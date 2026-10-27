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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजदुनिया के कितने मुस्लिम देशों में मनाई जाती है दीपावली, कहां-कहां रहती है छुट्टी?

दुनिया के कितने मुस्लिम देशों में मनाई जाती है दीपावली, कहां-कहां रहती है छुट्टी?

मुस्लिम देशों में दीपावली की धूम, जानिए मलेशिया, पाकिस्तान और इंडोनेशिया जैसे देशों में कैसे मनाया जाता है रोशनी का यह पावन पर्व और कहां-कहां रहती है पूरी आधिकारिक सरकारी छुट्टी है

Written By : निधि पाल |  Updated at : 27 Oct 2026 01:06 PM (IST)
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दीपावली सिर्फ भारत का ही नहीं, बल्कि एक वैश्विक त्योहार बन चुका है. भगवान श्री राम के अयोध्या आगमन की खुशी में मनाया जाने वाला यह रोशनी का पर्व आज सीमाओं को लांघकर दुनिया के कोने-कोने में अपनी चमक बिखेर रहा है. दिलचस्प बात यह है कि दुनिया के कई ऐसे मुस्लिम-बहुल देश भी हैं, जहां दीपावली न केवल बड़े ही धूमधाम से मनाई जाती है, बल्कि वहां के सांस्कृतिक कैलेंडर में भी इसे खास जगह मिली हुई है. इन देशों में भारतीय प्रवासियों और स्थानीय हिंदू अल्पसंख्यकों के त्योहार को सम्मान देने के लिए बकायदा सरकारी छुट्टी या विशेष अवकाश की घोषणा की जाती है. आइए जानते हैं कि भारत के बाहर किन-किन मुस्लिम देशों में दीपावली की धूम रहती है.

मलेशिया, सरकारी छुट्टी और हरि दीपावली की रौनक

इस सूची में सबसे पहला नाम मलेशिया का आता है. मलेशिया एक मुस्लिम-बहुल देश है, लेकिन यहां की कुल आबादी में भारतीय मूल के लोगों की संख्या काफी अच्छी है. मलेशिया में दीपावली को स्थानीय भाषा में हरि दीपावली कहा जाता है. इस अवसर पर पूरे मलेशिया में राष्ट्रीय स्तर पर सार्वजनिक अवकाश रहता है.

बस एक प्रांत सरावक को छोड़कर, पूरे मलेशिया में इस दिन सरकारी छुट्टी का प्रावधान है. यहां के प्रसिद्ध कुआलालंपुर शहर और लिटिल इंडिया कहे जाने वाले इलाकों को रंग-बिरंगी लाइटों और सुंदर रंगोलियों से सजाया जाता है. लोग एक-दूसरे के घर जाकर मिठाइयां बांटते हैं और त्योहार का आनंद लेते हैं.

इंडोनेशिया, बाली में दिखती है विशेष धूम

दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाले देश इंडोनेशिया में भी दीपावली की अनूठी धूम देखने को मिलती है. हालांकि, पूरे इंडोनेशिया में दीपावली पर कोई देशव्यापी आधिकारिक छुट्टी नहीं होती है, लेकिन यहां के प्रसिद्ध द्वीप बाली में स्थिति बिल्कुल अलग है.

बाली में हिंदू आबादी बहुसंख्यक है, इसलिए वहां दीपावली को एक बड़े त्योहार के रूप में मनाया जाता है. बाली की प्रांतीय सरकार इस दिन स्थानीय स्तर पर छुट्टी की घोषणा करती है. यहां भारत की तरह ही दीये जलाए जाते हैं और पारंपरिक अनुष्ठान किए जाते हैं.

यह भी पढ़ें: कैसे हुआ था J&K का भारत में विलय, 26 अक्टूबर 1947 को क्या हुआ था?

यूएई और खाड़ी देश

संयुक्त अरब अमीरात, विशेषकर दुबई और अबू धाबी में दीपावली का नजारा किसी भारतीय शहर जैसा ही नजर आता है. यहां लाखों की संख्या में भारतीय कामकाजी लोग रहते हैं. हालांकि यूएई में दीपावली पर कोई आधिकारिक सरकारी छुट्टी नहीं होती है, लेकिन यहां का प्रशासन इस त्योहार को बेहद सम्मान देता है.

दुबई के प्रसिद्ध बुर्ज खलीफा पर विशेष लाइट शो का आयोजन किया जाता है और ग्लोबल विलेज जैसे स्थानों पर दीपावली मेले लगते हैं. इसके अलावा ओमान, कतर और बहरीन जैसे अन्य खाड़ी देशों में भी भारतीय समुदाय बिना किसी रोक-टोक के अपने घरों और मंदिरों में दीप जलाकर पूजा-अर्चना करता है.

यह भी पढ़ें: इजराइल की संसद को 'नेसेट' क्यों कहते हैं, इसमें 120 सांसद ही क्यों?

About the author निधि पाल

निधि पाल एबीपी लाइव में कंटेंट राइटर हैं. ये यहां पर जीके सेक्शन की जिम्मेदारियां संभाल रही हैं. पिछले 7 साल से पत्रकारिता की दुनिया में कार्यरत निधि पाल ने इससे पहले अमर उजाला डिजिटल, न्यूज 24, ईटीवी भारत हैदराबाद जैसे बड़े संस्थानों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है.

पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो उन्होंने आईआईएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लखनऊ से जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की है.
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Published at : 27 Oct 2026 01:06 PM (IST)
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