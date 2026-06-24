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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजScience And Death: क्या मरते वक्त सच में लेने आते हैं यमराज, जानिए क्या कहता है साइंस?

Science And Death: क्या मरते वक्त सच में लेने आते हैं यमराज, जानिए क्या कहता है साइंस?

सदियों से अलग-अलग धर्म और संस्कृतियों में मृत्यु के बाद की दुनिया को लेकर कई मान्यता प्रचलित है. हिंदू धर्म में माना जाता है कि मृत्यु केवल शरीर का अंत है, जबकि आत्मा अमर होती है.

Written By : कविता गाडरी |  Updated at : 24 Jun 2026 05:25 AM (IST)
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Science And Death: मृत्यु जीवन का वह सच है, जिससे कोई भी बच नहीं सकता. जन्म के बाद इंसान अपनी पूरी जिंदगी जीता है, लेकिन मौत के बाद क्या होता है यह सवाल आज भी लोगों के मन में बना हुआ है. सदियों से अलग-अलग धर्म और संस्कृतियों में मृत्यु के बाद की दुनिया को लेकर कई मान्यता प्रचलित है. हिंदू धर्म में माना जाता है कि मृत्यु केवल शरीर का अंत है, जबकि आत्मा अमर होती है. वहीं विज्ञान इस पूरे विषय को धर्म और दिमाग की कार्य प्रणाली के आधार पर समझने की कोशिश करता है. ऐसे में चलिए अब आपको बताते हैं कि क्या मरते वक्त सच में यमराज लेने आते हैं और इसे लेकर साइंस क्या कहता है. 

क्या सच में यमराज आते हैं?

हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद की यात्रा का विस्तार से वर्णन मिलता है. मान्यताओं के अनुसार जब किसी व्यक्ति की मृत्यु का समय आता है तो उसकी इंद्रियां धीरे-धीरे काम करना बंद कर देती है. वह बोलना चाहता है लेकिन बोल नहीं पता इसी दौरान यमराज के दूत उसके पास पहुंचते हैं और शरीर से निकलने वाली आत्मा को अपने साथ ले जाते हैं. गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा को यमदूत यमलोक की ओर ले जाते हैं.

कहा जाता है कि आत्मा को अपने कर्मों के आधार पर आगे की यात्रा करनी होती है. कुछ मान्यताओं के अनुसार मृत्यु के लगभग 24 घंटे बाद आत्मा को एक बार फिर पृथ्वी पर लाया जाता है, ताकि वह अपने कर्मों और परिजनों को देख सके. इस वजह से मृत्यु के बाद के शुरुआती समय को पिंडदान और श्राद्ध जैसे कर्मकांड के लिए जरूरी माना जाता है. गरुड़ पुराण में यह भी उल्लेख मिलता है कि आत्मा को यमलोक तक पहुंचने के दौरान कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है. व्यक्ति के कर्मों के आधार पर उसे सुख या दुख की प्राप्ति होती है, वहीं पिंडदान को आत्मा की यात्रा में सहायक बताया गया है. 

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क्या कहता है साइंस?

विज्ञान मृत्यु को शरीर की जैविक प्रक्रिया के रूप में देखता है. वैज्ञानिकों के अनुसार जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, तो सबसे पहले उसका दिल धड़कना बंद कर देता है और सांस रुक जाती है. इसके कुछ ही मिनट बाद मस्तिष्क भी काम करना बंद कर देता है, इस स्थिति को क्लीनिकल डेथ कहा जाता है. हालांकि पिछले कुछ वर्षों में कुछ वैज्ञानिक रिसर्चर्स ने इस विषय को लेकर नई चर्चा शुरू की है. 2013 और 2015 में सामने आए कुछ रिसर्च में पाया गया है कि दिल के रुक जाने के बाद भी कुछ समय तक दिमाग में गतिविधि जारी रह सकती है.

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About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 24 Jun 2026 05:25 AM (IST)
Tags :
Science Death #life Scientific Causes Of Death Clinical Death
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