एक छोटे से प्राइवेट फार्म तक ही सीमित नहीं है. रिलायंस इंडस्ट्रीज के जरिए अंबानी परिवार गुजरात के जामनगर में आम का एक काफी बड़ा बाग चलाता है. इसे धीरूभाई अंबानी लखीबाद अमराई के नाम से जाना जाता है. लगभग 600 एकड़ में फैले इस बाग में 200 से ज्यादा किस्म के 1,50,000 से ज्यादा आम के पेड़ हैं. अगर गुजरात में आमतौर पर इस्तेमाल होने वाले माप के हिसाब से देखें तो एक एकड़ लगभग 2.5 बीघा के बराबर होता है. इस हिसाब से 600 एकड़ का बाग लगभग 1500 बीघा में फैला है.

अंबानी परिवार का आम का बाग कहां है?

यह बाग गुजरात के जामनगर में रिलायंस इंडस्ट्री के बड़े रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स के पास है. इसे 1997 में पर्यावरण के मकसद से शुरू किया गया था और इसे ऐसी जमीन पर विकसित किया गया था जो पहले बंजारा और खारी थी.

रिफाइनरी के आसपास की जगह को बेकार जमीन के तौर पर छोड़ने के बजाय रिलायंस ने हजारों पेड़ लगाकर एक बड़ी ग्रीन बेल्ट विकसित की. वक्त के साथ यह प्रोजेक्ट दुनिया के सबसे बड़े आधुनिक आम के बगीचों में से एक बन गया.





यह बाग क्यों बनाया गया था?

इस बाग की शुरुआत रिलायंस के जामनगर रिफाइनरी प्रोजेक्ट से गहराई से जुड़ी है. जब 1997-98 में रिफाइनरी बनाई गई थी तो प्रदूषण को कंट्रोल करना और इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के आसपास पर्यावरण के लिहाज से एक बफर जोन बनाए रखना एक बड़ी चुनौती थी.

मकसद यह था कि रिफाइनरी के आसपास एक बड़ी ग्रीन बेल्ट बनाई जाए और साथ ही बंजर, खारी जमीन को उपजाऊ खेती वाली जमीन में बदला जाए. जो शुरुआत पर्यावरण से जुड़ी एक पहल के तौर पर हुई थी वह बाद में बड़े पैमाने पर आम की खेती के प्रोजेक्ट में बदल गई.

वहां आम के कितने पेड़ हैं?

शुरुआत में इस बाग में लगभग 100000 आम के पेड़ थे लेकिन अब इसका दायरा काफी बढ़ चुका है. आज यहां फल देने वाले आम के 150000 से ज्यादा पेड़ हैं. इस एस्टेट में आम की 200 से ज्यादा किस्में हैं जो इसे आम कमर्शियल बाग से कहीं ज्यादा विविधता वाला बनाती हैं.

यहां उगाई जाने वाली लोकप्रिय भारतीय किस्मों में केसर, अल्फांसो या फिर हापुड़, लंगड़ा, चौसा, आम्रपाली और रत्ना शामिल हैं.





आम की कौन सी विदेशी किस्म उगाई जाती है?

बाग का कलेक्शन सिर्फ भारतीय आमों तक ही सीमित नहीं है. बड़े पैमाने पर विदेशी किस्म भी उगाई गई हैं. इनमें अमेरिकी टॉमी एटकिंस और इजरायली किस्में जैसे लिली और पामर शामिल हैं.

इसे लखीबाग अमराई क्यों कहा जाता है?

धीरूभाई अंबानी लखीबाग अमराई नाम मुकेश अंबानी के पिता धीरूभाई अंबानी के सम्मान में रखा गया था. यह नाम ऐतिहासिक लखीबाग से भी प्रेरित है जो मुगल सम्राट अकबर से जुड़ा था और जिसे पारंपरिक रूप से दरभंगा बिहार में आम के एक बड़े बाग के रूप में बताया जाता है. इस बाग में 100000 आम के पेड़ थे.

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ग्रीन बेल्ट से कमर्शियल मैंगो एस्टेट तक

जामनगर का बाग दिखाता है कि कैसे एक पर्यावरणीय परियोजना एक बड़े कृषि बिजनेस में विकसित हो सकती है. एक इंडस्ट्रियल फैसिलिटी के चारों ओर ग्रीन बेल्ट के तौर पर शुरू हुई यह जगह अब आम के एक बड़े बाग में बदल गई है, जिसमें 150000 से ज्यादा पेड़ और सैकड़ों किस्म हैं.

इस बाग में उगाए गए प्रीमियम आमों को अमेरिका, यूरोप और खाड़ी देशों जैसे इंटरनेशनल मार्केट में भी एक्सपोर्ट किया जाता है. हालांकि यह बाग एक एनवायरमेंटल पहल और कमर्शियल खेती का काम बन गया है.

जमीन के माप के हिसाब से अंबानी परिवार का जामनगर वाला आम का बाग लगभग 600 एकड़ में फैला है. यह करीब 1500 गुजरात बीघा के बराबर है. उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में इस्तेमाल होने वाले कच्चे बीघा सिस्टम के हिसाब से जमीन को लगभग 3000 से 3600 बीघा कहा जा सकता है.

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