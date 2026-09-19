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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजकितना बड़ा है DUSU का यूनियन फंड, इसमें कितना पैसा रहता है जमा?

कितना बड़ा है DUSU का यूनियन फंड, इसमें कितना पैसा रहता है जमा?

DUSU के कामकाज और छात्र गतिविधियों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए एक आधिकारिक फंड भी होता है. आमतौर पर डूसू के फंड में सालाना 23 से 24 लाख रुपये जमा होते हैं.

Written By : प्रांजुल श्रीवास्तव |  Updated at : 19 Sep 2026 04:17 PM (IST)
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दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव (DUSU Election Result) के लिए मतगणना पूरी हो चुकी है. सामने आए नतीजों के मुताबिक, डूसू के चार अहम पदों में से तीन पदों पर ABVP ने जीत हासिल कर ली है. ABVP के यश डबास ने अध्यक्ष पद पर बाजी मारी है, तो वहीं सचिव और संयुक्त सचिव पद पर भी एबीवीपी कैंडिडेट को जीत मिली है. इस चुनाव में NSUI का सूपड़ा साप हो गया है. 

डूसू के चुनावी नतीजों के बीच लोगों की दिलचस्पी छात्र राजनीति की इस अहम संस्था को लेकर बढ़ रही है. लोग जानना चाह रहे हैं कि DUSU की कार्यशैली क्या है, इसकी स्ट्रक्चरल बॉडी किस तरह गठित होती है. डूसू का कार्यालय कहां है और क्या इसे कोई फंड भी मिलता है? अगर हां, तो इसमें कितना पैसा जमा रहता है और यह कहां से आता है? आइए जानते हैं इस सभी सवालों के जवाब... 

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क्या है DUSU और कैसी है इसकी बॉडी?

DUSU का पूरा नाम दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ है. दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा हर साल इसके चुनाव कराए जाते हैं. नया शैक्षणिक सत्र शुरू होने और कक्षाओं के नियमित होने के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन चुनाव का आधिकारिक कार्यक्रम जारी करता है, जिसके बाद मतदान होता है और चुनावी नतीजे जारी होते हैं. यह चुनाव मुख्य रूप से चार केंद्रीय पदों के लिए होता है, जिसमें सबसे अहम अध्यक्ष, फिर उपाध्यक्ष, सचिव और संयुक्त सचिव होता है. दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र इस चुनाव में मतदान करते हैं. 

यह भी पढ़ें: DUSU की छात्र राजनीति से राष्ट्रीय राजनीति तक पहुंचे ये नेता, देखें पूरी लिस्ट

कितना बड़ा है DUSU का यूनियन फंड?

दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ यानी DUSU का आधिकारिक कार्यालय दिल्ली विश्वविद्यालय के नॉर्थ कैंपस में स्थिति है. यह कार्यालय ही DUSU के आधिकारिक पते के रूप में भी दर्ज है. DUSU के कामकाज और छात्र गतिविधियों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए एक आधिकारिक फंड भी होता है. डूसू की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक, दिल्ली यूनिवर्सिटी से संबंद्ध कॉलेजों और विभागों में एडमिशन के समय प्रत्येक छात्र से एडमिशन के समय छात्र शुल्क लिया जाता है, जो सालान 20 रुपये होता है. यह फीस ही डूसू के केंद्रीय फंड में जमा होती है, जो लगभग सालाना 23 से 24 लाख रुपये होती है. 

अपनी मर्जी से नहीं खर्च किया जा सकता पैसा

डूसू अध्यक्ष केंद्रीय फंड को अपनी मर्जी से कहीं भी खर्च नहीं कर सकता. इस पूरे फंड का उद्देश्य छात्र कल्याण से जुड़े कार्यक्रमों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों, जागरूकता कार्यों जैसी गतिविधियों के लिए किया जाता है. न ही इस फंड से डूसे अध्यक्ष या अन्य पदाधिकारियों को किसी तरह की सैलरी दी जाती है. 

यह भी पढ़ें: यश डबास-विजय शंकर मीणा के पिता क्या करते हैं? जानें फैमिली बैकग्राउंड

About the author प्रांजुल श्रीवास्तव

प्रांजुल श्रीवास्तव एबीपी न्यूज में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. फिलहाल फीचर डेस्क पर काम कर रहे प्रांजुल को पत्रकारिता में 9 साल तजुर्बा है. खबरों के साइड एंगल से लेकर पॉलिटिकल खबरें और एक्सप्लेनर पर उनकी पकड़ बेहतरीन है. लखनऊ के बाबा साहब भीम राव आंबेडकर विश्वविद्यालय से पत्रकारिता का 'क, ख, ग़' सीखने के बाद उन्होंने कई शहरों में रहकर रिपोर्टिंग की बारीकियों को समझा और अब मीडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं. प्रांजुल का मानना है कि पाठक को बासी खबरों और बासी न्यूज एंगल से एलर्जी होती है, इसलिए जब तक उसे ताजातरीन खबरें और रोचक एंगल की खुराक न मिले, वह संतुष्ट नहीं होता. इसलिए हर खबर में नवाचार बेहद जरूरी है.

प्रांजुल श्रीवास्तव काम में परफेक्शन पर भरोसा रखते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता सिर्फ सूचनाओं को पहुंचाने का काम नहीं है, यह भी जरूरी है कि पाठक तक सही और सटीक खबर पहुंचे. इसलिए वह अपने हर टास्क को जिम्मेदारी के साथ शुरू और खत्म करते हैं. 

अलग अलग संस्थानों में काम कर चुके प्रांजुल को खाली समय में किताबें पढ़ने, कविताएं लिखने, घूमने और कुकिंग का भी शौक है. जब वह दफ्तर में नहीं होते तो वह किसी खूबसूरत लोकेशन पर किताबों और चाय के प्याले के साथ आपसे टकरा सकते हैं.
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Published at : 19 Sep 2026 04:15 PM (IST)
Tags :
Delhi University DUSU Election DUSU Election Result
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