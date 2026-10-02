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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजक्या सर सैयद ने भारत में शुरू किया था हिंदू-मुस्लिम मतभेद, क्या है पूरा सच?

क्या सर सैयद ने भारत में शुरू किया था हिंदू-मुस्लिम मतभेद, क्या है पूरा सच?

Sir Syed Ahmad Khan: अक्सर ही यह कहा जाता है कि सर सैयद ने भारत में हिंदू मुस्लिम मतभेदों को शुरू किया था. आइए जानते हैं क्या है इसके पीछे का पूरा सच?

Written By : स्पर्श गोयल |  Updated at : 02 Oct 2026 10:44 AM (IST)
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  • सर सैयद ने भारतीय मुसलमानों में आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा दिया।
  • हिंदी-उर्दू विवाद से उनके राजनीतिक विचारों में बदलाव आया।
  • कांग्रेस का विरोध कर मुस्लिम हितों पर बल दिया।

Sir Syed Ahmad Khan: आधुनिक भारत के इतिहास में सर सैयद अहमद खान का स्थान काफी ज्यादा जटिल रहा है. उन्हें मुख्य रूप से एक शिक्षाविद और समाज सुधारक के तौर पर याद किया जाता है. उन्होंने भारतीय मुसलमानों के बीच आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा देने का काम किया. 

इसी के साथ उनके जीवन के बाद के दौर में खासकर हिंदी उर्दू विवाद और इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना के बाद उनके राजनीतिक विचारों में काफी बदलाव आया. इस बदलाव को लेकर बहस होती रही है कि क्या सर सैयद ने अलग हिंदू और मुसलमान राजनीतिक पहचान के विकास में कोई भूमिका निभाई थी.

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हिंदू मुस्लिम एकता के लिए सर सैयद की शुरुआती वकालत 

अपने सार्वजनिक जीवन के शुरुआती दौर में सर सैयद ने साझा राष्ट्रवाद और हिंदू मुस्लिम सहयोग के विचार रखे. उनका शैक्षिक आंदोलन मुख्य रूप से 1857 की उथल-पुथल के बाद मुसलमानों की सामाजिक और शैक्षिक स्थिति को बेहतर बनाने पर ही केंद्र था.

उनकी सोच धार्मिक शिक्षा से काफी आगे तक फैली हुई थी. उन्होंने 1860 के दशक में भारतीयों तक पश्चिमी ज्ञान पहुंचाने के लिए साइंटिफिक सोसायटी की स्थापना की थी और बाद में उस संस्थान की नींव रखी जो 1875 में अलीगढ़ में मुहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बना. इस संस्थान का मकसद आधुनिक पश्चिमी शिक्षा को सांस्कृतिक और धार्मिक मूल्यों के संरक्षण के साथ जोड़ना था.


क्या सर सैयद ने भारत में शुरू किया था हिंदू-मुस्लिम मतभेद, क्या है पूरा सच?

हिंदी-उर्दू विवाद एक बड़ा मोड़ साबित हुआ 

1867 के हिंदी-उर्दू विवाद के बाद सर सैयद की राजनीतिक सोच में एक बड़ा बदलाव आया. हिंदी के समर्थक देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी के ज्यादा सरकारी इस्तेमाल की मांग कर रहे थे. इसी के साथ सर सैयद उर्दू की सरकारी स्थिति को बनाए रखने के पक्ष में थे. 

इस बात ने उनकी इस सोच को और भी मजबूत किया कि हिंदुओं और मुसलमान के राजनीतिक और सांस्कृतिक हित अलग-अलग हो सकते हैं.  उनके बाद की लिखतों और भाषणों में इस बात की चिंता ज्यादा दिखने लगी कि बहुमत के शासन पर आधारित व्यवस्था में राजनीतिक प्रतिनिधित्व कैसे काम करेगा. 

कांग्रेस का विरोध 

1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना सर सैयद की राजनीतिक सोच में एक और अहम पड़ाव थी. उन्होंने मुसलमानों को कांग्रेस में शामिल होने को लेकर सतर्क रहने की सलाह दी क्योंकि उन्हें डर था कि मुख्य रूप से संख्या पर आधारित प्रतिनिधि राजनीतिक व्यवस्था में मुसलमान अल्पसंख्यक के तौर पर राजनीतिक रूप से कमजोर पड़ सकते हैं.

उनका यह रुख मुसलमानों की शिक्षा और सरकारी नौकरी तक उनकी पहुंच को बेहतर बनाने के उनके मकसद से काफी गहराई से जुड़ा हुआ था. उन्होंने जो अलीगढ़ आंदोलन शुरू किया उसमें आधुनिक शिक्षा और औपनिवेशिक भारत में मुसलमानों की तरक्की पर काफी ज्यादा जोर दिया गया था.

सर सैयद का बाद का राजनीतिक नजरिया 

1880 के दशक में सर सैयद के भाषणों में इस बात का असर साफ दिखने लगा कि हिंदुओं और मुसलमान के राजनीतिक हित अलग-अलग हैं. मेरठ और कानपुर जैसी जगहों पर दिए गए उनके भाषणों पर इतिहासकारों ने बाद में मुसलमानों में राजनीतिक चेतना के विकास के संदर्भ में चर्चा की है.

बाद में अलीगढ़ आंदोलन मुसलमानों की शैक्षिक और राजनीतिक सोच का एक अहम केंद्र बन गया. अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की सर सैयद अकादमी में उनके सामाजिक राजनीतिक विचारों, मुसलमान की राजनीतिक चेतना और उनकी राजनीतिक पहचान के विकास पर काफी ज्यादा काम मौजूद है. 


क्या सर सैयद ने भारत में शुरू किया था हिंदू-मुस्लिम मतभेद, क्या है पूरा सच?

क्या सर सैयद ने हिंदू मुस्लिम बंटवारे की शुरुआत की थी? 

यह कहना काफी आसान होगा कि भारत में हिंदू मुस्लिम बंटवारे की शुरुआत अकेले सर सैयद ने की थी. सांप्रदायिक और राजनीतिक मतभेद औपनिवेशिक दौर में कई तरह की ऐतिहासिक परिस्थितियों के कारण पैदा हुए थे.  हालांकि उनके बाद के राजनीतिक विचारों ने हिंदुओं और मुसलमानों के अलग-अलग राजनीतिक हितों पर बढ़ते जोर में योगदान जरूर दिया था.

इसी वजह से इतिहासकार सर सैयद को दो अलग-अलग संदर्भों में देखते हैं. पहला, एक शिक्षाविद के तौर पर जिन्होंने आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा दिया और कभी-कभी हिंदू मुस्लिम एकता की वकालत की और बाद में एक राजनीतिक विचारक के तौर पर जिन्होंने भारत के मुस्लिम समुदाय के अलग राजनीतिक हितों पर ज्यादा जोर दिया. इस वजह से उनके विचार एक काफी लंबे और जटिल इतिहास का हिस्सा हैं.

यह भी पढ़ें: किन देशों को बिजली सप्लाई करता है भारत, नेपाल को किस भाव बेचेगा?

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
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Published at : 02 Oct 2026 10:44 AM (IST)
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