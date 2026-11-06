Diwali 2026: भारतवर्ष में कार्तिक माह की अमावस्या तिथि को मनाया जाने वाला दीपावली का पावन पर्व हमेशा से सुख, समृद्धि और रोशनी का प्रतीक रहा है. पारंपरिक रूप से इस दिन धन-धान्य की वृद्धि और आर्थिक संकटों से मुक्ति पाने के लिए माता लक्ष्मी, भगवान श्री गणेश और कुबेर महाराज की संयुक्त रूप से पूजा-अर्चना की जाती है. लेकिन भारत का यह महान पर्व केवल धार्मिक सीमाओं तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसका एक बेहद दिलचस्प और भव्य ऐतिहासिक पहलू भी रहा है. सन् 1526 में प्रथम मुगल सम्राट बाबर द्वारा स्थापित साम्राज्य से लेकर सन् 1857 में अंतिम शासक बहादुर शाह जफर के दौर तक, भारत के इतिहास में दीपावली को 'जश्न-ए-चिरागा' के नाम से पूरे शाही शानो-शौकत के साथ मनाया जाता था.

मुगल किलों का शाही इतिहास

मुगलकाल के इतिहास, किलों के रहन-सहन और त्योहारों के तौर-तरीकों का विस्तृत ब्योरा उस दौर के इतिहासकारों के साथ-साथ भारत आए तमाम यूरोपीय यात्रियों की रचनाओं में मिलता है. मुगलों ने अपनी राजधानी को आगरा से स्थानांतरित कर जब दिल्ली (पुरानी दिल्ली) में स्थापित किया, तो सम्राट शाहजहां ने इस ऐतिहासिक शहर को शाहजहानाबाद का नाम दिया. यह शहर अपनी वास्तुकला और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए पूरी दुनिया में मशहूर था.

महीनों पहले से शुरू होती थी मिठाई की तैयारी

लाल किले के भीतर दीपावली मनाने का उत्साह और तैयारियां महीनों पहले से ही आरंभ हो जाती थीं. इस पावन अवसर पर शाही दस्तरख्वान और आम दरबार के लिए तरह-तरह की मिठाइयां तैयार करने के वास्ते आगरा, मथुरा, लखनऊ और भोपाल जैसे प्रसिद्ध शहरों से सबसे बेहतरीन हलवाइयों को विशेष रूप से आमंत्रित किया जाता था. मिठाइयों को अत्यंत स्वादिष्ट और शुद्ध बनाने के लिए आस-पास के देहाती इलाकों से शुद्ध देसी घी मंगवाया जाता था. रोशनी के इस महान उत्सव की शुरुआत सबसे पहले तीसरे मुगल बादशाह अकबर के शासनकाल (1556 ईस्वी) में आगरा के किले से आधिकारिक रूप से हुई थी, जिसे बाद के सभी मुगल शासकों ने पूरी शिद्दत और सांस्कृतिक सौहार्द के साथ आगे बढ़ाया.

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गगनचुंबी आकाश दीया और चांदनी चौक की रोशनी

मुगल सम्राट शाहजहां के दौर में दीपावली पर रोशनी फैलाने की एक बेहद अनूठी और भव्य परंपरा की शुरुआत हुई, जिसे आकाश दीया (Sky Lamp) कहा जाता था. किले के सबसे ऊंचे ध्रुव या लगभग 40 गज ऊंचे विशाल बांस के खंभे पर एक बहुत बड़ा दीपक स्थापित किया जाता था. इस विशालकाय दीये में 100 किलोग्राम से भी अधिक रुई की बत्ती और भारी मात्रा में सरसों का तेल डाला जाता था. दीये में तेल भरने और बत्ती सहेजने के लिए बहुत बड़ी सीढ़ियों का इस्तेमाल किया जाता था. जब दिवाली की रात यह आकाश दीया प्रज्वलित होता था, तो उसकी अलौकिक रोशनी लाल किले से लेकर पूरे चांदनी चौक के बाजारों तक को जगमग कर देती थी.

लाल किले में लक्ष्मी पूजा और आतिशबाजी का इंतजाम

मुगल साम्राज्य के अंतिम दौर में बहादुर शाह जफर के समय लाल किले के भीतर पूरे वैदिक रीति-रिवाज से लक्ष्मी पूजन का आयोजन किया जाता था. इतिहासकारों के अनुसार, पूजा के लिए आवश्यक सामग्रियां चांदनी चौक के प्रसिद्ध कटरा नील बाजार से खरीदी जाती थीं. वहीं, उत्सव के दौरान की जाने वाली भव्य आतिशबाजी का इंतजाम जामा मस्जिद के ठीक पीछे स्थित पाइवालान क्षेत्र के प्रसिद्ध आतिशबाजों से किया जाता था. शाहजहां के काल में तो महल की रानियां, बेगमें और युवा शहजादे आतिशबाजी का भव्य और मनमोहक दृश्य देखने के लिए कुतुब मीनार की ऊंचाई तक जाया करते थे.

प्रथम दीप: तांत्रिक साधना और काले जादू से सुरक्षा

सन् 1885 में प्रकाशित ऐतिहासिक पुस्तक बज्म-ए-आखिर में मुंशी फैजुद्दीन देहलवी ने लाल किले के दीवाली जश्न का सिलसिलेवार वर्णन पहला, दूसरा और तीसरा दीया के रूप में किया है. पहले दीये यानी छोटी दिवाली के दिन तंत्र साधना और काले जादू का भारी भय रहता था. इससे बचने के लिए किले के कड़े सुरक्षा नियम लागू किए जाते थे. उस दिन किसी भी कर्मचारी को किला परिसर से बाहर जाने या बाहरी व्यक्ति को अंदर आने की अनुमति नहीं होती थी. यहां तक कि उस दिन बाहर से कोई सब्जी भी नहीं मंगाई जाती थी. यदि बैंगन, कद्दू, चुकंदर जैसी सब्जियां पकानी भी होती थीं, तो उन्हें पहले अच्छी तरह छीलकर परखा जाता था ताकि महल की महिलाओं पर कोई तांत्रिक प्रभाव न पड़ सके.

तृतीय दीप: तुलादान, सदका और खील-बताशों का वितरण

तीसरे दीये यानी मुख्य बड़ी दिवाली के दिन दरबार में सम्राट को सोने, चांदी और मूल्यवान रत्नों में तौला जाता था, जिसे तुलादान कहा जाता था. पूजा के पश्चात यह सारा धन गरीब और जरूरतमंद आवाम में बांट दिया जाता था. इसके साथ ही, बादशाह की तरफ से राज्य की खुशहाली के लिए सतनजा, काली भैंस, सरसों का तेल और काले कंबल बतौर सदका (दान) गरीबों में बांटे जाते थे. रात होते ही पूरा महल दीयों से जगमगा उठता था. दासी-बांदियां घर-घर जाकर खील-बताशे, मिट्टी के छोटे खिलौने और गन्ने बांटती थीं. शहजादे और शहजादियां अपने हाथों से बने मिट्टी के छोटे घरों को खील-बताशों से भरते थे और उनके सामने दीये जलाते थे.

रौशन चौकी की धुनें और शाही रथ की सजावट

शाही जश्न में संगीत का तड़का लगाने के लिए रौशन चौकी का विशेष प्रबंध होता था. शाही नौबत खाने में शहनाई, नगाड़े और ढोल जैसे पारंपरिक वाद्ययंत्रों से मंगल धुनें बजाई जाती थीं, जिसे 'नौबत' कहा जाता था. महल के प्रत्येक कोने में नीबू बंधे हुए गन्ने सजाए जाते थे, जिन्हें अगले दिन प्रातःकाल सेवकों में बांट दिया जाता था. इस उत्सव का एक मुख्य आकर्षण 'रथ बान' भी होता था. शाही रथ खींचने वाले सांडों के खुरों पर मेंहदी लगाई जाती थी और उनके गलों में सुरीली घंटियां बांधी जाती थीं. सम्राट के सवार होने से पूर्व सांडों की पीठ पर सोने-चांदी के सुंदर तारों से कढ़ी हुई बहुमूल्य पोशाक बिछाई जाती थी.





रंग महल का नजराना और चांदनी चौक की दिवाली

दरबार के भीतर रंग महल हजारों दीयों और झाड़-फानूसों की रोशनी से नहा उठता था. इस अवसर पर सभी दरबारी, मनसबदार और प्रांतीय सुबेदार अपनी-अपनी हैसियत के मुताबिक बादशाह को कीमती उपहार पेश करते थे. मुगल बादशाह जहांगीर के शासनकाल में दिवाली की रात चौसर (जुआ) खेलने की विशेष परंपरा थी. दूसरी ओर, दरबार के बाहर आम जनता का उत्साह भी देखते ही बनता था. सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला के दौर में चांदनी चौक की दिवाली 'रंगीला की दिवाली' के नाम से विश्व प्रसिद्ध थी. उस दिन बादशाह स्वयं शाही लश्कर के साथ बाजारों की रौनक देखने निकलते थे, जहां पूरा शहर सांप्रदायिक सौहार्द के साथ यह प्रकाश पर्व मनाता था.

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