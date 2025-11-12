हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
क्या होता है He-Man का मतलब? ऐसा नाम, जो धर्मेंद्र के अलावा किसी दूसरे को नहीं मिला

क्या होता है He-Man का मतलब? ऐसा नाम, जो धर्मेंद्र के अलावा किसी दूसरे को नहीं मिला

हाल ही में धर्मेंद्र की तबीयत को लेकर उनके चाहने वालों में फिर से चिंता की लहर दौड़ गई है. 89 साल की उम्र में भी उनका नाम सुनते ही लोगों के दिलों में वही जोश उमड़ आता है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: मानसी | Updated at : 12 Nov 2025 07:02 AM (IST)
हिंदी सिनेमा की बात की जाए तो कई ऐसे अभिनेता हैं जिन्होंने अपनी एक्टिंग, स्टाइल और डायलॉग डिलीवरी से करोड़ों दिलों पर राज किया है. अगर बात की जाए ताकत, जोश और असली मर्दानगी की पहचान की तो सबसे पहले धर्मेंद्र का नाम आता है. वही धर्मेंद्र] जिन्हें उनके फैन्स प्यार से गरम-धरम और ही-मैन कहते हैं.

हाल ही में धर्मेंद्र की तबीयत को लेकर उनके चाहने वालों में फिर से चिंता की लहर दौड़ गई है. 89 साल की उम्र में भी उनका नाम सुनते ही लोगों के दिलों में वही जोश उमड़ आता है जो कभी उनकी फिल्मों के पर्दे पर दिखता था. कुछ दिन पहले उन्हें सांस लेने में तकलीफ के कारण मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था. हालांकि, अब धीरे-धीरे उनकी सेहत में सुधार हो रहा है. इसी बीच सोशल मीडिया पर फिर से चर्चा शुरू हो गई. आखिर ही-मैन का मतलब क्या होता है और धर्मेंद्र को यह नाम क्यों मिला?

क्या होता है ही-मैन का मतलब?

ही-मैन शब्द अंग्रेजी का He-Man  है यानी एक ऐसा आदमी जो बेहद ताकतवर, मर्दाना और कॉन्फिडेंस हो. यह शब्द उस इंसान के लिए यूज किया जाता है जो सिर्फ शरीर से ही नहीं, बल्कि जज्बे से भी मजबूत हो. इसके अलावा ही-मैन का मतलब होता है वो शख्स जो अपनी बहादुरी और ईमानदारी के लिए जाना जाए. इस शब्द को दुनिया में एक सुपरहीरो के रूप में भी जाना जाता है. He-Man यानी Masters of the Universe फ्रेंचाइज का नायक. वो एक ऐसा किरदार है जो अपने ग्रह को बुराई से बचाता है, जिसके पास अलौकिक शक्ति होती है, और जो हमेशा दूसरों की मदद करता है. 

धर्मेंद्र को यह नाम क्यों मिला?

धर्मेंद्र का जन्म 8 दिसंबर 1935 को पंजाब के लुधियाना जिले में हुआ था. उनका असली नाम धरम सिंह देओल है. उनके पिता एक स्कूल में हेडमास्टर थे.बचपन से ही धर्मेंद्र फिल्मों के दीवाने थे.एक बार उन्होंने सुरैया की फिल्म दिल्लगी देखी और इतने प्रभावित हुए कि 40 दिनों तक रोज वही फिल्म देखने जाते रहे.यहीं से उन्होंने ठान लिया कि वो भी एक दिन फिल्मों में काम करेंगे. 

धर्मेंद्र ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 1960 में फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे से की, शुरुआत में उन्होंने रोमांटिक किरदार निभाए, लेकिन धीरे-धीरे उनके अभिनय में दमदार एक्शन की झलक दिखने लगी. इसके बाद फिल्म शोला और शबनम ने उन्हें पहचान दी, लेकिन असली बदलाव आया 1966 में जब उनकी फिल्म फूल और पत्थर रिलीज हुई.  इस फिल्म में धर्मेंद्र पहली बार शर्टलेस अवतार में दिखे. उस दौर में यह बहुत बड़ी बात थी. उनकी टोन्ड बॉडी, कॉन्फिडेंस और गुस्से से भरे एक्शन सीन्स ने दर्शकों को दीवाना बना दिया. फिल्म इतनी हिट हुई कि धर्मेंद्र की छवि एक एक्शन हीरो के रूप में बन गई. इसी फिल्म के बाद इंडस्ट्री और मीडिया ने उन्हें  ही-मैन ऑफ बॉलीवुड नाम दिया. 

Published at : 12 Nov 2025 07:02 AM (IST)
