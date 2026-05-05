भारत से कितने दिन में पूरा हो जाएगा हज का पैदल सफर, जानिए क्या आती हैं रुकावटें?

Hajj Journey: हज इस्लाम धर्म का एक पवित्र तीर्थ है, जिसके लिए हर साल दुनिया भर से लाखों लोग सऊदी अरब के मक्का जाते हैं. आमतौर पर भारत से हज यात्रा हवाई जहाज के जरिए होती है, जिसमें लगभग 6 से 8 घंटे का समय लगता है. लेकिन कुछ लोग इस पवित्र यात्रा को पैदल पूरा करने का साहस भी दिखाते हैं, जो महीनों नहीं बल्कि सालों तक चलने वाला बेहद कठिन सफर होता है. पैदल हज यात्रा के समय व्यक्ति के चुने गए रास्ते, देशों की सीमाओं, मौसम और वीजा अनुमति पर निर्भर करता है. सामान्य रूप से यह यात्रा 8,000 से 10,000 किलोमीटर तक लंबी हो सकती है और साथ ही इसे पूरा करने में 8 महीने से लेकर 2 साल तक का समय लग सकता है.

शाहबुद्दीन चोत्तूर की प्रेरणादायक पैदल हज यात्रा

पैदल हज यात्रा का सबसे बड़ा उदाहरण केरल के शाहबुद्दीन चोत्तूर (Shahabuddin Chottur) का है, जिन्होंने भारत से सऊदी अरब तक पैदल यात्रा की. वह जून 2022 में केरल के मलप्पुरम से अपनी यात्रा पर निकले और उनका लक्ष्य मक्का पहुंचकर हज करना था. जो उन्होंने जून 2023 में पूरी कीया करीब 382 दिनों यानी लगभग 1 साल के भीतर मक्का पहुंचकर अपनी यात्रा पूरी की. इस दौरान वह पाकिस्तान, ईरान, इराक और कुवैत जैसे देशों से होकर गुजरा. रिपोर्ट्स के अनुसार उन्होंने लगभग 8,000 किलोमीटर से अधिक की दूरी पैदल तय किया था.

यह भी पढ़ेंः हर दिन 4 बजे ही यहां क्यों होने लगती है बारिश? हैरान कर देगा नाम और वजह

पैदल हज यात्रा के लिए जरूरी दस्तावेज और अनुमति

ऐसे में अगर आप भी पैदल हज यात्रा की योजना बना रहें है, तो ऐसे में आपको बता दें कि अगर कोई व्यक्ति पैदल हज यात्रा करना चाहता है, तो उसके पास सबसे पहले पासपोर्ट होना जरूरी है. इसके अलावा हर देश के लिए ट्रांजिट वीजा और अंतिम रूप से सऊदी अरब का हज वीजा आवश्यक होता है. साथ ही मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, यात्रा बीमा और संबंधित देशों में प्रवेश की अनुमति भी जरूरी होती है. बिना इन दस्तावेजों के इतनी लंबी अंतरराष्ट्रीय यात्रा संभव नहीं होती.

पैदल और हवाई हज यात्रा के रास्ते और अंतर

पैदल हज यात्रा में आमतौर पर भारत से निकलकर पाकिस्तान, ईरान, इराक, कुवैत, बहरीन या अन्य खाड़ी देशों के रास्ते से होकर सऊदी अरब पहुंचा जाता है. हालांकि यह मार्ग हमेशा एक जैसा नहीं होता, क्योंकि यह वीजा और राजनीतिक परिस्थितियों पर निर्भर करता है. वहीं दूसरी ओर, अधिकतर लोग हवाई यात्रा से हज करते हैं क्योंकि यह सुरक्षित और तेज है. भारत से हर साल लगभग 1.75 लाख से अधिक लोग हज के लिए सऊदी अरब जाते हैं. साथ ही हवाई यात्रा के लिए यात्रियों को वैध पासपोर्ट, हज वीजा, मेडिकल सर्टिफिकेट, टीकाकरण (vaccination proof), और हज कमेटी ऑफ इंडिया या संबंधित ट्रैवल एजेंसी के माध्यम से अनुमति लेनी होती है. इसके बाद ही फ्लाइट के जरिए सीधे मक्का या मदीना तक पहुंचा जा सकता है.

यह भी पढ़ेंः दुनिया के इन 10 देशों में सबसे ज्यादा सांप, घूमने से पहले जान लें जरूरी सावधानियां