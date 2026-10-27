दुनिया के कितने मुस्लिम देशों में मनाई जाती है दीपावली, कहां-कहां रहती है छुट्टी?

दीपावली सिर्फ भारत का ही नहीं, बल्कि एक वैश्विक त्योहार बन चुका है. भगवान श्री राम के अयोध्या आगमन की खुशी में मनाया जाने वाला यह रोशनी का पर्व आज सीमाओं को लांघकर दुनिया के कोने-कोने में अपनी चमक बिखेर रहा है. दिलचस्प बात यह है कि दुनिया के कई ऐसे मुस्लिम-बहुल देश भी हैं, जहां दीपावली न केवल बड़े ही धूमधाम से मनाई जाती है, बल्कि वहां के सांस्कृतिक कैलेंडर में भी इसे खास जगह मिली हुई है. इन देशों में भारतीय प्रवासियों और स्थानीय हिंदू अल्पसंख्यकों के त्योहार को सम्मान देने के लिए बकायदा सरकारी छुट्टी या विशेष अवकाश की घोषणा की जाती है. आइए जानते हैं कि भारत के बाहर किन-किन मुस्लिम देशों में दीपावली की धूम रहती है.

मलेशिया, सरकारी छुट्टी और हरि दीपावली की रौनक

इस सूची में सबसे पहला नाम मलेशिया का आता है. मलेशिया एक मुस्लिम-बहुल देश है, लेकिन यहां की कुल आबादी में भारतीय मूल के लोगों की संख्या काफी अच्छी है. मलेशिया में दीपावली को स्थानीय भाषा में हरि दीपावली कहा जाता है. इस अवसर पर पूरे मलेशिया में राष्ट्रीय स्तर पर सार्वजनिक अवकाश रहता है.

बस एक प्रांत सरावक को छोड़कर, पूरे मलेशिया में इस दिन सरकारी छुट्टी का प्रावधान है. यहां के प्रसिद्ध कुआलालंपुर शहर और लिटिल इंडिया कहे जाने वाले इलाकों को रंग-बिरंगी लाइटों और सुंदर रंगोलियों से सजाया जाता है. लोग एक-दूसरे के घर जाकर मिठाइयां बांटते हैं और त्योहार का आनंद लेते हैं.

इंडोनेशिया, बाली में दिखती है विशेष धूम

दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाले देश इंडोनेशिया में भी दीपावली की अनूठी धूम देखने को मिलती है. हालांकि, पूरे इंडोनेशिया में दीपावली पर कोई देशव्यापी आधिकारिक छुट्टी नहीं होती है, लेकिन यहां के प्रसिद्ध द्वीप बाली में स्थिति बिल्कुल अलग है.

बाली में हिंदू आबादी बहुसंख्यक है, इसलिए वहां दीपावली को एक बड़े त्योहार के रूप में मनाया जाता है. बाली की प्रांतीय सरकार इस दिन स्थानीय स्तर पर छुट्टी की घोषणा करती है. यहां भारत की तरह ही दीये जलाए जाते हैं और पारंपरिक अनुष्ठान किए जाते हैं.

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यूएई और खाड़ी देश

संयुक्त अरब अमीरात, विशेषकर दुबई और अबू धाबी में दीपावली का नजारा किसी भारतीय शहर जैसा ही नजर आता है. यहां लाखों की संख्या में भारतीय कामकाजी लोग रहते हैं. हालांकि यूएई में दीपावली पर कोई आधिकारिक सरकारी छुट्टी नहीं होती है, लेकिन यहां का प्रशासन इस त्योहार को बेहद सम्मान देता है.

दुबई के प्रसिद्ध बुर्ज खलीफा पर विशेष लाइट शो का आयोजन किया जाता है और ग्लोबल विलेज जैसे स्थानों पर दीपावली मेले लगते हैं. इसके अलावा ओमान, कतर और बहरीन जैसे अन्य खाड़ी देशों में भी भारतीय समुदाय बिना किसी रोक-टोक के अपने घरों और मंदिरों में दीप जलाकर पूजा-अर्चना करता है.

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