क्या मरते वक्त सच में लेने आते हैं यमराज, जानिए क्या कहता है साइंस?

Science And Death: मृत्यु जीवन का वह सच है, जिससे कोई भी बच नहीं सकता. जन्म के बाद इंसान अपनी पूरी जिंदगी जीता है, लेकिन मौत के बाद क्या होता है यह सवाल आज भी लोगों के मन में बना हुआ है. सदियों से अलग-अलग धर्म और संस्कृतियों में मृत्यु के बाद की दुनिया को लेकर कई मान्यता प्रचलित है. हिंदू धर्म में माना जाता है कि मृत्यु केवल शरीर का अंत है, जबकि आत्मा अमर होती है. वहीं विज्ञान इस पूरे विषय को धर्म और दिमाग की कार्य प्रणाली के आधार पर समझने की कोशिश करता है. ऐसे में चलिए अब आपको बताते हैं कि क्या मरते वक्त सच में यमराज लेने आते हैं और इसे लेकर साइंस क्या कहता है.

क्या सच में यमराज आते हैं?

हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद की यात्रा का विस्तार से वर्णन मिलता है. मान्यताओं के अनुसार जब किसी व्यक्ति की मृत्यु का समय आता है तो उसकी इंद्रियां धीरे-धीरे काम करना बंद कर देती है. वह बोलना चाहता है लेकिन बोल नहीं पता इसी दौरान यमराज के दूत उसके पास पहुंचते हैं और शरीर से निकलने वाली आत्मा को अपने साथ ले जाते हैं. गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा को यमदूत यमलोक की ओर ले जाते हैं.

कहा जाता है कि आत्मा को अपने कर्मों के आधार पर आगे की यात्रा करनी होती है. कुछ मान्यताओं के अनुसार मृत्यु के लगभग 24 घंटे बाद आत्मा को एक बार फिर पृथ्वी पर लाया जाता है, ताकि वह अपने कर्मों और परिजनों को देख सके. इस वजह से मृत्यु के बाद के शुरुआती समय को पिंडदान और श्राद्ध जैसे कर्मकांड के लिए जरूरी माना जाता है. गरुड़ पुराण में यह भी उल्लेख मिलता है कि आत्मा को यमलोक तक पहुंचने के दौरान कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है. व्यक्ति के कर्मों के आधार पर उसे सुख या दुख की प्राप्ति होती है, वहीं पिंडदान को आत्मा की यात्रा में सहायक बताया गया है.

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क्या कहता है साइंस?

विज्ञान मृत्यु को शरीर की जैविक प्रक्रिया के रूप में देखता है. वैज्ञानिकों के अनुसार जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, तो सबसे पहले उसका दिल धड़कना बंद कर देता है और सांस रुक जाती है. इसके कुछ ही मिनट बाद मस्तिष्क भी काम करना बंद कर देता है, इस स्थिति को क्लीनिकल डेथ कहा जाता है. हालांकि पिछले कुछ वर्षों में कुछ वैज्ञानिक रिसर्चर्स ने इस विषय को लेकर नई चर्चा शुरू की है. 2013 और 2015 में सामने आए कुछ रिसर्च में पाया गया है कि दिल के रुक जाने के बाद भी कुछ समय तक दिमाग में गतिविधि जारी रह सकती है.

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