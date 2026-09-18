गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजक्या मुकेश अंबानी के भी हैं खेत, कितने बीघा का मालिक है अंबानी परिवार?

क्या मुकेश अंबानी के भी हैं खेत, कितने बीघा का मालिक है अंबानी परिवार?

Mukesh Ambani Farmland: मुकेश अंबानी के पास एक काफी बड़ा बाग है. आइए जानते हैं कि इस बाग में क्या उगाया जाता है और यह बाग कितने एकड़ में फैला हुआ है. जानें इस बारे में पूरी जानकारी.

Written By : स्पर्श गोयल |  Updated at : 18 Sep 2026 08:42 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • इसमें 1.5 लाख पेड़ और 200 आम की किस्में हैं।

Mukesh Ambani Farmland: मुकेश अंबानी का खेती-बाड़ी से जुड़ाव सिर्फ एक छोटे से प्राइवेट फार्म तक ही सीमित नहीं है. रिलायंस इंडस्ट्रीज के जरिए अंबानी परिवार गुजरात के जामनगर में आम का एक काफी बड़ा बाग चलाता है. इसे धीरूभाई अंबानी लखीबाद अमराई के नाम से जाना जाता है. लगभग 600 एकड़ में फैले इस बाग में 200 से ज्यादा किस्म के 1,50,000 से ज्यादा आम के पेड़ हैं. अगर गुजरात में आमतौर पर इस्तेमाल होने वाले माप के हिसाब से देखें तो एक एकड़ लगभग 2.5 बीघा के बराबर होता है. इस हिसाब से 600 एकड़ का बाग लगभग 1500 बीघा में फैला है.

अंबानी परिवार का आम का बाग कहां है? 

यह बाग गुजरात के जामनगर में रिलायंस इंडस्ट्री के बड़े रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स के पास है. इसे 1997 में पर्यावरण के मकसद से शुरू किया गया था और इसे ऐसी जमीन पर विकसित किया गया था जो पहले बंजारा और खारी थी. 

रिफाइनरी के आसपास की जगह को बेकार जमीन के तौर पर छोड़ने के बजाय रिलायंस ने हजारों पेड़ लगाकर एक बड़ी ग्रीन बेल्ट विकसित की. वक्त के साथ यह प्रोजेक्ट दुनिया के सबसे बड़े आधुनिक आम के बगीचों में से एक बन गया. 


क्या मुकेश अंबानी के भी हैं खेत, कितने बीघा का मालिक है अंबानी परिवार?

यह बाग क्यों बनाया गया था? 

इस बाग की शुरुआत रिलायंस के जामनगर रिफाइनरी प्रोजेक्ट से गहराई से जुड़ी है. जब 1997-98 में रिफाइनरी बनाई गई थी तो प्रदूषण को कंट्रोल करना और इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के आसपास पर्यावरण के लिहाज से एक बफर जोन बनाए रखना एक बड़ी चुनौती थी.

मकसद यह था कि रिफाइनरी के आसपास एक बड़ी ग्रीन बेल्ट बनाई जाए और साथ ही बंजर, खारी जमीन को उपजाऊ खेती वाली जमीन में बदला जाए. जो शुरुआत पर्यावरण से जुड़ी एक पहल के तौर पर हुई थी वह बाद में बड़े पैमाने पर आम की खेती के प्रोजेक्ट में बदल गई. 

वहां आम के कितने पेड़ हैं?

शुरुआत में इस बाग में लगभग 100000 आम के पेड़ थे लेकिन अब इसका दायरा काफी बढ़ चुका है. आज यहां फल देने वाले आम के 150000 से ज्यादा पेड़ हैं. इस एस्टेट में आम की 200 से ज्यादा किस्में हैं जो इसे आम कमर्शियल बाग से कहीं ज्यादा विविधता वाला बनाती हैं. 

यहां उगाई जाने वाली लोकप्रिय भारतीय किस्मों में केसर, अल्फांसो या फिर हापुड़, लंगड़ा, चौसा, आम्रपाली और रत्ना शामिल हैं. 


क्या मुकेश अंबानी के भी हैं खेत, कितने बीघा का मालिक है अंबानी परिवार?

आम की  कौन सी विदेशी किस्म उगाई जाती है?

बाग का कलेक्शन सिर्फ भारतीय आमों तक ही सीमित नहीं है. बड़े पैमाने पर विदेशी किस्म भी उगाई गई हैं. इनमें अमेरिकी टॉमी एटकिंस और इजरायली किस्में जैसे लिली और पामर शामिल हैं.

इसे लखीबाग अमराई क्यों कहा जाता है?

धीरूभाई अंबानी लखीबाग अमराई नाम मुकेश अंबानी के पिता धीरूभाई अंबानी के सम्मान में रखा गया था. यह नाम ऐतिहासिक लखीबाग से भी प्रेरित है जो मुगल सम्राट अकबर से जुड़ा था और जिसे पारंपरिक रूप से दरभंगा बिहार में आम के एक बड़े बाग के रूप में बताया जाता है. इस बाग में 100000 आम के पेड़ थे.

यह भी पढ़ें: कितना ज्यादा पैसा होने पर दर्ज होता है आय से अधिक संपत्ति का केस? जानें नियम

ग्रीन बेल्ट से कमर्शियल मैंगो एस्टेट तक 

जामनगर का बाग दिखाता है कि कैसे एक पर्यावरणीय परियोजना एक बड़े कृषि बिजनेस में विकसित हो सकती है. एक इंडस्ट्रियल फैसिलिटी के चारों ओर ग्रीन बेल्ट के तौर पर शुरू हुई यह जगह अब आम के एक बड़े बाग में बदल गई है, जिसमें 150000 से ज्यादा पेड़ और सैकड़ों किस्म हैं.

इस बाग में उगाए गए प्रीमियम आमों को अमेरिका, यूरोप और खाड़ी देशों जैसे इंटरनेशनल मार्केट में भी एक्सपोर्ट किया जाता है. हालांकि यह बाग एक एनवायरमेंटल पहल और कमर्शियल खेती का काम बन गया है.

जमीन के माप के हिसाब से अंबानी परिवार का जामनगर वाला आम का बाग लगभग 600 एकड़ में फैला है. यह करीब 1500 गुजरात बीघा के बराबर है. उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में इस्तेमाल होने वाले कच्चे बीघा सिस्टम के हिसाब से जमीन को लगभग 3000 से 3600 बीघा कहा जा सकता है.

यह भी पढ़ें: UPI पेमेंट पर दुकानदार मांगे एक्स्ट्रा चार्ज तो क्या करें, कहां करें शिकायत?

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
Read More
Published at : 18 Sep 2026 08:42 AM (IST)
Tags :
Mango Orchard Mukesh Ambani Farmland Jamnagar Orchard
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
गोल्ड पर हॉलमार्क लगाने का चार्ज कितना, इससे कितनी महंगी होती है ज्वैलरी?
गोल्ड पर हॉलमार्क लगाने का चार्ज कितना, इससे कितनी महंगी होती है ज्वैलरी?
जनरल नॉलेज
कहां से कहां तक था पटवर्धन राजघराने का राज, अब क्या करते हैं काम?
कहां से कहां तक था पटवर्धन राजघराने का राज, अब क्या करते हैं काम?
जनरल नॉलेज
अगर किसी को भारत में ठोक दे अमेरिकी राजदूत की कार, क्या होगी कार्रवाई?
अगर किसी को भारत में ठोक दे अमेरिकी राजदूत की कार, क्या होगी कार्रवाई?
जनरल नॉलेज
समंदर में भारत-पाक के शिप में कितनी दूरी होनी जरूरी? जानें नियम
समंदर में भारत-पाक के शिप में कितनी दूरी होनी जरूरी? जानें नियम
Advertisement

वीडियोज

Bihar में एक 'मुर्दा' महिला 12 साल मिली जिंदा... लाश की मिस्ट्री से सनसनी।Sansani
Haryana के Sonipat में 6 महीने के मासूम पर झपटा खूंखार कुत्ता CCTV में कैद हुआ। Viral News
Chitra Tripathi: भारत पर ट्रंप का टैरिफ हथियार...कितना पड़ेगा असर? | Trump Tariff War Against India
Bharat Ki Baat: आम आदमी-VIP..दोनों सड़क के सताए.. यूपी के 'गड्ढों' का विकास कब ?। UP News।
Bharat Ki Baat : 'PDA रथ' से योगी को टक्कर! | UP Elections 2027 | CM Yogi | Akhilesh Yadav
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
पासपोर्ट नियमों में सरकार ने किया बड़ा बदलाव, फीस पर भी फैसला
पासपोर्ट नियमों में सरकार ने किया बड़ा बदलाव, फीस पर भी फैसला
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'एक हफ्ते में उड़ा देंगे..', आगरा के ताज रिसॉर्ट में बम ब्लास्ट की धमकी
'एक हफ्ते में उड़ा देंगे..', आगरा के ताज रिसॉर्ट में बम ब्लास्ट की धमकी
इंडिया
थाईलैंड से भारत आएगी 'आफत', यूपी- बिहार समेत 21 राज्यों में आज होगी बारिश
थाईलैंड से भारत आएगी 'आफत', यूपी- बिहार समेत 21 राज्यों में आज होगी बारिश
क्रिकेट
टीम इंडिया ने सबसे ज्यादा जीत का बनाया अनोखा वर्ल्ड रिकॉर्ड
टीम इंडिया ने सबसे ज्यादा जीत का बनाया अनोखा वर्ल्ड रिकॉर्ड
बॉलीवुड
ये हैं 2026 की 9 सबसे बड़ी फ्लॉप फिल्में, जिन्हें देखकर दर्शकों ने पीटा माथा
ये हैं 2026 की सबसे खराब फिल्में, ओटीटी पर भी देखने की न करें गलती
विश्व
शादियों में सिर्फ एक डिश, सरकारी लंच बंद... पाकिस्तान में ऐसे लगा लॉकडाउन!
शादियों में सिर्फ एक डिश, सरकारी लंच बंद... पाकिस्तान में ऐसे लगा लॉकडाउन!
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी के 38 जिलों में आज भी बारिश, जानें कब विदाई लेगा मानसून?
यूपी के 38 जिलों में आज भी बारिश, जानें कब विदाई लेगा मानसून?
टेक्नोलॉजी
Laptop Keyboard की सफाई का सही तरीका, जानें आसान Tips
Laptop Keyboard की सफाई का सही तरीका, जानें आसान Tips
ABP NEWS
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
ABP NEWS
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
ABP NEWS
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
ABP NEWS
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
ENT LIVE
Akshay Kumar की Haiwaan से निराश फैन ने लिखा ‘Leaving Fandom’ का नोट
Akshay Kumar की Haiwaan से निराश फैन ने लिखा ‘Leaving Fandom’ का नोट
Embed widget