कम बजट में ज्यादा धमाका, जानें दिल्ली के किस बाजार में मिलेंगे सबसे सस्ते ग्रीन पटाखे?

हर साल दिवाली आते ही पूरा देश रौशनी और खुशी में डूब जाता है. इस खास मौके पर बच्चे हो या बड़े, सभी को पटाखे फोड़ने का बेसब्री से इंतजार रहता है. लेकिन दिवाली के ठीक बाद हवा की खराब होती हालत, खासकर दिल्ली और एनसीआर जैसे इलाकों में चिंता का कारण बन जाती है. बढ़ता वायु प्रदूषण लोगों की हेल्थ के लिए खतरनाक साबित होता है. इसी वजह से पिछले कुछ सालों से दिल्ली-एनसीआर में पटाखों पर सख्त पाबंदी लगाई जाती रही है. लेकिन इस बार दिवाली में एक राहत की खबर आई है. सुप्रीम कोर्ट ने कुछ खास शर्तों के साथ ग्रीन पटाखे जलाने की इजाजत दे दी है. बाजारों में इन दिनों ग्रीन पटाखों की डिमांड बहुत ज्यादा है, और लोग खासकर कम बजट में अच्छे और सेफ पटाखे ढूंढ रहे हैं.अगर आप भी सोच रहे हैं कि इस बार दिवाली पर ग्रीन पटाखे ही खरीदें और वो भी सस्ते में, तो आइए जानते हैं कि दिल्ली के किस बाजार में सबसे सस्ते ग्रीन पटाखे मिलेंगे.

दिल्ली के कौन से बाजारों में मिलेंगे सस्ते ग्रीन पटाखे?

1. सदर बाजार: दिल्ली का सदर बाजार एशिया के सबसे बड़े थोक बाजारों में से एक है. त्योहारों के समय यहां गजब की रौनक देखने को मिलती है.यहां कई दुकानें हैं जो लाइसेंस प्राप्त तरीके से ग्रीन पटाखे बेचती हैं. अगर आप कम बजट में ज्यादा पटाखे खरीदना चाहती हैं, तो सदर बाजार आपके लिए सबसे बेस्ट जगह हो सकती है. यहां सुबह जल्दी जाएं ताकि भीड़ कम हो और आपको अच्छे डिस्काउंट मिलेगा.

2. चांदनी चौक: अगर आप दिल्ली के दिल में सस्ते और क्वालिटी वाले ग्रीन पटाखे ढूंढ रही हैं, तो चांदनी चौक एक और बेहतरीन ऑप्शन है. यहां पटाखों की कई पुरानी दुकानें हैं जो दशकों से दिवाली पर कारोबार करती आ रही हैं. इन दुकानों पर आपको भरोसेमंद और लाइसेंसी ग्रीन पटाखे बजट रेंज में मिल जाएंगे.

3. नोएडा: दिल्ली के बाहर नोएडा में रहने वालों के लिए भी राहत की खबर है. नोएडा के भंगेल और सेक्टर 110 में ऐसी कई दुकानें हैं जिनके पास ग्रीन पटाखे बेचने का सरकारी लाइसेंस है.यहां भी आपको रिटेल और थोक दोनों रेट में ग्रीन पटाखे मिल सकते हैं.

ग्रीन पटाखे खरीदते समय ध्यान रखें ये बातें

1. लाइसेंस प्राप्त दुकान से ही खरीदारी करें.

2. पटाखे के पैकेट पर CSIR-NEERI का लोगो जरूर देखें.

3. QR कोड स्कैन करके असली ग्रीन पटाखा कन्फर्म करें.

4. ज्यादा आवाज वाले और धुएं वाले पटाखों से बचें, ये नकली हो सकते हैं.

5. खुले में बिकने वाले बिना लेबल के पटाखे न खरीदें, ये अवैध हो सकते हैं.

