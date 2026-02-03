Permission For Namaz: हाल ही में बरेली में एक बड़ी घटना हुई है. दरअसल गांव वालों ने शिकायत की कि कुछ लोग बिना इजाजत के एक खाली घर में सामूहिक नमाज पढ़ रहे थे और एक अस्थायी मदरसा चला रहे थे. शिकायत के बाद पुलिस ने 12 लोगों को हिरासत में ले लिया. इससे एक बड़ी चिंता सामने आई है कि क्या किसी को अपने घर के अंदर नमाज पढ़ने के लिए सरकारी इजाजत की जरूरत होती है या नहीं. आइए जानते हैं इस सवाल के जवाब के तौर पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या कहा.

क्या कहा इलाहाबाद हाईकोर्ट ने

अपने फैसले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह साफ किया है कि किसी भी व्यक्ति या फिर समुदाय को अपनी निजी जगह पर नमाज पढ़ने के लिए राज्य या फिर स्थानीय प्रशासन से पहले से इजाजत लेने की कोई जरूरत नहीं है. कोर्ट ने कहा है कि किसी के अपने घर में शांतिपूर्ण तरीके से की जाने वाली धार्मिक गतिविधि भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत पूरी तरह से सुरक्षित है. यह अनुच्छेद धर्म की आजादी की गारंटी देता है.

कोर्ट के मुताबिक नागरिकों से पूरी तरह से निजी संपत्ति पर होने वाली नमाज सभाओं के लिए इजाजत मांगने के लिए कहना संविधान की भावना के खिलाफ होगा.

अनुच्छेद 25 और धर्म की आजादी

हाई कोर्ट ने अनुच्छेद 25 पर काफी ज्यादा जोर दिया. यह अनुच्छेद हर नागरिक को धर्म को मानने, उसका पालन करने और उसका प्रचार करने का अधिकार देता है. कोर्ट ने जोर दिया कि यह अधिकार एक मौलिक अधिकार है और सामान्य परिस्थितियों में इसे कम नहीं किया जा सकता. जब तक धार्मिक गतिविधि शांतिपूर्ण और अपनी मर्जी से होती है तब तक राज्य का इसमें कोई दखल नहीं होता. बशर्ते कि यह किसी निजी जगह पर होती हों.

इस आजादी की सीमाएं

कोर्ट ने धार्मिक आजादी की पुष्टि करते हुए इसकी सीमाओं को भी साफ तौर पर बताया. कोर्ट ने कहा कि यह सुरक्षा तभी लागू होती है जब नमाज या फिर धार्मिक सभाएं पूरी तरह से निजी जगह पर की जाते हैं. अगर ऐसी सभाएं सार्वजनिक जगहों पर फैलती हैं, पड़ोसियों को परेशान करती हैं, सड़के ब्लॉक करती हैं, ध्वनि प्रदूषण करती हैं या फिर सार्वजनिक व्यवस्था और शांति के लिए खतरा पैदा करती हैं तो प्रशासन को दखल देने का पूरा अधिकार है.

सार्वजनिक धार्मिक सभाओं के लिए अलग नियम

हाई कोर्ट में निजी पूजा और सार्वजनिक धार्मिक कार्यक्रमों के बीच एक बड़ा फर्क बताया है. सड़क, पार्क या फिर सामुदायिक मैदान जैसी सार्वजनिक जगहों पर होने वाली किसी भी धार्मिक सभा, जुलूस या कार्यक्रम के लिए स्थानीय प्रशासन या फिर पुलिस से पहले से जानकारी या फिर इजाजत लेनी जरूरी है. यह इसलिए जरूरी है ताकि कानून व्यवस्था, ट्रैफिक मैनेजमेंट और सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके.

